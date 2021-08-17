https://tr.sputniknews.com/20210817/buyuksen-cifti-cinayetinde-tutuklanan-mustafa-oksen-hayatini-kaybetti--1048111555.html

Büyükşen çifti cinayetinde tutuklanan Mustafa Okşen hayatını kaybetti

Büyükşen çifti cinayetinde tutuklanan Mustafa Okşen hayatını kaybetti

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin, 'cinayete yardım ve yataklık'... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T22:37+0300

2021-08-17T22:37+0300

2021-08-17T22:42+0300

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cinayet

necla büyükşen

metin büyükşen

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Konya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan 39 yaşındaki Mustafa Okşen, henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı. Cezaevi doktorunun müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Okşen, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de işlenen cinayete ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 17 Temmuz'da olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir ve Esra Taş ile onlara yardım ettikleri belirlenen Büyükşen ailesinin komşuları Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen tutuklanmıştı.

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konya, cinayet, necla büyükşen, metin büyükşen