Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210817/fed-baskani-powell-kovid-19-salgini-hala-ekonomik-faaliyete-golge-dusuruyor-1048112214.html
Fed Başkanı Powell: Kovid-19 salgını hala ekonomik faaliyete gölge düşürüyor
Fed Başkanı Powell: Kovid-19 salgını hala ekonomik faaliyete gölge düşürüyor
Fed Başkanı Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hala ekonomik faaliyete gölge düşürdüğünü belirterek Delta varyantının ekonomi üzerindeki... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T23:12+0300
2021-08-17T23:12+0300
ekonomi
abd merkez bankası (fed)
jerome powell
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1c/1043675944_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_d319c5ee28968324df92f17c7382c436.jpg
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen bir video konferans etkinliğinde konuştu.Kovid-19 salgınıyla başa çıkmak zorunda kalan öğrencilerin 'olağanüstü bir nesil' olacağına inandığını belirten Powell, dünyayı daha farklı göreceklerini, hayatta neyin gerçekten önemli olduğunu düşünmeye çoğu insandan daha önce zorlandıklarını söyledi.Powell, salgının ekonomiyi önemli şekilde değiştirdiğine işaret ederek bu değişikliklerin ne kadar kalıcı olacağını zamanın göstereceğini kaydetti. Fed Başkanı Powell, "Sanırım salgın öncesi ekonomimize geri dönmeyeceğimizi biliyoruz ancak değişikliklerin tam olarak ne olacağını görmek zaman alacak." dedi.Fed'in ekonomiyi salgını atlatmaya devam ederken dikkatle izlemesi gerektiğini belirten Powell, ekonominin nasıl değiştiğini ve bankanın politikası üzerindeki etkilerini anlamaya çalışmaları gerektiğini ifade etti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1c/1043675944_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_bc4f5d8b46b69af36ce8de786f42adeb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd merkez bankası (fed), jerome powell, koronavirüs

Fed Başkanı Powell: Kovid-19 salgını hala ekonomik faaliyete gölge düşürüyor

23:12 17.08.2021
© REUTERS / Susan WalshJerome Powell
Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© REUTERS / Susan Walsh
Abone ol
Fed Başkanı Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hala ekonomik faaliyete gölge düşürdüğünü belirterek Delta varyantının ekonomi üzerindeki etkisinin belirsizliğini koruduğunu ifade etti.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen bir video konferans etkinliğinde konuştu.
Kovid-19 salgınıyla başa çıkmak zorunda kalan öğrencilerin 'olağanüstü bir nesil' olacağına inandığını belirten Powell, dünyayı daha farklı göreceklerini, hayatta neyin gerçekten önemli olduğunu düşünmeye çoğu insandan daha önce zorlandıklarını söyledi.
Powell, salgının ekonomiyi önemli şekilde değiştirdiğine işaret ederek bu değişikliklerin ne kadar kalıcı olacağını zamanın göstereceğini kaydetti. Fed Başkanı Powell, "Sanırım salgın öncesi ekonomimize geri dönmeyeceğimizi biliyoruz ancak değişikliklerin tam olarak ne olacağını görmek zaman alacak." dedi.
Fed'in ekonomiyi salgını atlatmaya devam ederken dikkatle izlemesi gerektiğini belirten Powell, ekonominin nasıl değiştiğini ve bankanın politikası üzerindeki etkilerini anlamaya çalışmaları gerektiğini ifade etti.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:01Mısır ve ABD'den ortak deniz tatbikatı
DünKabil Büyükelçiliği: Vatandaşlarımızın tahliyeleri başvuru sıralamasına göre yapılacaktır
DünAfganistan hükümeti ile Taliban temsilcilerinin 2019'da Sırbistan'da görüştüğü ortaya çıktı
DünŞanlıurfa'da sağlık çalışanını darp eden 3 kişi gözaltına alındı
DünEpiVakKorona aşısını geliştiren Vektor Merkezi: Yeni Kovid-19 aşıları iki-üç suş içerecek
DünFed Başkanı Powell: Kovid-19 salgını hala ekonomik faaliyete gölge düşürüyor
DünEski sevgilisinin kızı içerdeyken evini kundakladığı iddia edilen erkek serbest bırakıldı
Dün'İsrail, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'yı hedef aldı'
DünTuristik tesisi gece yarısı yıktıran Mikonos Belediye Başkanı tutuklandı
DünBüyükşen çifti cinayetinde tutuklanan Mustafa Okşen hayatını kaybetti
DünRusya’nın Afganistan Büyükelçisi, Taliban ile görüşmenin sonuçlarını anlattı
DünFransa'nın güneyindeki orman yangını sürüyor: 7 bin hektarlık alana yayıldı
DünABD, koronavirüs aşısının ikinci dozundan 8 ay sonra üçüncü dozu tavsiye edecek
DünAkar, Libya Genelkurmay Başkanı Haddad ile görüştü
DünABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Taliban sivillerin güvenli geçişi konusunda güvence verdi
DünAlmanya'da Taliban karşıtı protesto: 'Yerimiz var, Afganları öldürmeyi durdurun'
DünTicaret Bakanı Muş: İşsizlik, son üç yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumdadır
DünSel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi
Dünİzmir’de orman yangını
DünMarcao, Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olay nedeniyle PFDK'ya sevk edildi