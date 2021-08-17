Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Seyir Hali - Sputnik Türkiye
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://tr.sputniknews.com/20210817/ekonomist-acun-dis-politikayi-toparlamak-risk-primini-merkez-bankasindan-daha-fazla-etkileyebilir-1048098537.html
Ekonomist Acun: Dış politikayı toparlamak risk primini Merkez Bankası’ndan daha fazla etkileyebilir
Ekonomist Acun: Dış politikayı toparlamak risk primini Merkez Bankası’ndan daha fazla etkileyebilir
Ekonomist Haydar Acun “Bugün yapılacak şeylerden bir tanesi Türkiye’nin dış politikasını rayına oturtmak, dalga geçtikleri ‘monşer’ dedikleri adamlardan belki... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T13:53+0300
2021-08-17T13:53+0300
seyir hali
seçim
merkez bankası
dışişleri
2023
reform
risk primi
haydar acun
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1048098485_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_68c0c3f03c0c0ed43e7d7f7ed83f476f.jpg
Ekonomist Acun: Dış politikayı toparlamak risk primini Merkez Bankası’ndan daha fazla etkileyebilir
17.08.2021 SEYİR HALİ
Marmara Capital Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Acun, ekonominin önümüzdeki yıllarda gideceği yönü ve iyileşme yollarını RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı.‘Merkez Bankası Başkanı değişikliği güveni sıfırladı’Güvenin ekonomideki önemini vurgulayan Acun, Türkiye ekonomisine karşı beklentileri anlattı:“Ekonomide en önemli şeylerden biri güven, ekonomi yönetimindeki insanların verdiği hedeflere olan inanç, onların kredibilitesidir. O noktada bir sıkıntı görüyoruz. Özellikle son birkaç yıldır bir trend var. Merkez Bankası Başkanı değişikliği bir kırılma yarattı. Orada o güven sıfırlandı. Ekonominin bilimsel verilerle veya yapılması gereken reformların yapımı noktasında beklenti neredeyse sıfıra indi. Ekonomide verilere dayalı işlem yapan oyuncular da o konuda umudunu kaybetti. Bana son gelişmeleri fazla takmıyorlar gibi geliyor.”‘2012’den beri Türkiye’nin dış politikası bizi ekonomik olarak çok etkiledi’Acun, dış politikanın ekonomiye etkisi konusunda “2012’den beri Türkiye’nin dış politikası bizi ekonomik olarak da risk olarak da çok etkiledi. Bugün yapılacak şeylerden bir tanesi Türkiye’nin dış politikasını rayına oturtmak, dalga geçtikleri ‘monşer’ dedikleri adamlardan belki bir tanesini getirip dış politikayı toparlamaktır. Bu belki risk primini bugün Merkez Bankası değişiminden daha fazla etkileyebilecek bir şey” ifadelerini kullandı.'Ekonomide acı reçeteyi içecek, doğru düzgün reform yapacak, bunun sonuçlarını bekleyecek zaman yok'Acun, seçimlerin yakın olmasının politikaları etkileyeceğini “Önümüzde seçimler var. Az zaman kaldı. Ekonomide acı reçeteyi içecek, doğru düzgün reform yapacak, bunun sonuçlarını bekleyecek zaman yok. O yüzden günübirlik 2023 seçimini atlatmayı amaçlayan bir yönetim var” diye belirtti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Ali Çağatay
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1048098485_90:0:549:344_1920x0_80_0_0_2d9a193b7d337fdc323ceff0966eb876.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
seçim, merkez bankası, dışişleri, 2023, reform, risk primi, haydar acun, аудио

Ekonomist Acun: Dış politikayı toparlamak risk primini Merkez Bankası’ndan daha fazla etkileyebilir

13:53 17.08.2021
SEYİR HALİ
Ekonomist Acun: Dış politikayı toparlamak risk primini Merkez Bankası’ndan daha fazla etkileyebilir
Abone ol
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
Tüm yazılar
Ekonomist Haydar Acun “Bugün yapılacak şeylerden bir tanesi Türkiye’nin dış politikasını rayına oturtmak, dalga geçtikleri ‘monşer’ dedikleri adamlardan belki bir tanesini getirip dış politikayı toparlamaktır. Bu belki risk primini bugün Merkez Bankası değişiminden daha fazla etkileyebilecek bir şey” dedi.
Marmara Capital Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Acun, ekonominin önümüzdeki yıllarda gideceği yönü ve iyileşme yollarını RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı.

