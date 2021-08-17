Galatasaraylı Marcao'yu kaç maç men cezası bekliyor?

Daha önce de Halil Dervişoğlu ile kavga eden Galatasaraylı futbolcu Marcao, Giresunspor maçında kendi takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa attı, ardından yumrukladı. Brezilyalı, 62. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Kırmızı kart sonrası Marcao'nun 'Saldırı' başlıklı Madde 44'ten disipline sevk edilmesi bekleniyor. Maddeye göre Marcao 5 ile 10 maç arası ceza alabilir.İlgili 44. maddenin içeriği şöyle: "Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir."
Galatasaray'ın Giresunspor'u 2-0 yendiği maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, 5 ile 10 maç arası ceza alabilir.
Daha önce de Halil Dervişoğlu ile kavga eden Galatasaraylı futbolcu Marcao, Giresunspor maçında kendi takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa attı, ardından yumrukladı. Brezilyalı, 62. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Kırmızı kart sonrası Marcao'nun 'Saldırı' başlıklı Madde 44'ten disipline sevk edilmesi bekleniyor. Maddeye göre Marcao 5 ile 10 maç arası ceza alabilir.
İlgili 44. maddenin içeriği şöyle: "Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir."