https://tr.sputniknews.com/20210817/eski-ukrayna-lideri-yanukovic-kievin-30-yilda-en-buyuk-hatasi-rusya-ile-iyi-komsulugu-reddetmesi-1048103271.html
Eski Ukrayna lideri Yanukoviç: Kiev'in 30 yılda en büyük hatası, Rusya ile iyi komşuluğu reddetmesi
Eski Ukrayna lideri Yanukoviç: Kiev'in 30 yılda en büyük hatası, Rusya ile iyi komşuluğu reddetmesi
Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, Kiev'in son 30 yıldaki en büyük hatasının Rusya ile iyi komşuluk ilişkilerini reddetmesi olduğunu belirtti. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T15:44+0300
2021-08-17T15:44+0300
2021-08-17T15:44+0300
dünya
rusya
ukrayna
viktor yanukoviç
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Ukrayna’da 2014 yılında gerçekleşen darbenin ardından ülkeyi terk etmek zorunda kalan eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, 24 Ağustos'taki Bağımsızlık Günü dolayısıyla Ukrayna halkına hitaben yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın son 30 yıldaki en büyük hatasının Rusya ile iyi komşuluk ilişkilerini reddetmesi olduğunu söyledi.Yanukoviç, “Bu neye yol açtı? Savaşa, Ukrayna toplumunun bölünmesine, kalıcı sosyal istikrarsızlığa, çok derin bir ekonomik krize, radikal milliyetçi örgütlerin yaygınlaşmasına, muhalefete yönelik baskılara, rejime muhalif televizyon kanallarının kapatılmasına” ifadelerini kullandı.Yanukoviç, Ukrayna’nın Rusça konuşan devlet yetkililerinin garip bir şekilde, zorla Ukraynalaştırma politikasını desteklemeyen Donbass sakinlerine Rusya’ya gitmelerini önerirken, Kırımlıların yarımadayı anavatanları olarak görme hakkını reddettiklerini kaydetti.Yanukoviç ayrıca, bağımsızlığın 30. yıldönümünde, Ukrayna’nın tamamen ABD-Rus ilişkilerinin durumuna bağımlı hale geldiğini, bu ilişkilerin daha da kötüye gitmesini dilediğini, ancak bunun ne Amerikan ne de Rus halklarının çıkarına olmadığını ifade etti.
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rusya, ukrayna, viktor yanukoviç
Eski Ukrayna lideri Yanukoviç: Kiev'in 30 yılda en büyük hatası, Rusya ile iyi komşuluğu reddetmesi
Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, Kiev'in son 30 yıldaki en büyük hatasının Rusya ile iyi komşuluk ilişkilerini reddetmesi olduğunu belirtti.
Ukrayna’da 2014 yılında gerçekleşen darbenin ardından ülkeyi terk etmek zorunda kalan eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, 24 Ağustos'taki Bağımsızlık Günü dolayısıyla Ukrayna halkına hitaben yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın son 30 yıldaki en büyük hatasının Rusya ile iyi komşuluk ilişkilerini reddetmesi olduğunu söyledi.
Yanukoviç, “Bu neye yol açtı? Savaşa, Ukrayna toplumunun bölünmesine, kalıcı sosyal istikrarsızlığa, çok derin bir ekonomik krize, radikal milliyetçi örgütlerin yaygınlaşmasına, muhalefete yönelik baskılara, rejime muhalif televizyon kanallarının kapatılmasına” ifadelerini kullandı.
Yanukoviç, Ukrayna’nın Rusça konuşan devlet yetkililerinin garip bir şekilde
, zorla Ukraynalaştırma politikasını desteklemeyen Donbass
sakinlerine Rusya’ya gitmelerini önerirken, Kırımlıların yarımadayı anavatanları olarak görme hakkını reddettiklerini kaydetti.
Yanukoviç ayrıca, bağımsızlığın 30. yıldönümünde, Ukrayna’nın tamamen ABD-Rus ilişkilerinin durumuna bağımlı hale geldiğini, bu ilişkilerin daha da kötüye gitmesini dilediğini, ancak bunun ne Amerikan ne de Rus halklarının çıkarına olmadığını ifade etti.