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Burhan Kuzu'nun ailesinden açıklama: Merhumun aziz hatırası zarara uğratılamaz
Burhan Kuzu'nun ailesinden açıklama: Merhumun aziz hatırası zarara uğratılamaz
Burhan Kuzu'nun mirasçılarının avukatı Hükümdar Hamdioğlu, "İddia sahipleri, kendi asılsız ithamları ve komplo teorileri üzerinden merhuma zarar verme ve... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T10:38+0300
2021-08-17T10:38+0300
burhan kuzu
iddia
avukat
miras
sinan çiftçi
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Eski danışmanı Sinan Çiftçi'nin, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu hakkındaki iddialarına mirasçılarından yalanlama geldi.Kuzu'nun mirasçılarının avukatı Hükümdar Hamdioğlu'nun soL'a gönderdiği açıklamada "Sinan Çiftçi tarafından dile getirilen iddiaların hiçbir doğruluk payı bulunmamaktadır" denildi.Çiftçi'nin Kuzu'nun danışmanı olmadığı, sosyal medya konusunda kendisine yardımcı olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:"Bu şahıs dışında yine birtakım kişiler herhangi bir delil veya belgeye dayanmaksızın, resmi makamlara yansıyan belge ve delillere tamamen zıt ve gerçeklerle alakası olmayan çeşitli beyanlar ile farklı medya kanal ve mecralarında boy göstermişlerdir.Sinan Çiftçi, hiçbir zaman merhumun danışmanlık vazifesini üstlenmemiştir. Yalnızca -kendisinin de ifade ettiği gibi- sosyal medya konusunda bazı işlerinde yardımcı olmuştur. Bu şahıs hakkında iftira ve hakaret kapsamında kalan beyanları nedeniyle şikâyet ve dava hakkımız saklıdır.İddia sahipleri, kendi asılsız ithamları ve komplo teorileri üzerinden merhuma zarar verme ve politik gündem oluşturma çabası içerisinde olsalar da; merhumun aziz hatırası, bu şekilde kötü niyetli iddia ve ithamlarla zarara uğratılamaz. Sayın Burhan Kuzu'nun mirasçıları ve ailesi olarak ilgililerine ve kamuoyuna saygıyla duyururuz."Ne olmuştu?Çiftçi, Kuzu'nun devletin üst kademesindeki isimlerle kurduğu ilişkiler sayesinde 'iş takibi' yaptığını iddia etmişti. Çiftçi, "En çok Berat Albayrak'ı kullanırdı. Fuat Oktay, Mustafa Şentop'a da çok iş çözdürdü. Zindaşti dosyasını kapatmak için hastanede Burhan Kuzu'nun fişini çektiler diye düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.
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burhan kuzu, iddia, avukat, miras, sinan çiftçi

Burhan Kuzu'nun ailesinden açıklama: Merhumun aziz hatırası zarara uğratılamaz

10:38 17.08.2021
© İHABurhan Kuzu
Burhan Kuzu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© İHA
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Burhan Kuzu'nun mirasçılarının avukatı Hükümdar Hamdioğlu, "İddia sahipleri, kendi asılsız ithamları ve komplo teorileri üzerinden merhuma zarar verme ve politik gündem oluşturma çabası içerisinde olsalar da; merhumun aziz hatırası, bu şekilde kötü niyetli iddia ve ithamlarla zarara uğratılamaz" dedi.
Eski danışmanı Sinan Çiftçi'nin, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu hakkındaki iddialarına mirasçılarından yalanlama geldi.
Kuzu'nun mirasçılarının avukatı Hükümdar Hamdioğlu'nun soL'a gönderdiği açıklamada "Sinan Çiftçi tarafından dile getirilen iddiaların hiçbir doğruluk payı bulunmamaktadır" denildi.
Çiftçi'nin Kuzu'nun danışmanı olmadığı, sosyal medya konusunda kendisine yardımcı olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bu şahıs dışında yine birtakım kişiler herhangi bir delil veya belgeye dayanmaksızın, resmi makamlara yansıyan belge ve delillere tamamen zıt ve gerçeklerle alakası olmayan çeşitli beyanlar ile farklı medya kanal ve mecralarında boy göstermişlerdir.
Sinan Çiftçi, hiçbir zaman merhumun danışmanlık vazifesini üstlenmemiştir. Yalnızca -kendisinin de ifade ettiği gibi- sosyal medya konusunda bazı işlerinde yardımcı olmuştur. Bu şahıs hakkında iftira ve hakaret kapsamında kalan beyanları nedeniyle şikâyet ve dava hakkımız saklıdır.
İddia sahipleri, kendi asılsız ithamları ve komplo teorileri üzerinden merhuma zarar verme ve politik gündem oluşturma çabası içerisinde olsalar da; merhumun aziz hatırası, bu şekilde kötü niyetli iddia ve ithamlarla zarara uğratılamaz. Sayın Burhan Kuzu'nun mirasçıları ve ailesi olarak ilgililerine ve kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Ne olmuştu?

Çiftçi, Kuzu'nun devletin üst kademesindeki isimlerle kurduğu ilişkiler sayesinde 'iş takibi' yaptığını iddia etmişti. Çiftçi, "En çok Berat Albayrak'ı kullanırdı. Fuat Oktay, Mustafa Şentop'a da çok iş çözdürdü. Zindaşti dosyasını kapatmak için hastanede Burhan Kuzu'nun fişini çektiler diye düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.
041001
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