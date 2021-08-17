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Demirtaş: Ülkemize gelmiş hiç kimseyi gerisin geri ateşin içine gönderemeyiz
Demirtaş: Ülkemize gelmiş hiç kimseyi gerisin geri ateşin içine gönderemeyiz
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sığınmacılarla ilgili son dönemde yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Demirtaş, "Ülkemize gelmiş hiç kimseyi... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T14:44+0300
2021-08-17T14:44+0300
suriye
hdp
selahattin demirtaş
afganistan
göçmen
sığınmacı
tartışma
türkiye
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Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, odağında sığınmacıların bulunduğu tartışmaları değerlendirdi. Gazete Duvar yazarı İrfan Aktan'a açıklamalarda bulunan Demirtaş, öncelikli olarak kısa, orta ve uzun vadeli bölümleri olan stratejik bir plan yapılması gerektiğini söyledi."Türkiye’nin kaç göçmen alabileceği hesaplanmalı ve bu insanların barınma, sağlık, eğitim, gıda ve güvenlik ihtiyaçlarına ilişkin bütün altyapı hazır hale getirilmelidir" ifadesini kullanan Demirtaş, 'toplumun desteği alınmadan göçmenler konusunda başarılı olunamayacağını' kaydetti. Demirtaş, şöyle devam etti:"Buna özel önem vermek gerekir. Göçmenlerin geldikleri ülkelerle işbirliği içinde olmak, oralardaki çatışma ve kargaşanın hatta sömürünün ortadan kalkması için etkili bir dış politika oluşturmak gerekir. Batı ülkeleriyle de ucuz göçmen pazarlığı yapmak yerine ilkeli işbirliklerini dayatmak gerekir. Onlar da göçmenlerin sorumluluklarını paylaşmak zorundalar. 'Başkası gelip de bizim sorunumuzu çözmeyecek'Ancak şu da bir gerçektir ki, ülkemize gelmiş hiç kimseyi gerisin geri ateşin içine gönderemeyiz. Sorunun çözümü çok kolay değil, biliyorum ama çözmek zorunda olan da biziz. Başkası gelip de bizim sorunumuzu çözmeyecek."
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suriye, hdp, selahattin demirtaş, afganistan, göçmen, sığınmacı, tartışma

Demirtaş: Ülkemize gelmiş hiç kimseyi gerisin geri ateşin içine gönderemeyiz

14:44 17.08.2021
© AFP 2021Selahattin Demirtaş
Selahattin Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© AFP 2021
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sığınmacılarla ilgili son dönemde yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Demirtaş, "Ülkemize gelmiş hiç kimseyi gerisin geri ateşin içine gönderemeyiz. Sorunun çözümü çok kolay değil, biliyorum ama çözmek zorunda olan da biziz" dedi.
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, odağında sığınmacıların bulunduğu tartışmaları değerlendirdi.
Gazete Duvar yazarı İrfan Aktan'a açıklamalarda bulunan Demirtaş, öncelikli olarak kısa, orta ve uzun vadeli bölümleri olan stratejik bir plan yapılması gerektiğini söyledi.
"Türkiye’nin kaç göçmen alabileceği hesaplanmalı ve bu insanların barınma, sağlık, eğitim, gıda ve güvenlik ihtiyaçlarına ilişkin bütün altyapı hazır hale getirilmelidir" ifadesini kullanan Demirtaş, 'toplumun desteği alınmadan göçmenler konusunda başarılı olunamayacağını' kaydetti. Demirtaş, şöyle devam etti:
"Buna özel önem vermek gerekir. Göçmenlerin geldikleri ülkelerle işbirliği içinde olmak, oralardaki çatışma ve kargaşanın hatta sömürünün ortadan kalkması için etkili bir dış politika oluşturmak gerekir. Batı ülkeleriyle de ucuz göçmen pazarlığı yapmak yerine ilkeli işbirliklerini dayatmak gerekir. Onlar da göçmenlerin sorumluluklarını paylaşmak zorundalar.

'Başkası gelip de bizim sorunumuzu çözmeyecek'

Ancak şu da bir gerçektir ki, ülkemize gelmiş hiç kimseyi gerisin geri ateşin içine gönderemeyiz. Sorunun çözümü çok kolay değil, biliyorum ama çözmek zorunda olan da biziz. Başkası gelip de bizim sorunumuzu çözmeyecek."
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