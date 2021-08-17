https://tr.sputniknews.com/20210817/ekonomist-acun-dis-politikayi-toparlamak-risk-primini-merkez-bankasindan-daha-fazla-etkileyebilir-1048098537.html
Ekonomist Acun: Dış politikayı toparlamak risk primini Merkez Bankası’ndan daha fazla etkileyebilir
Ekonomist Acun: Dış politikayı toparlamak risk primini Merkez Bankası’ndan daha fazla etkileyebilir
Ekonomist Haydar Acun “Bugün yapılacak şeylerden bir tanesi Türkiye’nin dış politikasını rayına oturtmak, dalga geçtikleri ‘monşer’ dedikleri adamlardan belki... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T13:53+0300
2021-08-17T13:53+0300
2021-08-17T13:53+0300
seyir hali
seçim
merkez bankası
dışişleri
2023
reform
risk primi
haydar acun
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Ekonomist Acun: Dış politikayı toparlamak risk primini Merkez Bankası’ndan daha fazla etkileyebilir
17.08.2021 SEYİR HALİ
Marmara Capital Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Acun, ekonominin önümüzdeki yıllarda gideceği yönü ve iyileşme yollarını RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı.‘Merkez Bankası Başkanı değişikliği güveni sıfırladı’Güvenin ekonomideki önemini vurgulayan Acun, Türkiye ekonomisine karşı beklentileri anlattı:“Ekonomide en önemli şeylerden biri güven, ekonomi yönetimindeki insanların verdiği hedeflere olan inanç, onların kredibilitesidir. O noktada bir sıkıntı görüyoruz. Özellikle son birkaç yıldır bir trend var. Merkez Bankası Başkanı değişikliği bir kırılma yarattı. Orada o güven sıfırlandı. Ekonominin bilimsel verilerle veya yapılması gereken reformların yapımı noktasında beklenti neredeyse sıfıra indi. Ekonomide verilere dayalı işlem yapan oyuncular da o konuda umudunu kaybetti. Bana son gelişmeleri fazla takmıyorlar gibi geliyor.”‘2012’den beri Türkiye’nin dış politikası bizi ekonomik olarak çok etkiledi’Acun, dış politikanın ekonomiye etkisi konusunda “2012’den beri Türkiye’nin dış politikası bizi ekonomik olarak da risk olarak da çok etkiledi. Bugün yapılacak şeylerden bir tanesi Türkiye’nin dış politikasını rayına oturtmak, dalga geçtikleri ‘monşer’ dedikleri adamlardan belki bir tanesini getirip dış politikayı toparlamaktır. Bu belki risk primini bugün Merkez Bankası değişiminden daha fazla etkileyebilecek bir şey” ifadelerini kullandı.'Ekonomide acı reçeteyi içecek, doğru düzgün reform yapacak, bunun sonuçlarını bekleyecek zaman yok'Acun, seçimlerin yakın olmasının politikaları etkileyeceğini “Önümüzde seçimler var. Az zaman kaldı. Ekonomide acı reçeteyi içecek, doğru düzgün reform yapacak, bunun sonuçlarını bekleyecek zaman yok. O yüzden günübirlik 2023 seçimini atlatmayı amaçlayan bir yönetim var” diye belirtti.
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Ali Çağatay
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
seçim, merkez bankası, dışişleri, 2023, reform, risk primi, haydar acun, аудио
Ekonomist Acun: Dış politikayı toparlamak risk primini Merkez Bankası’ndan daha fazla etkileyebilir
Ekonomist Haydar Acun “Bugün yapılacak şeylerden bir tanesi Türkiye’nin dış politikasını rayına oturtmak, dalga geçtikleri ‘monşer’ dedikleri adamlardan belki bir tanesini getirip dış politikayı toparlamaktır. Bu belki risk primini bugün Merkez Bankası değişiminden daha fazla etkileyebilecek bir şey” dedi.
Marmara Capital Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Acun, ekonominin önümüzdeki yıllarda gideceği yönü ve iyileşme yollarını RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı.
‘Merkez Bankası Başkanı değişikliği güveni sıfırladı’
Güvenin ekonomideki önemini vurgulayan Acun, Türkiye ekonomisine karşı beklentileri anlattı:
“Ekonomide en önemli şeylerden biri güven, ekonomi yönetimindeki insanların verdiği hedeflere olan inanç, onların kredibilitesidir. O noktada bir sıkıntı görüyoruz. Özellikle son birkaç yıldır bir trend var. Merkez Bankası Başkanı değişikliği bir kırılma yarattı. Orada o güven sıfırlandı. Ekonominin bilimsel verilerle veya yapılması gereken reformların yapımı noktasında beklenti neredeyse sıfıra indi. Ekonomide verilere dayalı işlem yapan oyuncular da o konuda umudunu kaybetti. Bana son gelişmeleri fazla takmıyorlar gibi geliyor.”
‘2012’den beri Türkiye’nin dış politikası bizi ekonomik olarak çok etkiledi’
Acun, dış politikanın ekonomiye etkisi konusunda “2012’den beri Türkiye’nin dış politikası bizi ekonomik olarak da risk olarak da çok etkiledi. Bugün yapılacak şeylerden bir tanesi Türkiye’nin dış politikasını rayına oturtmak, dalga geçtikleri ‘monşer’ dedikleri adamlardan belki bir tanesini getirip dış politikayı toparlamaktır. Bu belki risk primini bugün Merkez Bankası değişiminden daha fazla etkileyebilecek bir şey” ifadelerini kullandı.
'Ekonomide acı reçeteyi içecek, doğru düzgün reform yapacak, bunun sonuçlarını bekleyecek zaman yok'
Acun, seçimlerin yakın olmasının politikaları etkileyeceğini “Önümüzde seçimler var. Az zaman kaldı. Ekonomide acı reçeteyi içecek, doğru düzgün reform yapacak, bunun sonuçlarını bekleyecek zaman yok. O yüzden günübirlik 2023 seçimini atlatmayı amaçlayan bir yönetim var” diye belirtti.