https://tr.sputniknews.com/20210817/ekonomist-acun-dis-politikayi-toparlamak-risk-primini-merkez-bankasindan-daha-fazla-etkileyebilir-1048098537.html

Ekonomist Acun: Dış politikayı toparlamak risk primini Merkez Bankası’ndan daha fazla etkileyebilir

Ekonomist Acun: Dış politikayı toparlamak risk primini Merkez Bankası’ndan daha fazla etkileyebilir

Ekonomist Haydar Acun “Bugün yapılacak şeylerden bir tanesi Türkiye’nin dış politikasını rayına oturtmak, dalga geçtikleri ‘monşer’ dedikleri adamlardan belki... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T13:53+0300

2021-08-17T13:53+0300

2021-08-17T13:53+0300

seyir hali

seçim

merkez bankası

dışişleri

2023

reform

risk primi

haydar acun

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Ekonomist Acun: Dış politikayı toparlamak risk primini Merkez Bankası’ndan daha fazla etkileyebilir 17.08.2021 SEYİR HALİ

Marmara Capital Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Acun, ekonominin önümüzdeki yıllarda gideceği yönü ve iyileşme yollarını RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı.‘Merkez Bankası Başkanı değişikliği güveni sıfırladı’Güvenin ekonomideki önemini vurgulayan Acun, Türkiye ekonomisine karşı beklentileri anlattı:“Ekonomide en önemli şeylerden biri güven, ekonomi yönetimindeki insanların verdiği hedeflere olan inanç, onların kredibilitesidir. O noktada bir sıkıntı görüyoruz. Özellikle son birkaç yıldır bir trend var. Merkez Bankası Başkanı değişikliği bir kırılma yarattı. Orada o güven sıfırlandı. Ekonominin bilimsel verilerle veya yapılması gereken reformların yapımı noktasında beklenti neredeyse sıfıra indi. Ekonomide verilere dayalı işlem yapan oyuncular da o konuda umudunu kaybetti. Bana son gelişmeleri fazla takmıyorlar gibi geliyor.”‘2012’den beri Türkiye’nin dış politikası bizi ekonomik olarak çok etkiledi’Acun, dış politikanın ekonomiye etkisi konusunda “2012’den beri Türkiye’nin dış politikası bizi ekonomik olarak da risk olarak da çok etkiledi. Bugün yapılacak şeylerden bir tanesi Türkiye’nin dış politikasını rayına oturtmak, dalga geçtikleri ‘monşer’ dedikleri adamlardan belki bir tanesini getirip dış politikayı toparlamaktır. Bu belki risk primini bugün Merkez Bankası değişiminden daha fazla etkileyebilecek bir şey” ifadelerini kullandı.'Ekonomide acı reçeteyi içecek, doğru düzgün reform yapacak, bunun sonuçlarını bekleyecek zaman yok'Acun, seçimlerin yakın olmasının politikaları etkileyeceğini “Önümüzde seçimler var. Az zaman kaldı. Ekonomide acı reçeteyi içecek, doğru düzgün reform yapacak, bunun sonuçlarını bekleyecek zaman yok. O yüzden günübirlik 2023 seçimini atlatmayı amaçlayan bir yönetim var” diye belirtti.

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2021

Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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seçim, merkez bankası, dışişleri, 2023, reform, risk primi, haydar acun, аудио