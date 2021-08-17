https://tr.sputniknews.com/20210817/besiktastan-ebrar-karakurt-paylasimi-kime-ne-1048106599.html

Beşiktaş’tan ‘Ebrar Karakurt’ paylaşımı: 'Kime ne'

Beşiktaş’tan ‘Ebrar Karakurt’ paylaşımı: 'Kime ne'

Beşiktaş Voleybol Takımı , sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla Ebrar Karakurt'a destek oldu. Paylaşımda, "Bana ne! Sana ne! Bize ne! Size ne! KİME NE!"... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

spor

voleybol

beşiktaş

ebrar karakurt

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Voleybolcu Ebrar Karakurt'a özel hayatıyla ilgili sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası bir destek de Beşiktaş Voleybol Takımı'ndan geldi.Takımın resmi Twitter hesabında, Ebrar Karakurt etiketiyle yapılan paylaşımda, "Bana ne! Sana ne! Bize ne! Size ne! KİME NE!" ifadelerine yer verildi.

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spor, voleybol, beşiktaş, ebrar karakurt