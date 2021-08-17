https://tr.sputniknews.com/20210817/fransanin-guneyinde-orman-yangini-1048087551.html

Fransa'nın güneyinde orman yangını

Fransa'nın güneyinde orman yangını

Fransa’nın Var bölgesinde çıkan orman yangınında yüzlerce hektarlık alan kül oldu. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T05:26+0300

2021-08-17T05:26+0300

2021-08-17T05:26+0300

dünya

fransa

orman yangını

itfaiye

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Fransa’nın güneyindeki A57 otoyolu üzerindeki Gonfaron kasabası yakınlarında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.Kuraklık ve rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler yüzlerce hektarlık alanı kül etti.Ekipler yola çıktıBölge valiliğinden yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangınla mücadele için yola koyulduğu açıklandı.Bölgeye 430 itfaiyeci, 9 yangın söndürme uçağı ile 4 helikopterin gönderildiği bilgisinin verildiği açıklamada, çevre bölgelerden de 240 itfaiyecinin yola çıktığı ifade edildi.Gün içinde civardaki Marsilya ormanlarında da çıkan küçük çapta yangınların ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğü açıklandı.İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yangının büyük çaplı olduğunu ve halen sürdüğünü, yangınla mücadele için 650 itfaiyecinin harekete geçtiğini duyurdu.

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fransa, orman yangını, itfaiye