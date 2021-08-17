Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210817/besiktastan-ebrar-karakurt-paylasimi-kime-ne-1048106599.html
Beşiktaş’tan ‘Ebrar Karakurt’ paylaşımı: 'Kime ne'
Beşiktaş’tan ‘Ebrar Karakurt’ paylaşımı: 'Kime ne'
Beşiktaş Voleybol Takımı , sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla Ebrar Karakurt'a destek oldu. Paylaşımda, "Bana ne! Sana ne! Bize ne! Size ne! KİME NE!"... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T17:31+0300
2021-08-17T17:31+0300
2021-08-17T17:32+0300
türkiye
spor
voleybol
beşiktaş
ebrar karakurt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048074497_0:4:1025:580_1920x0_80_0_0_01abaa4d586b6db3f71c320b9aeed563.jpg
Voleybolcu Ebrar Karakurt'a özel hayatıyla ilgili sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası bir destek de Beşiktaş Voleybol Takımı'ndan geldi.Takımın resmi Twitter hesabında, Ebrar Karakurt etiketiyle yapılan paylaşımda, "Bana ne! Sana ne! Bize ne! Size ne! KİME NE!" ifadelerine yer verildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048074497_0:0:909:682_1920x0_80_0_0_532782c5f6b9d57164de91c4de62af05.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
spor, voleybol, beşiktaş, ebrar karakurt
Beşiktaş’tan ‘Ebrar Karakurt’ paylaşımı: 'Kime ne' 17:31 17.08.2021 (güncellendi: 17:32 17.08.2021)
Beşiktaş Voleybol Takımı , sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla Ebrar Karakurt'a destek oldu. Paylaşımda, "Bana ne! Sana ne! Bize ne! Size ne! KİME NE!" ifadeleri kullanıldı.
Voleybolcu
Ebrar Karakurt'a özel hayatıyla ilgili sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası bir destek de Beşiktaş Voleybol Takımı'ndan geldi.
Takımın resmi Twitter hesabında, Ebrar Karakurt etiketiyle yapılan paylaşımda, "Bana ne! Sana ne! Bize ne! Size ne! KİME NE!" ifadelerine yer verildi.