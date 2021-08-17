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Türkiye
Afgan hükümet güçlerine destek veren eski mücahitler, Herat vilayetinin dışında Taliban'a direnmeye çalışırken - Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210817/fransa-cumhurbaskani-macron-afganistana-iliskin-ifadelerinin-carpitildigini-iddia-etti--1048086713.html
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afganistan'a ilişkin ifadelerinin çarpıtıldığını iddia etti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afganistan'a ilişkin ifadelerinin çarpıtıldığını iddia etti
Afganistan'daki duruma ilişkin, 'Avrupa'nın buradan kaynaklanacak düzensiz göç dalgasından kendisini koruması gerektiği' yönündeki açıklamaları eleştirilen... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T03:19+0300
2021-08-17T03:24+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
emmanuel macron
afgan
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Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan'a ilişkin söylediği sözlerin bazı kişiler tarafından çarpıtılmak istendiğini ileri sürdü. Cumhurbaşkanı Macron, "Fransa, en fazla tehdit altındakileri koruma görevini yapıyor ve yapmaya devam edecek" ifadesini kullandı. Emmanuel Macron'un, Afganistan'daki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'nın, Afganistan'daki krizin yol açacağı mülteci akınına karşı inisiyatif alacağını söylemesi ve "Kayda değer düzensiz göç dalgaları beklemeli ve kendimizi korumalıyız" ifadeleri tepki çekmişti. Fransız gazeteci Feiza Ben Mohammed, Cumhuriyet değerlerinden bahseden Macron'un tutumunun tahammül edilemez olduğunu belirterek, 'Emmanuel Le Pen' mesajını paylaşmıştı. ABD'li Ulusal Güvenlik Ajansının eski çalışanı Edward Snowden de, Feiza Ben Mohammed'in mesajını yeniden paylaşarak, Macron'un sözleri için, "Bu doğru olamaz değil mi? Yanlış bir çeviri mi? Bu, kulağa 'Taliban intikam peşindeyken, Macron hayat kurtarmak yerine kendi kanadını koruyarak seçim yatırımını önceliyor' gibi geliyor" ifadelerini kullanmıştı. Tutumu, ülkesindeki aşırı sağcı lider Marine Le Pen'e benzetilen Macron için Twitter'de açılan #EmmanuelLePen etiketi altında yazan kişiler, Cumhurbaşkanının ifadelerinden utandıklarını belirtmişti.
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afganistan, emmanuel macron, afgan, fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afganistan'a ilişkin ifadelerinin çarpıtıldığını iddia etti

03:19 17.08.2021 (güncellendi: 03:24 17.08.2021)
© REUTERS / Axel SchmidtEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© REUTERS / Axel Schmidt
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Afganistan'daki duruma ilişkin, 'Avrupa'nın buradan kaynaklanacak düzensiz göç dalgasından kendisini koruması gerektiği' yönündeki açıklamaları eleştirilen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ifadelerinin çarpıtıldığını savundu.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan'a ilişkin söylediği sözlerin bazı kişiler tarafından çarpıtılmak istendiğini ileri sürdü.
Cumhurbaşkanı Macron, "Fransa, en fazla tehdit altındakileri koruma görevini yapıyor ve yapmaya devam edecek" ifadesini kullandı.
Emmanuel Macron'un, Afganistan'daki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'nın, Afganistan'daki krizin yol açacağı mülteci akınına karşı inisiyatif alacağını söylemesi ve "Kayda değer düzensiz göç dalgaları beklemeli ve kendimizi korumalıyız" ifadeleri tepki çekmişti.
Fransız gazeteci Feiza Ben Mohammed, Cumhuriyet değerlerinden bahseden Macron'un tutumunun tahammül edilemez olduğunu belirterek, 'Emmanuel Le Pen' mesajını paylaşmıştı.
ABD'li Ulusal Güvenlik Ajansının eski çalışanı Edward Snowden de, Feiza Ben Mohammed'in mesajını yeniden paylaşarak, Macron'un sözleri için, "Bu doğru olamaz değil mi? Yanlış bir çeviri mi? Bu, kulağa 'Taliban intikam peşindeyken, Macron hayat kurtarmak yerine kendi kanadını koruyarak seçim yatırımını önceliyor' gibi geliyor" ifadelerini kullanmıştı.
Tutumu, ülkesindeki aşırı sağcı lider Marine Le Pen'e benzetilen Macron için Twitter'de açılan #EmmanuelLePen etiketi altında yazan kişiler, Cumhurbaşkanının ifadelerinden utandıklarını belirtmişti.
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