https://tr.sputniknews.com/20210817/eski-sevgisinin-kizi-icerdeyken-evi-atese-verdi-linc-edilmekten-polisler-kurtardi--1048086387.html

Eski sevgisinin kızı içerdeyken evi ateşe verdi: Linç edilmekten polisler kurtardı

Eski sevgisinin kızı içerdeyken evi ateşe verdi: Linç edilmekten polisler kurtardı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, tartıştığı eski sevgilisinin kızı içerideyken evi ateşe verdiği ileri sürülen şüpheli mahalleli tarafından linç edilmek... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T03:04+0300

2021-08-17T03:04+0300

2021-08-17T03:10+0300

ev

kız çocuğu

yakma

ateşe vermek

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Sarıyer Mahallesi'nde 4 katlı binanın son katında Endam B., ile eski erkek arkadaşı Sinan G., arasında ilk olarak bina dışında tartışma meydana geldi. Tartışmanın ardından Endam B., 1. kattaki komşusunun evine giderken, bir süre sonra ise Sinan G., eski kız arkadaşının dairesine gitti. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre evin içerisine giren Sinan G., içeride 16 yaşındaki Rana B., varken, evi ateşe verip kaçtı. Dumanları gören vatandaşlar tarafından, durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirilirken, evde bulunan Rana B., ise komşular tarafından evin içerisinde çıkarıldı. Olayın ardından şüpheli Sinan G., kaçarak kayıplara karışırken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yangına kısa sürede müdahale edildi. Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, Sinan G., tekrardan olay yerine geldi. Bina sakini komşular ve mahalleli tarafından linç edilmek istenen Sinan G.’ polis ekiplerince kurtarılarak, polis aracına bindirilip mahalleden uzaklaştırıldı. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana gelirken, Rana B.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ev, kız çocuğu, yakma, ateşe vermek