https://tr.sputniknews.com/20210817/epivakkorona-asisini-gelistiren-vektor-merkezi-yeni-kovid-19-asilari-iki-uc-sus-icerecek-1048112350.html

EpiVakKorona aşısını geliştiren Vektor Merkezi: Yeni Kovid-19 aşıları iki-üç suş içerecek

EpiVakKorona aşısını geliştiren Vektor Merkezi: Yeni Kovid-19 aşıları iki-üç suş içerecek

EpiVakKorona aşısını geliştiren Rus Vektor Bilim Merkezi Direktörü Maksyutov, yeni koronavirüs aşılarının grip aşılarına benzer bir şekilde, birkaç bağımsız... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T23:22+0300

2021-08-17T23:22+0300

2021-08-17T23:22+0300

koronavirüs

rusya

rinat maksyutov

koronavirüs aşısı

rusya devlet viroloji ve biyoteknoloji araştırma enstitüsü vektor

epivakkorona

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Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Merkezi Direktörü Rinat Maksyutov, Rus İzvestiya gazetesine verdiği demeçte, yeni koronavirüs aşılarının grip aşılarına benzer bir şekilde, birkaç bağımsız suş kullanılarak geliştirileceğini anlattı.Bunun zor olmadığına dikkat çeken Maksyutov ayrıca modernize edilen koronavirüs aşısı EpiVakKorona N’in bu ay içinde tescil edilmesinin planlandığını ifade etti.Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ‘nüfusa bağışıklık kazandırmak için aşıların suş bakımından bileşimini’ yılda bir ya da iki kez değiştirebileceğini öngören Maksyutov, "Sonraki Kovid-19 aşıları iki-üç suş birden içerecek. Evrim sürecinde SARS-CoV-2 farklı dallara bölünürse, farklı suşlar içeren aşı geliştirilebilir. Bunu hayata geçirmek zor değil"" diye konuştu.Modernize edilen koronavirüs aşısı EpiVakKorona-N’nin bu ay içinde tescil edilmesi gerektiğini söyleyen yetkili, yeni aşının ilk aşının neredeyse aynısı olacağını, fakat üretiminin daha kolay ve daha hızlı yapılacağını vurguladı.Maksyutov, “Temmuz ayının sonunda Sağlık Bakanlığı uzmanlarından netleştirici birçok soru geldi ve 10 Ağustos'ta kendilerine bu netleştirici soruların yanıtlarını içeren yeni bir belge dosyası sunduk. Şu anda düzenleyicinin EpiVakKorona-N aşısının tesciline ilişkin karar vermek için tüm verilere sahip olduğundan eminiz" ifadelerini kullandı.Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’na (Rospotrebnadzor) bağlı Vektor Bilim Merkezi’nin geliştirdiği EpiVakKorona aşısı Ekim 2020’de tescil edilmişti. Uzmanlar, bu aşının Kovid-19’un mutasyonlarına karşı da etkili olabileceğini düşünüyor.

https://tr.sputniknews.com/20210817/popova-rusyanin-yakinda-besinci-koronavirus-asisi-olacak-1048108123.html

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rusya, rinat maksyutov, koronavirüs aşısı, rusya devlet viroloji ve biyoteknoloji araştırma enstitüsü vektor, epivakkorona