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Beşiktaş’tan ‘Ebrar Karakurt’ paylaşımı: 'Kime ne'
Beşiktaş’tan ‘Ebrar Karakurt’ paylaşımı: 'Kime ne'
Beşiktaş Voleybol Takımı , sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla Ebrar Karakurt'a destek oldu. Paylaşımda, "Bana ne! Sana ne! Bize ne! Size ne! KİME NE!"... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T17:31+0300
2021-08-17T17:32+0300
türkiye
spor
voleybol
beşiktaş
ebrar karakurt
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Voleybolcu Ebrar Karakurt'a özel hayatıyla ilgili sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası bir destek de Beşiktaş Voleybol Takımı'ndan geldi.Takımın resmi Twitter hesabında, Ebrar Karakurt etiketiyle yapılan paylaşımda, "Bana ne! Sana ne! Bize ne! Size ne! KİME NE!" ifadelerine yer verildi.
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spor, voleybol, beşiktaş, ebrar karakurt

Beşiktaş’tan ‘Ebrar Karakurt’ paylaşımı: 'Kime ne'

17:31 17.08.2021 (güncellendi: 17:32 17.08.2021)
© AFP 2021 / YURI CORTEZEbrar Karakurt
Ebrar Karakurt - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© AFP 2021 / YURI CORTEZ
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Beşiktaş Voleybol Takımı , sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla Ebrar Karakurt'a destek oldu. Paylaşımda, "Bana ne! Sana ne! Bize ne! Size ne! KİME NE!" ifadeleri kullanıldı.
Voleybolcu Ebrar Karakurt'a özel hayatıyla ilgili sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası bir destek de Beşiktaş Voleybol Takımı'ndan geldi.
Takımın resmi Twitter hesabında, Ebrar Karakurt etiketiyle yapılan paylaşımda, "Bana ne! Sana ne! Bize ne! Size ne! KİME NE!" ifadelerine yer verildi.
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