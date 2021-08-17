Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210817/cin-ile-iran-ulkeler-arasindaki-diplomatik-iliskilerin-kurulusunun-50-yildonumunu-kutladi-1048086550.html
Çin ile İran, ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıldönümünü kutladı
Çin ile İran, ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıldönümünü kutladı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T03:13+0300
2021-08-17T03:16+0300
dünya
çin
iran
şi cinping
ibrahim reisi
kutlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1048086523_1:0:1400:787_1920x0_80_0_0_da8fc1840a55c954fe0e3a801f017ed2.jpg
Çin Halk Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşu 50. yıldönümümde.Çin Devlet Başkanı Şi, İranlı mevkidaşına ithafen yayınladığı mesajında, iki ülkenin yarım asır önce diplomatik ilişkiler kurmasından bu yana Pekin ile Tahran arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde geliştiğini ve ülkeler arasındaki geleneksel dostluğun zamanla güç kazandığını belirtti.Ayrıca ülkeler arasındaki karşılıklı siyasi güvenin de giderek güçlendiğini ifade eden Şi, 2016 yılında kapsamlı stratejik ortaklıkların kurulmasından beri çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini kaydetti.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını takiben Pekin ile Tahran arasındaki karşılıklı destek ve yardımdan söz eden Çin lideri, iki ülkenin, iyi günde de kötü günde de yan yana olduğunu ve pandemiye karşı mücadelede iyi bir işbirliği yaptığını söyledi.İran Cumhurbaşkanı Reisi ise, mesajında hem İran'ın hem de Çin'in kadim uygarlıklar olduklarını ve dostluklarının binlerce yıllık dostane alışverişlerden beslendiğini vurguladı.Reisi, bu dostluğun, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın gelişimi için derin bir temel oluşturduğunu da sözlerine ekledi.Öte yandan İran'ın Çin ile güçlü ilişkiler kurmaya kararlı olduğunun altını çizen Reisi, Tahran'ın Pekin ile stratejik işbirliğini geliştirmeye, çeşitli alanlarda pratik işbirliğini genişletme konusundaki iletişimi güçlendirmeye ve ikili ilişkileri sürerli bir şekilde derinleştirmeye hazır olduğunu söyledi.Bu yılın başlarında Çin ve İran, ikili kapsamlı stratejik işbirliğini geliştirmek için 25 yıllık bir plana imza atmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210329/iran-ve-cin-25-yillik-is-birligi-anlasmasi-imzaladi-1044140016.html
çin
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1048086523_194:0:1243:787_1920x0_80_0_0_1e908bd8115313169cf66cffd530ea15.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, iran, şi cinping, ibrahim reisi, kutlama

Çin ile İran, ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıldönümünü kutladı

03:13 17.08.2021 (güncellendi: 03:16 17.08.2021)
© REUTERSÇin ve İran bayrakları
Çin ve İran bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© REUTERS
Abone ol
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınlayarak, ülkelerin geleneksel dostluğunu derinleştirme ve çeşitli alanlarda pragmatik işbirliğini genişletme tahahhüdü verdi.
Çin Halk Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşu 50. yıldönümümde.
Çin Devlet Başkanı Şi, İranlı mevkidaşına ithafen yayınladığı mesajında, iki ülkenin yarım asır önce diplomatik ilişkiler kurmasından bu yana Pekin ile Tahran arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde geliştiğini ve ülkeler arasındaki geleneksel dostluğun zamanla güç kazandığını belirtti.
Ayrıca ülkeler arasındaki karşılıklı siyasi güvenin de giderek güçlendiğini ifade eden Şi, 2016 yılında kapsamlı stratejik ortaklıkların kurulmasından beri çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini kaydetti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını takiben Pekin ile Tahran arasındaki karşılıklı destek ve yardımdan söz eden Çin lideri, iki ülkenin, iyi günde de kötü günde de yan yana olduğunu ve pandemiye karşı mücadelede iyi bir işbirliği yaptığını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Reisi ise, mesajında hem İran'ın hem de Çin'in kadim uygarlıklar olduklarını ve dostluklarının binlerce yıllık dostane alışverişlerden beslendiğini vurguladı.
Reisi, bu dostluğun, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın gelişimi için derin bir temel oluşturduğunu da sözlerine ekledi.
Öte yandan İran'ın Çin ile güçlü ilişkiler kurmaya kararlı olduğunun altını çizen Reisi, Tahran'ın Pekin ile stratejik işbirliğini geliştirmeye, çeşitli alanlarda pratik işbirliğini genişletme konusundaki iletişimi güçlendirmeye ve ikili ilişkileri sürerli bir şekilde derinleştirmeye hazır olduğunu söyledi.
Bu yılın başlarında Çin ve İran, ikili kapsamlı stratejik işbirliğini geliştirmek için 25 yıllık bir plana imza atmıştı.
Çin- İran- 25 yıllık anlaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2021
DÜNYA
İran ve Çin, 25 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı
29 Mart, 10:32
200000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:37Taliban’ın Afganistan Merkez Bankası'nın ABD'de tutulan varlıklarına erişimi engellenecek
03:19Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afganistan'a ilişkin ifadelerinin çarpıtıldığını iddia etti
03:13Çin ile İran, ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıldönümünü kutladı
03:04Eski sevgisinin kızı içerdeyken evi ateşe verdi: Linç edilmekten polisler kurtardı
02:43Rusya’da yeni akademik yıl yüz yüze eğitimle başlayacak
02:39Ayancık'ta selde yıkılan köprünün yerine 10 saatte askeri köprü kuruldu
02:23Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
02:11TPAO: Yılın ilk 7 ayında karada 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv Türkiye'ye kazandırıldı
01:36Haiti'deki depremde ölenlerin sayısı 1419'a yükseldi
01:20ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı
01:19İsrail, Batı Kudüs’teki ormanlık alanda çıkan yangınlar nedeniyle uluslararası yardım istedi
00:42Fatih Terim: Bir sakin olalım, ortalık biraz elektrikli, henüz ne olduğunu da anlamış değiliz
00:32Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
00:21ABD'li diplomatlar, Afganistan'da yaşananlar konusunda Biden'la ilgili 'hayal kırıklığı' yaşıyor
00:11CNN: Kabil’de ABD’li bir asker yaralandı
00:05Galatasaray, lige galibiyetle başladı
DünSamsun'da yakalanan IŞİD şüphelisi serbest bırakıldı
DünGalatasaray'da Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk ve kafa attı
Dün'Afganistan, ABD hegemonyasının sonu değil; Çin, Rusya ve İran tuzağa çekilmeye çalışılıyor'
DünAbdullah Avcı: Ben mükemmeliyetçiyim, PlayStation gibi istiyorum ve bu beni yoruyor