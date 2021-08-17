Eymir Gölü'nde müsilaj endişesi

© DHA Göle balık tutmak için gelen Mehmet Taşkıran, daha önce bu durumla karşılaşmadığını söyledi. Taşkıran, "Oltayı attığım zaman simsiyah su fışkırıyor. Altında siyah bir şey var, akıntı var. Bu durumla ilk kez karşılaştım. Geçen hafta da gelmiştim, böyle bir şey yoktu ama bugün böyle. Neden olduğunu anlayamadım. Malzemeleri toplayıp temiz bir yere gideceğim" dedi.