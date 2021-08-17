https://tr.sputniknews.com/20210817/fed-baskani-powell-kovid-19-salgini-hala-ekonomik-faaliyete-golge-dusuruyor-1048112214.html

Fed Başkanı Powell: Kovid-19 salgını hala ekonomik faaliyete gölge düşürüyor

Fed Başkanı Powell: Kovid-19 salgını hala ekonomik faaliyete gölge düşürüyor

Fed Başkanı Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hala ekonomik faaliyete gölge düşürdüğünü belirterek Delta varyantının ekonomi üzerindeki... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T23:12+0300

2021-08-17T23:12+0300

2021-08-17T23:12+0300

ekonomi

abd merkez bankası (fed)

jerome powell

koronavirüs

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen bir video konferans etkinliğinde konuştu.Kovid-19 salgınıyla başa çıkmak zorunda kalan öğrencilerin 'olağanüstü bir nesil' olacağına inandığını belirten Powell, dünyayı daha farklı göreceklerini, hayatta neyin gerçekten önemli olduğunu düşünmeye çoğu insandan daha önce zorlandıklarını söyledi.Powell, salgının ekonomiyi önemli şekilde değiştirdiğine işaret ederek bu değişikliklerin ne kadar kalıcı olacağını zamanın göstereceğini kaydetti. Fed Başkanı Powell, "Sanırım salgın öncesi ekonomimize geri dönmeyeceğimizi biliyoruz ancak değişikliklerin tam olarak ne olacağını görmek zaman alacak." dedi.Fed'in ekonomiyi salgını atlatmaya devam ederken dikkatle izlemesi gerektiğini belirten Powell, ekonominin nasıl değiştiğini ve bankanın politikası üzerindeki etkilerini anlamaya çalışmaları gerektiğini ifade etti.

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abd merkez bankası (fed), jerome powell, koronavirüs