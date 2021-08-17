Bakan Soylu: Siyaset sorumluluğu alanlar Batı’nın elemanlığını yaparak fitne tohumu ekmemeli

Sel bölgesinden bir hatırlatma



Devlet, sadece afet bölgelerinde değil tüm vazifesiyle görevinin başında



Siyaset sorumluluğu alanlar; bölücülük nefret suçu ırkçılık yabancı düşmanlığı üzerinden batının elemanlığını yaparak fitne tohumu ekmemeli



Bu hatırlatmanın bir nedeni var