https://tr.sputniknews.com/20210817/fransa-cumhurbaskani-macron-afganistana-iliskin-ifadelerinin-carpitildigini-iddia-etti--1048086713.html

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afganistan'a ilişkin ifadelerinin çarpıtıldığını iddia etti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afganistan'a ilişkin ifadelerinin çarpıtıldığını iddia etti

Afganistan'daki duruma ilişkin, 'Avrupa'nın buradan kaynaklanacak düzensiz göç dalgasından kendisini koruması gerektiği' yönündeki açıklamaları eleştirilen... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T03:19+0300

2021-08-17T03:19+0300

2021-08-17T03:24+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

emmanuel macron

afgan

fransa

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Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan'a ilişkin söylediği sözlerin bazı kişiler tarafından çarpıtılmak istendiğini ileri sürdü. Cumhurbaşkanı Macron, "Fransa, en fazla tehdit altındakileri koruma görevini yapıyor ve yapmaya devam edecek" ifadesini kullandı. Emmanuel Macron'un, Afganistan'daki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'nın, Afganistan'daki krizin yol açacağı mülteci akınına karşı inisiyatif alacağını söylemesi ve "Kayda değer düzensiz göç dalgaları beklemeli ve kendimizi korumalıyız" ifadeleri tepki çekmişti. Fransız gazeteci Feiza Ben Mohammed, Cumhuriyet değerlerinden bahseden Macron'un tutumunun tahammül edilemez olduğunu belirterek, 'Emmanuel Le Pen' mesajını paylaşmıştı. ABD'li Ulusal Güvenlik Ajansının eski çalışanı Edward Snowden de, Feiza Ben Mohammed'in mesajını yeniden paylaşarak, Macron'un sözleri için, "Bu doğru olamaz değil mi? Yanlış bir çeviri mi? Bu, kulağa 'Taliban intikam peşindeyken, Macron hayat kurtarmak yerine kendi kanadını koruyarak seçim yatırımını önceliyor' gibi geliyor" ifadelerini kullanmıştı. Tutumu, ülkesindeki aşırı sağcı lider Marine Le Pen'e benzetilen Macron için Twitter'de açılan #EmmanuelLePen etiketi altında yazan kişiler, Cumhurbaşkanının ifadelerinden utandıklarını belirtmişti.

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afganistan, emmanuel macron, afgan, fransa