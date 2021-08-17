https://tr.sputniknews.com/20210817/cin-ile-iran-ulkeler-arasindaki-diplomatik-iliskilerin-kurulusunun-50-yildonumunu-kutladi-1048086550.html

Çin ile İran, ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıldönümünü kutladı

Çin ile İran, ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıldönümünü kutladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T03:13+0300

2021-08-17T03:13+0300

2021-08-17T03:16+0300

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Çin Halk Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşu 50. yıldönümümde.Çin Devlet Başkanı Şi, İranlı mevkidaşına ithafen yayınladığı mesajında, iki ülkenin yarım asır önce diplomatik ilişkiler kurmasından bu yana Pekin ile Tahran arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde geliştiğini ve ülkeler arasındaki geleneksel dostluğun zamanla güç kazandığını belirtti.Ayrıca ülkeler arasındaki karşılıklı siyasi güvenin de giderek güçlendiğini ifade eden Şi, 2016 yılında kapsamlı stratejik ortaklıkların kurulmasından beri çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini kaydetti.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını takiben Pekin ile Tahran arasındaki karşılıklı destek ve yardımdan söz eden Çin lideri, iki ülkenin, iyi günde de kötü günde de yan yana olduğunu ve pandemiye karşı mücadelede iyi bir işbirliği yaptığını söyledi.İran Cumhurbaşkanı Reisi ise, mesajında hem İran'ın hem de Çin'in kadim uygarlıklar olduklarını ve dostluklarının binlerce yıllık dostane alışverişlerden beslendiğini vurguladı.Reisi, bu dostluğun, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın gelişimi için derin bir temel oluşturduğunu da sözlerine ekledi.Öte yandan İran'ın Çin ile güçlü ilişkiler kurmaya kararlı olduğunun altını çizen Reisi, Tahran'ın Pekin ile stratejik işbirliğini geliştirmeye, çeşitli alanlarda pratik işbirliğini genişletme konusundaki iletişimi güçlendirmeye ve ikili ilişkileri sürerli bir şekilde derinleştirmeye hazır olduğunu söyledi.Bu yılın başlarında Çin ve İran, ikili kapsamlı stratejik işbirliğini geliştirmek için 25 yıllık bir plana imza atmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210329/iran-ve-cin-25-yillik-is-birligi-anlasmasi-imzaladi-1044140016.html

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çin, iran, şi cinping, ibrahim reisi, kutlama