https://tr.sputniknews.com/20210817/galatasarayli-marcaoyu-kac-mac-men-cezasi-bekliyor-1048093793.html

Galatasaraylı Marcao'yu kaç maç men cezası bekliyor?

Galatasaraylı Marcao'yu kaç maç men cezası bekliyor?

Galatasaray'ın Giresunspor'u 2-0 yendiği maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, 5 ile 10 maç arası ceza alabilir. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T11:42+0300

2021-08-17T11:42+0300

2021-08-17T11:42+0300

saldırı

fenerbahçe

galatasaray sk

marcao

yaşam

kerem aktürkoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1048093714_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_23f352e94ae3d090d79db918a6b5fcb7.jpg

Daha önce de Halil Dervişoğlu ile kavga eden Galatasaraylı futbolcu Marcao, Giresunspor maçında kendi takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa attı, ardından yumrukladı. Brezilyalı, 62. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Kırmızı kart sonrası Marcao'nun 'Saldırı' başlıklı Madde 44'ten disipline sevk edilmesi bekleniyor. Maddeye göre Marcao 5 ile 10 maç arası ceza alabilir.İlgili 44. maddenin içeriği şöyle: "Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

saldırı, fenerbahçe, galatasaray sk, marcao, kerem aktürkoğlu