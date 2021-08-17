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Ayancık'ta selde yıkılan köprünün yerine 10 saatte askeri köprü kuruldu
Ayancık'ta selde yıkılan köprünün yerine 10 saatte askeri köprü kuruldu
Sinop’un Ayancık ilçesinde selin yıktığı köprünün yerine TSK tarafından portatif köprü kuruldu. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T02:39+0300
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sel
köprü
ayancık
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sel felaketini yaşayan Ayancık ilçesine hafif alaşımlı sabit köprü gönderildi.40 metre uzunluğa, 4,3 metre araç geçiş genişliğine sahip olan köprünün askeri amaçlar dışında ilk kez sivil amaçlı olarak burada kurulumuna sabah saatlerinde başlandı. Kurulumu yaklaşık 10 saatte tamamlanan köprü havadan görüntülendi.
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tsk, sel, köprü, ayancık

Ayancık'ta selde yıkılan köprünün yerine 10 saatte askeri köprü kuruldu

02:39 17.08.2021 (güncellendi: 02:51 17.08.2021)
© İHAAyancık'ta selin yıktığı köprünün yerine askeri köprü
Ayancık'ta selin yıktığı köprünün yerine askeri köprü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© İHA
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Sinop’un Ayancık ilçesinde selin yıktığı köprünün yerine TSK tarafından portatif köprü kuruldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sel felaketini yaşayan Ayancık ilçesine hafif alaşımlı sabit köprü gönderildi.
40 metre uzunluğa, 4,3 metre araç geçiş genişliğine sahip olan köprünün askeri amaçlar dışında ilk kez sivil amaçlı olarak burada kurulumuna sabah saatlerinde başlandı.
Kurulumu yaklaşık 10 saatte tamamlanan köprü havadan görüntülendi.
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