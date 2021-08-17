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‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda geceliği 76 bin liraya kral dairesi
‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda geceliği 76 bin liraya kral dairesi
İsmi ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ olarak değiştirilen Yassıada’ya kongreler için inşa edildiği belirtilen bir otel açıldı. Katre Island Hotel’in ‘kral... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T18:04+0300
2021-08-17T18:04+0300
türkiye
istanbul
otel
yassıada
27 mayıs
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Mayıs 2020 yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılışının yapıldığı Yassıada'daki otelin kral dairesinin geceliğinin 76 bin lira olduğu belirtildi.Diken'in aktardığı haberde, Katre Island Hotel’in ‘kral odası’nın fiyatı ETS Tur sitesinde iki kişi için 76 bin lira olarak görülüyor. Otelin en düşük gecelik fiyatının da 1.100 lira olduğu belirtiliyor. Rezervasyon almaya başlayan otelin tanıtım yazısında, adanın geçmişine dair bir ifade bulunmuyor. Otelin tanıtım yazısı şöyle:“Deniz, baştan çıkarıcı yüce bir güç… Görkemli Marmara Denizi’nin ortasında yer alan Katre Island Hotel’de hayatı uyum içinde yaşıyoruz. Bakışlarınızı sonsuz maviye çevirin ve içinizi denizin taze tuzlu kokusuyla doldurun. Kalbinizi ve ruhunuzu doğanın senfonisine, martı seslerine ve kayalara çarpan dalgaların ritmine açın; senfoninin bir parçası olun.”
türkiye
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istanbul, otel, yassıada, 27 mayıs

‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda geceliği 76 bin liraya kral dairesi

18:04 17.08.2021
© Fotoğraf : DHAYassıada
Yassıada - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© Fotoğraf : DHA
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İsmi ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ olarak değiştirilen Yassıada’ya kongreler için inşa edildiği belirtilen bir otel açıldı. Katre Island Hotel’in ‘kral odası’nın fiyatının iki kişi için 76 bin lira olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Mayıs 2020 yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılışının yapıldığı Yassıada'daki otelin kral dairesinin geceliğinin 76 bin lira olduğu belirtildi.
Diken'in aktardığı haberde, Katre Island Hotel’in ‘kral odası’nın fiyatı ETS Tur sitesinde iki kişi için 76 bin lira olarak görülüyor. Otelin en düşük gecelik fiyatının da 1.100 lira olduğu belirtiliyor.
Rezervasyon almaya başlayan otelin tanıtım yazısında, adanın geçmişine dair bir ifade bulunmuyor.
Otelin tanıtım yazısı şöyle:
“Deniz, baştan çıkarıcı yüce bir güç… Görkemli Marmara Denizi’nin ortasında yer alan Katre Island Hotel’de hayatı uyum içinde yaşıyoruz. Bakışlarınızı sonsuz maviye çevirin ve içinizi denizin taze tuzlu kokusuyla doldurun. Kalbinizi ve ruhunuzu doğanın senfonisine, martı seslerine ve kayalara çarpan dalgaların ritmine açın; senfoninin bir parçası olun.”
6102000
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