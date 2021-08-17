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https://tr.sputniknews.com/20210817/bakan-cavusoglu-abd-disisleri-bakani-blinken-ile-telefonda-gorustu-1048084788.html
Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan'daki son durumu ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T00:32+0300
2021-08-17T00:32+0300
2021-08-17T00:32+0300
dünya
afganistan
mevlüt çavuşoğlu
antony blinken
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile mevkidaşı arasındaki görüşmede Afganistan'daki son durum ele alındı.
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afganistan, mevlüt çavuşoğlu, antony blinken
Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan'daki son durumu ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü.
Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile mevkidaşı arasındaki görüşmede
Afganistan'daki son durum
ele alındı.