Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210817/eski-ukrayna-lideri-yanukovic-kievin-30-yilda-en-buyuk-hatasi-rusya-ile-iyi-komsulugu-reddetmesi-1048103271.html
Eski Ukrayna lideri Yanukoviç: Kiev'in 30 yılda en büyük hatası, Rusya ile iyi komşuluğu reddetmesi
Eski Ukrayna lideri Yanukoviç: Kiev'in 30 yılda en büyük hatası, Rusya ile iyi komşuluğu reddetmesi
Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, Kiev'in son 30 yıldaki en büyük hatasının Rusya ile iyi komşuluk ilişkilerini reddetmesi olduğunu belirtti. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T15:44+0300
2021-08-17T15:44+0300
dünya
rusya
ukrayna
viktor yanukoviç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101341/10/1013411023_0:288:2619:1761_1920x0_80_0_0_f61ce568560253a1ecad6cccc695ab49.jpg
Ukrayna’da 2014 yılında gerçekleşen darbenin ardından ülkeyi terk etmek zorunda kalan eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, 24 Ağustos'taki Bağımsızlık Günü dolayısıyla Ukrayna halkına hitaben yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın son 30 yıldaki en büyük hatasının Rusya ile iyi komşuluk ilişkilerini reddetmesi olduğunu söyledi.Yanukoviç, “Bu neye yol açtı? Savaşa, Ukrayna toplumunun bölünmesine, kalıcı sosyal istikrarsızlığa, çok derin bir ekonomik krize, radikal milliyetçi örgütlerin yaygınlaşmasına, muhalefete yönelik baskılara, rejime muhalif televizyon kanallarının kapatılmasına” ifadelerini kullandı.Yanukoviç, Ukrayna’nın Rusça konuşan devlet yetkililerinin garip bir şekilde, zorla Ukraynalaştırma politikasını desteklemeyen Donbass sakinlerine Rusya’ya gitmelerini önerirken, Kırımlıların yarımadayı anavatanları olarak görme hakkını reddettiklerini kaydetti.Yanukoviç ayrıca, bağımsızlığın 30. yıldönümünde, Ukrayna’nın tamamen ABD-Rus ilişkilerinin durumuna bağımlı hale geldiğini, bu ilişkilerin daha da kötüye gitmesini dilediğini, ancak bunun ne Amerikan ne de Rus halklarının çıkarına olmadığını ifade etti.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101341/10/1013411023_0:42:2619:2006_1920x0_80_0_0_0708836b60acd37b98d041fd57716aff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, viktor yanukoviç

Eski Ukrayna lideri Yanukoviç: Kiev'in 30 yılda en büyük hatası, Rusya ile iyi komşuluğu reddetmesi

15:44 17.08.2021
© Sputnik / Sergey Pivovarov / Fotoğraf bankasına girUkrayna'nın eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç
Ukrayna'nın eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Sergey Pivovarov
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, Kiev'in son 30 yıldaki en büyük hatasının Rusya ile iyi komşuluk ilişkilerini reddetmesi olduğunu belirtti.
Ukrayna’da 2014 yılında gerçekleşen darbenin ardından ülkeyi terk etmek zorunda kalan eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, 24 Ağustos'taki Bağımsızlık Günü dolayısıyla Ukrayna halkına hitaben yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın son 30 yıldaki en büyük hatasının Rusya ile iyi komşuluk ilişkilerini reddetmesi olduğunu söyledi.
Yanukoviç, “Bu neye yol açtı? Savaşa, Ukrayna toplumunun bölünmesine, kalıcı sosyal istikrarsızlığa, çok derin bir ekonomik krize, radikal milliyetçi örgütlerin yaygınlaşmasına, muhalefete yönelik baskılara, rejime muhalif televizyon kanallarının kapatılmasına” ifadelerini kullandı.
Yanukoviç, Ukrayna’nın Rusça konuşan devlet yetkililerinin garip bir şekilde, zorla Ukraynalaştırma politikasını desteklemeyen Donbass sakinlerine Rusya’ya gitmelerini önerirken, Kırımlıların yarımadayı anavatanları olarak görme hakkını reddettiklerini kaydetti.
Yanukoviç ayrıca, bağımsızlığın 30. yıldönümünde, Ukrayna’nın tamamen ABD-Rus ilişkilerinin durumuna bağımlı hale geldiğini, bu ilişkilerin daha da kötüye gitmesini dilediğini, ancak bunun ne Amerikan ne de Rus halklarının çıkarına olmadığını ifade etti.
020000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:18Busenaz Sürmeneli: Herkes madalyayı görüyor ama elimden operasyon geçirdim,  antrenmana devam ettim
16:00İsrail, Gazze Şeridi'ne giden 23 ton çikolataya el koydu
15:44Eski Ukrayna lideri Yanukoviç: Kiev'in 30 yılda en büyük hatası, Rusya ile iyi komşuluğu reddetmesi
15:42Beşiktaş'tan Ozan Tufan atağı: Fenerbahçe'den olumsuz yanıt geldi
15:22Kaynak ustası Melek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kaynak yaptı
15:20Lavrov: Afganistan'da tüm güçlerin kapsayıcı bir ulusal diyalog kurmasını destekliyoruz
15:18Rus generalden Taliban’ın Afganistan’daki başarısının nedenlerine ilişkin açıklama
15:16Eymir Gölü'nde müsilaj endişesi
15:14Erdoğan: Savunma sanayiinde dışa bağımlılığımızı yüzde 20'lere indirmeyi başardık
15:08İmamoğlu: İstanbul'da her üç binadan biri depreme dayanıksız
15:00Afyon'da AB destekli nalbant müzesi açıldı: Türkiye'de ilk, dünyada ikinci
14:57Gorbaçov: ABD'nin Afganistan'ı istila etmesi kötü bir fikirdi
14:55Model Cindy Crawford, evini 13.5 milyon dolara WhatsApp'ın kurucu ortağı Koum'a sattı
14:44Demirtaş: Ülkemize gelmiş hiç kimseyi gerisin geri ateşin içine gönderemeyiz
14:28Fransa'daki orman yangınında binlerce kişi tahliye edildi
14:17Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Cihat Arslan getirildi
14:16Prof. Dr. Haluk Selim: Olası İstanbul depremi 2026'ya kadar meydana gelebilir
14:15Konsensus anketi: 'Türkiye'ye artık sığınmacı kabul edilmemeli' diyenlerin oranı yüzde 67.7
14:09Sel felaketi sonrası Bozkurt'ta kaymakam değişikliği
13:57Sudoku’nun mucidi Maki Kaji hayatını kaybetti