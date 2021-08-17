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Bakan Soylu: Siyaset sorumluluğu alanlar Batı’nın elemanlığını yaparak fitne tohumu ekmemeli
13:21 17.08.2021 (güncellendi: 13:29 17.08.2021)
© AA / Raşit Aydoğanİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eğitim Daire Başkanlığında 109. dönem kaymakam adayları oryantasyon kursu açılış programına katıldı.
© AA / Raşit Aydoğan
İçişleri Bakanı Soylu, "Siyaset sorumluluğu alanlar; bölücülük, nefret suçu, ırkçılık, yabancı düşmanlığı üzerinden batının elemanlığını yaparak fitne tohumu ekmemeli. Bu hatırlatmanın bir nedeni var" paylaşımını yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden "Sel bölgesinden bir hatırlatma" başlığıyla bir paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Devlet, sadece afet bölgelerinde değil tüm vazifesiyle görevinin başında. Siyaset sorumluluğu alanlar; bölücülük, nefret suçu, ırkçılık, yabancı düşmanlığı üzerinden batının elemanlığını yaparak fitne tohumu ekmemeli Bu hatırlatmanın bir nedeni var."
Sel bölgesinden bir hatırlatma— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 17, 2021
Devlet, sadece afet bölgelerinde değil tüm vazifesiyle görevinin başında
Siyaset sorumluluğu alanlar; bölücülük nefret suçu ırkçılık yabancı düşmanlığı üzerinden batının elemanlığını yaparak fitne tohumu ekmemeli
Bu hatırlatmanın bir nedeni var