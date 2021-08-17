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Beşiktaş'tan Ozan Tufan atağı: Fenerbahçe'den olumsuz yanıt geldi
Beşiktaş'tan Ozan Tufan atağı: Fenerbahçe'den olumsuz yanıt geldi
Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de, sonradan oyuna dahil olan Ozan Tufan'ın performansı taraftarlarca eleştirilmişti... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T15:42+0300
2021-08-17T15:46+0300
yaşam
spor
sergen yalçın
fenerbahçe
futbol
ali koç
beşiktaş
ahmet nur çebi
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Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de, sonradan oyuna dahil olan Ozan Tufan'ın performansı taraftarlarca eleştirilmişti. Milli futbolcuyu hazırlık maçlarında da 11'de oynatmayan Vitor Pereira'nın, Ozan'ı kadroda düşünmediği ifade ediliyordu.Bu doğrultuda Watford ile de görüşme halinde olduğu belirtilen Ozan Tufan'ı Beşiktaş resmen istedi.Çebi, Ali Koç ile bir görüştü: Pereira'nın Ozan Tufan ile ilgili verdiği bir karar yokBeşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle Ozan Tufan için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi. Çebi, Koç'a Ozan Tufan'ı Beşiktaş kadrosunda görmek istediğini iletti.Ajansspor'un haberine göre, Beşiktaş'ın bu talebine Fenerbahçe'den olumsuz yanıt geldi. Başkan Koç'un Çebi'ye "Teknik direktörümüz Vitor Pereira'nın Ozan Tufan ile ilgili verdiği bir karar yok. Ozan Tufan değer verdiğimiz kaliteli bir oyuncu. Şu an için ondan yararlanmayı düşünüyoruz" dediği öğrenildi.
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spor, sergen yalçın, fenerbahçe, futbol, ali koç, beşiktaş, ahmet nur çebi

Beşiktaş'tan Ozan Tufan atağı: Fenerbahçe'den olumsuz yanıt geldi

15:42 17.08.2021 (güncellendi: 15:46 17.08.2021)
© AAOzan Tufan
Ozan Tufan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© AA
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Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de, sonradan oyuna dahil olan Ozan Tufan'ın performansı taraftarlarca eleştirilmişti. Vitor Pereira'nın da kadroda düşünmediği ve bu nedenle Watford ile de görüşme halinde olduğu belirtilen Ozan Tufan'ı, Beşiktaş resmen istedi.
Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de, sonradan oyuna dahil olan Ozan Tufan'ın performansı taraftarlarca eleştirilmişti. Milli futbolcuyu hazırlık maçlarında da 11'de oynatmayan Vitor Pereira'nın, Ozan'ı kadroda düşünmediği ifade ediliyordu.
Bu doğrultuda Watford ile de görüşme halinde olduğu belirtilen Ozan Tufan'ı Beşiktaş resmen istedi.

Çebi, Ali Koç ile bir görüştü: Pereira'nın Ozan Tufan ile ilgili verdiği bir karar yok

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle Ozan Tufan için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi. Çebi, Koç'a Ozan Tufan'ı Beşiktaş kadrosunda görmek istediğini iletti.
Ajansspor'un haberine göre, Beşiktaş'ın bu talebine Fenerbahçe'den olumsuz yanıt geldi. Başkan Koç'un Çebi'ye "Teknik direktörümüz Vitor Pereira'nın Ozan Tufan ile ilgili verdiği bir karar yok. Ozan Tufan değer verdiğimiz kaliteli bir oyuncu. Şu an için ondan yararlanmayı düşünüyoruz" dediği öğrenildi.
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