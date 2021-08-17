Beşiktaş'tan Ozan Tufan atağı: Fenerbahçe'den olumsuz yanıt geldi

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de, sonradan oyuna dahil olan Ozan Tufan'ın performansı taraftarlarca eleştirilmişti. Milli futbolcuyu hazırlık maçlarında da 11'de oynatmayan Vitor Pereira'nın, Ozan'ı kadroda düşünmediği ifade ediliyordu.Bu doğrultuda Watford ile de görüşme halinde olduğu belirtilen Ozan Tufan'ı Beşiktaş resmen istedi.Çebi, Ali Koç ile bir görüştü: Pereira'nın Ozan Tufan ile ilgili verdiği bir karar yokBeşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle Ozan Tufan için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi. Çebi, Koç'a Ozan Tufan'ı Beşiktaş kadrosunda görmek istediğini iletti.Ajansspor'un haberine göre, Beşiktaş'ın bu talebine Fenerbahçe'den olumsuz yanıt geldi. Başkan Koç'un Çebi'ye "Teknik direktörümüz Vitor Pereira'nın Ozan Tufan ile ilgili verdiği bir karar yok. Ozan Tufan değer verdiğimiz kaliteli bir oyuncu. Şu an için ondan yararlanmayı düşünüyoruz" dediği öğrenildi.
Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de, sonradan oyuna dahil olan Ozan Tufan'ın performansı taraftarlarca eleştirilmişti. Vitor Pereira'nın da kadroda düşünmediği ve bu nedenle Watford ile de görüşme halinde olduğu belirtilen Ozan Tufan'ı, Beşiktaş resmen istedi.
Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de, sonradan oyuna dahil olan Ozan Tufan'ın performansı taraftarlarca eleştirilmişti. Milli futbolcuyu hazırlık maçlarında da 11'de oynatmayan Vitor Pereira'nın, Ozan'ı kadroda düşünmediği ifade ediliyordu.
Bu doğrultuda Watford ile de görüşme halinde olduğu belirtilen Ozan Tufan'ı Beşiktaş resmen istedi.
Çebi, Ali Koç ile bir görüştü: Pereira'nın Ozan Tufan ile ilgili verdiği bir karar yok
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle Ozan Tufan için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi. Çebi, Koç'a Ozan Tufan'ı Beşiktaş kadrosunda görmek istediğini iletti.
Ajansspor'un haberine göre, Beşiktaş'ın bu talebine Fenerbahçe'den olumsuz yanıt geldi. Başkan Koç'un Çebi'ye "Teknik direktörümüz Vitor Pereira'nın Ozan Tufan ile ilgili verdiği bir karar yok. Ozan Tufan değer verdiğimiz kaliteli bir oyuncu. Şu an için ondan yararlanmayı düşünüyoruz" dediği öğrenildi.