‘Merkez Bankası Başkanı değişikliği güveni sıfırladı’

Güvenin ekonomideki önemini vurgulayan Acun, Türkiye ekonomisine karşı beklentileri anlattı:
“Ekonomide en önemli şeylerden biri güven, ekonomi yönetimindeki insanların verdiği hedeflere olan inanç, onların kredibilitesidir. O noktada bir sıkıntı görüyoruz. Özellikle son birkaç yıldır bir trend var. Merkez Bankası Başkanı değişikliği bir kırılma yarattı. Orada o güven sıfırlandı. Ekonominin bilimsel verilerle veya yapılması gereken reformların yapımı noktasında beklenti neredeyse sıfıra indi. Ekonomide verilere dayalı işlem yapan oyuncular da o konuda umudunu kaybetti. Bana son gelişmeleri fazla takmıyorlar gibi geliyor.”

‘2012’den beri Türkiye’nin dış politikası bizi ekonomik olarak çok etkiledi’

Acun, dış politikanın ekonomiye etkisi konusunda “2012’den beri Türkiye’nin dış politikası bizi ekonomik olarak da risk olarak da çok etkiledi. Bugün yapılacak şeylerden bir tanesi Türkiye’nin dış politikasını rayına oturtmak, dalga geçtikleri ‘monşer’ dedikleri adamlardan belki bir tanesini getirip dış politikayı toparlamaktır. Bu belki risk primini bugün Merkez Bankası değişiminden daha fazla etkileyebilecek bir şey” ifadelerini kullandı.

'Ekonomide acı reçeteyi içecek, doğru düzgün reform yapacak, bunun sonuçlarını bekleyecek zaman yok'

Acun, seçimlerin yakın olmasının politikaları etkileyeceğini “Önümüzde seçimler var. Az zaman kaldı. Ekonomide acı reçeteyi içecek, doğru düzgün reform yapacak, bunun sonuçlarını bekleyecek zaman yok. O yüzden günübirlik 2023 seçimini atlatmayı amaçlayan bir yönetim var” diye belirtti.
040000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:44Demirtaş: Ülkemize gelmiş hiç kimseyi gerisin geri ateşin içine gönderemeyiz
14:28Fransa'daki orman yangınında binlerce kişi tahliye edildi
14:17Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Cihat Arslan getirildi
14:16Prof. Dr. Haluk Selim: Olası İstanbul depremi 2026'ya kadar meydana gelebilir
14:15Konsensus anketi: 'Türkiye'ye artık sığınmacı kabul edilmemeli' diyenlerin oranı yüzde 67.7
14:09Sel felaketi sonrası Bozkurt'ta kaymakam değişikliği
13:57Sudoku’nun mucidi Maki Kaji hayatını kaybetti
13:53Ekonomist Acun: Dış politikayı toparlamak risk primini Merkez Bankası’ndan daha fazla etkileyebilir
13:50Ankara'da okul servis ücretleri belli oldu
13:38Jigolo olmak için internet sitesine üye oldu, 77 bin lira dolandırıldı
13:37Sarıyer'de ATV ile sokak köpeğini ezmeye çalıştılar
13:32Lavrov: ABD’nin güçlerini çekmesinin ardından Afganistan’da çöküş gerçekleşti
13:28Japonya’da 7 eyalet daha Kovid-19 nedeniyle OHAL kapsamına alındı
13:21Bakan Soylu: Siyaset sorumluluğu alanlar Batı’nın elemanlığını yaparak fitne tohumu ekmemeli
13:19'Taliban'ın saldırganlığı halinde Rusya, Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarını kullanabilir'
13:05Afet bölgeleri için toplanan bağış 131 milyonu geçti
13:02Konut fiyatlarının en çok arttığı iller belli oldu
12:54Orman yangınları keçilerin de psikolojisini bozdu: Yavrularını kaybeden keçi yemeden içmeden kesildi
12:47Meteoroloji raporu: Yağışlarda son 60 yılın en düşük seviyesi
12:39Geçen yıl 56 liraydı: Bir tencere aşurenin maliyeti hesaplandı