Eymir Gölü'nde müsilaj endişesi

© DHAAnkara'da, kuş türleri dahil birçok canlıya ev sahipliği yapan, Eymir Gölü de tükendi. Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü'nde, müsilaj benzeri kirlilik ortaya çıktı.
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© DHA
Ankara'da, kuş türleri dahil birçok canlıya ev sahipliği yapan, Eymir Gölü de tükendi. Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü'nde, müsilaj benzeri kirlilik ortaya çıktı.
© DHADoğal güzelliğiyle bilinen Eymir Gölü’nde oluşan kirlilik, balık tutmaya ve spor yapmaya gelenlerin dikkatini çekti. Gölün kıyı bölgelerinde Marmara Denizi'nde görülen müsilaja benzetilen kirlilik, tepkiye neden oldu.
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© DHA
Doğal güzelliğiyle bilinen Eymir Gölü’nde oluşan kirlilik, balık tutmaya ve spor yapmaya gelenlerin dikkatini çekti. Gölün kıyı bölgelerinde Marmara Denizi'nde görülen müsilaja benzetilen kirlilik, tepkiye neden oldu.
© DHAGöle balık tutmak için gelen Mehmet Taşkıran, daha önce bu durumla karşılaşmadığını söyledi. Taşkıran, "Oltayı attığım zaman simsiyah su fışkırıyor. Altında siyah bir şey var, akıntı var. Bu durumla ilk kez karşılaştım. Geçen hafta da gelmiştim, böyle bir şey yoktu ama bugün böyle. Neden olduğunu anlayamadım. Malzemeleri toplayıp temiz bir yere gideceğim" dedi.
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© DHA
Göle balık tutmak için gelen Mehmet Taşkıran, daha önce bu durumla karşılaşmadığını söyledi. Taşkıran, "Oltayı attığım zaman simsiyah su fışkırıyor. Altında siyah bir şey var, akıntı var. Bu durumla ilk kez karşılaştım. Geçen hafta da gelmiştim, böyle bir şey yoktu ama bugün böyle. Neden olduğunu anlayamadım. Malzemeleri toplayıp temiz bir yere gideceğim" dedi.
© DHAArazisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ait Eymir Gölü, sakarmeke, yeşilbaş, elmabaş patka ve bahri gibi kuş türlerinin yanı sıra birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.
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© DHA
Arazisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ait Eymir Gölü, sakarmeke, yeşilbaş, elmabaş patka ve bahri gibi kuş türlerinin yanı sıra birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.
© DHAEymir Gölü’ndeki görevli ise kirliğin yeni oluştuğunu, durumun yetkililere bildirildiğini kaydetti.
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© DHA
Eymir Gölü’ndeki görevli ise kirliğin yeni oluştuğunu, durumun yetkililere bildirildiğini kaydetti.
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© DHA
Ankara'da, kuş türleri dahil birçok canlıya ev sahipliği yapan, Eymir Gölü de tükendi. Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü'nde, müsilaj benzeri kirlilik ortaya çıktı.
2/5
© DHA
Doğal güzelliğiyle bilinen Eymir Gölü’nde oluşan kirlilik, balık tutmaya ve spor yapmaya gelenlerin dikkatini çekti. Gölün kıyı bölgelerinde Marmara Denizi'nde görülen müsilaja benzetilen kirlilik, tepkiye neden oldu.
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© DHA
Göle balık tutmak için gelen Mehmet Taşkıran, daha önce bu durumla karşılaşmadığını söyledi. Taşkıran, "Oltayı attığım zaman simsiyah su fışkırıyor. Altında siyah bir şey var, akıntı var. Bu durumla ilk kez karşılaştım. Geçen hafta da gelmiştim, böyle bir şey yoktu ama bugün böyle. Neden olduğunu anlayamadım. Malzemeleri toplayıp temiz bir yere gideceğim" dedi.
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© DHA
Arazisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ait Eymir Gölü, sakarmeke, yeşilbaş, elmabaş patka ve bahri gibi kuş türlerinin yanı sıra birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.
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© DHA
Eymir Gölü’ndeki görevli ise kirliğin yeni oluştuğunu, durumun yetkililere bildirildiğini kaydetti.
5 Ekim 2020, 13:08