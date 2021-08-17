https://tr.sputniknews.com/20210817/fasta-orman-yangini-700-hektardan-fazla-alani-etkisi-altina-aldi-1048087713.html

Fas’ta orman yangını: 700 hektardan fazla alanı etkisi altına aldı

Fas’ta orman yangını: 700 hektardan fazla alanı etkisi altına aldı

Fas’ın Şafşavan kenti yakınlarındaki Es-Sukne Dağı ormanlık alanında başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T05:41+0300

2021-08-17T05:41+0300

2021-08-17T05:41+0300

dünya

fas

kuzey afrika

orman yangını

yangın söndürme

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Fas resmi ajansı MAP’a konuşan Ulusal Orman İklimi Riskleri Yönetim Müdürü Fuat el-Assali, cumartesi günü Şafşavan kenti yakınlarında çıkan yangının 700 hektar ormanlık alanı etkisi altına aldığını söyledi. Yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Assali, bölgede Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri, jandarma, mahalli yardım ve sivil savunma ekiplerinden oluşan 520 kişiden fazla kişinin çalışmalara katıldığını açıkladı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor Assali, Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri'ne ait Canadair tipi 4 yangın söndürme uçağı ve jandarmaya ait 4 'TurboTrash' tipi uçağın da çalışmalara destek verdiği bilgisini verdi.Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini söyleyen Assali, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. Kuzey Afrika ülkeleri Cezayir, Tunus ve Fas, son haftalarda güneyden gelen aşırı sıcak hava dalgası ve güçlü rüzgarların ardından çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20210815/cezayirde-orman-yaktigi-iddiasiyla-bir-gencin-oldurulmesiyle-ilgili-sorusturmada-36-gozalti---1048051817.html

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