https://tr.sputniknews.com/20210817/besiktastan-ozan-tufan-atagi-fenerbahceden-olumsuz-yanit-geldi-1048103140.html

Beşiktaş'tan Ozan Tufan atağı: Fenerbahçe'den olumsuz yanıt geldi

Beşiktaş'tan Ozan Tufan atağı: Fenerbahçe'den olumsuz yanıt geldi

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de, sonradan oyuna dahil olan Ozan Tufan'ın performansı taraftarlarca eleştirilmişti... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T15:42+0300

2021-08-17T15:42+0300

2021-08-17T15:46+0300

yaşam

spor

sergen yalçın

fenerbahçe

futbol

ali koç

beşiktaş

ahmet nur çebi

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Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de, sonradan oyuna dahil olan Ozan Tufan'ın performansı taraftarlarca eleştirilmişti. Milli futbolcuyu hazırlık maçlarında da 11'de oynatmayan Vitor Pereira'nın, Ozan'ı kadroda düşünmediği ifade ediliyordu.Bu doğrultuda Watford ile de görüşme halinde olduğu belirtilen Ozan Tufan'ı Beşiktaş resmen istedi.Çebi, Ali Koç ile bir görüştü: Pereira'nın Ozan Tufan ile ilgili verdiği bir karar yokBeşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle Ozan Tufan için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi. Çebi, Koç'a Ozan Tufan'ı Beşiktaş kadrosunda görmek istediğini iletti.Ajansspor'un haberine göre, Beşiktaş'ın bu talebine Fenerbahçe'den olumsuz yanıt geldi. Başkan Koç'un Çebi'ye "Teknik direktörümüz Vitor Pereira'nın Ozan Tufan ile ilgili verdiği bir karar yok. Ozan Tufan değer verdiğimiz kaliteli bir oyuncu. Şu an için ondan yararlanmayı düşünüyoruz" dediği öğrenildi.

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spor, sergen yalçın, fenerbahçe, futbol, ali koç, beşiktaş, ahmet nur çebi