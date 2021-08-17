https://tr.sputniknews.com/20210817/cnn-kabilde-abdli-bir-asker-yaralandi-1048084500.html

CNN: Kabil’de ABD’li bir asker yaralandı

CNN: Kabil’de ABD’li bir asker yaralandı

Kabil Havalimanı’nda ABD’li bir askerin hafif silahla vurularak yaralandığı ileri sürüldü. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T00:11+0300

2021-08-17T00:11+0300

2021-08-17T00:11+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

taliban

abd askeri

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CNN televizyonunun adı açıklanmayan bir ABD’li yetkiliye atıfta bulunarak geçtiği haberde, ABD’li bir askerin Kabil havaalanında hafif silahla vurularak yaralandığı belirtildi.Daha önce Amerikan medyası, Afganistan’da giderek derinleşen kriz ortamında tahliye operasyonunun sürdüğü Kabil’deki Hamid Karzai Havalimanı'nda ABD’li askerlerin en az iki silahlı kişiyi vurduklarını bildirmişti.CNN’deki habere göre ABD’li asker, farklı bir olayda yaralandı. Ancak haberde olayla ilgili ayrıntılara yer verilmedi.Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Taliban militanlarının devam eden ilerleyişi sürerken Amerikalı diplomatların Kabil Havalimanı’na taşınacağını duyurmuştu.

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abd, afganistan, taliban, abd askeri