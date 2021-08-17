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Eymir Gölü'nde müsilaj endişesi
Eymir Gölü'nde müsilaj endişesi
Doğal güzellikleriyle bilinen Ankara Eymir Göl’ünde, Marmara Denizi'ndeki müsilaja benzetilen kirlilik tepki çekti. Göle balık tutmak için gelen Mehmet... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T15:16+0300
2021-08-17T15:18+0300
yaşam
marmara denizi
tepki
kirlilik
eymir gölü
müsilaj
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marmara denizi, tepki, kirlilik, eymir gölü, müsilaj

Eymir Gölü'nde müsilaj endişesi

15:16 17.08.2021 (güncellendi: 15:18 17.08.2021)
© DHADoğal güzelliğiyle bilinen Eymir Gölü’nde oluşan kirlilik, balık tutmaya ve spor yapmaya gelenlerin dikkatini çekti. Gölün kıyı bölgelerinde Marmara Denizi'nde görülen müsilaja benzetilen kirlilik, tepkiye neden oldu.
Doğal güzelliğiyle bilinen Eymir Gölü’nde oluşan kirlilik, balık tutmaya ve spor yapmaya gelenlerin dikkatini çekti. Gölün kıyı bölgelerinde Marmara Denizi'nde görülen müsilaja benzetilen kirlilik, tepkiye neden oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© DHA
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Doğal güzellikleriyle bilinen Ankara Eymir Göl’ünde, Marmara Denizi'ndeki müsilaja benzetilen kirlilik tepki çekti. Göle balık tutmak için gelen Mehmet Taşkıran, daha önce bu durumla karşılaşmadığını söyledi.
© DHAAnkara'da, kuş türleri dahil birçok canlıya ev sahipliği yapan, Eymir Gölü de tükendi. Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü'nde, müsilaj benzeri kirlilik ortaya çıktı.
Ankara'da, kuş türleri dahil birçok canlıya ev sahipliği yapan, Eymir Gölü de tükendi. Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü'nde, müsilaj benzeri kirlilik ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
Ankara'da, kuş türleri dahil birçok canlıya ev sahipliği yapan, Eymir Gölü de tükendi. Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü'nde, müsilaj benzeri kirlilik ortaya çıktı.
© DHADoğal güzelliğiyle bilinen Eymir Gölü’nde oluşan kirlilik, balık tutmaya ve spor yapmaya gelenlerin dikkatini çekti. Gölün kıyı bölgelerinde Marmara Denizi'nde görülen müsilaja benzetilen kirlilik, tepkiye neden oldu.
Doğal güzelliğiyle bilinen Eymir Gölü’nde oluşan kirlilik, balık tutmaya ve spor yapmaya gelenlerin dikkatini çekti. Gölün kıyı bölgelerinde Marmara Denizi'nde görülen müsilaja benzetilen kirlilik, tepkiye neden oldu. - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
Doğal güzelliğiyle bilinen Eymir Gölü’nde oluşan kirlilik, balık tutmaya ve spor yapmaya gelenlerin dikkatini çekti. Gölün kıyı bölgelerinde Marmara Denizi'nde görülen müsilaja benzetilen kirlilik, tepkiye neden oldu.
© DHAGöle balık tutmak için gelen Mehmet Taşkıran, daha önce bu durumla karşılaşmadığını söyledi. Taşkıran, "Oltayı attığım zaman simsiyah su fışkırıyor. Altında siyah bir şey var, akıntı var. Bu durumla ilk kez karşılaştım. Geçen hafta da gelmiştim, böyle bir şey yoktu ama bugün böyle. Neden olduğunu anlayamadım. Malzemeleri toplayıp temiz bir yere gideceğim" dedi.
Göle balık tutmak için gelen Mehmet Taşkıran, daha önce bu durumla karşılaşmadığını söyledi. Taşkıran, Oltayı attığım zaman simsiyah su fışkırıyor. Altında siyah bir şey var, akıntı var. Bu durumla ilk kez karşılaştım. Geçen hafta da gelmiştim, böyle bir şey yoktu ama bugün böyle. Neden olduğunu anlayamadım. Malzemeleri toplayıp temiz bir yere gideceğim dedi. - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Göle balık tutmak için gelen Mehmet Taşkıran, daha önce bu durumla karşılaşmadığını söyledi. Taşkıran, "Oltayı attığım zaman simsiyah su fışkırıyor. Altında siyah bir şey var, akıntı var. Bu durumla ilk kez karşılaştım. Geçen hafta da gelmiştim, böyle bir şey yoktu ama bugün böyle. Neden olduğunu anlayamadım. Malzemeleri toplayıp temiz bir yere gideceğim" dedi.
© DHAArazisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ait Eymir Gölü, sakarmeke, yeşilbaş, elmabaş patka ve bahri gibi kuş türlerinin yanı sıra birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.
Arazisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ait Eymir Gölü, sakarmeke, yeşilbaş, elmabaş patka ve bahri gibi kuş türlerinin yanı sıra birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
Arazisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ait Eymir Gölü, sakarmeke, yeşilbaş, elmabaş patka ve bahri gibi kuş türlerinin yanı sıra birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.
© DHAEymir Gölü’ndeki görevli ise kirliğin yeni oluştuğunu, durumun yetkililere bildirildiğini kaydetti.
Eymir Gölü’ndeki görevli ise kirliğin yeni oluştuğunu, durumun yetkililere bildirildiğini kaydetti. - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Eymir Gölü’ndeki görevli ise kirliğin yeni oluştuğunu, durumun yetkililere bildirildiğini kaydetti.
1/5
© DHA
Ankara'da, kuş türleri dahil birçok canlıya ev sahipliği yapan, Eymir Gölü de tükendi. Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü'nde, müsilaj benzeri kirlilik ortaya çıktı.
2/5
© DHA
Doğal güzelliğiyle bilinen Eymir Gölü’nde oluşan kirlilik, balık tutmaya ve spor yapmaya gelenlerin dikkatini çekti. Gölün kıyı bölgelerinde Marmara Denizi'nde görülen müsilaja benzetilen kirlilik, tepkiye neden oldu.
3/5
© DHA
Göle balık tutmak için gelen Mehmet Taşkıran, daha önce bu durumla karşılaşmadığını söyledi. Taşkıran, "Oltayı attığım zaman simsiyah su fışkırıyor. Altında siyah bir şey var, akıntı var. Bu durumla ilk kez karşılaştım. Geçen hafta da gelmiştim, böyle bir şey yoktu ama bugün böyle. Neden olduğunu anlayamadım. Malzemeleri toplayıp temiz bir yere gideceğim" dedi.
4/5
© DHA
Arazisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ait Eymir Gölü, sakarmeke, yeşilbaş, elmabaş patka ve bahri gibi kuş türlerinin yanı sıra birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.
5/5
© DHA
Eymir Gölü’ndeki görevli ise kirliğin yeni oluştuğunu, durumun yetkililere bildirildiğini kaydetti.
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