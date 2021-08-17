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https://tr.sputniknews.com/20210817/gecen-yil-56-liraydi-bir-tencere-asurenin-maliyeti-hesaplandi-1048095785.html
Geçen yıl 56 liraydı: Bir tencere aşurenin maliyeti hesaplandı
Geçen yıl 56 liraydı: Bir tencere aşurenin maliyeti hesaplandı
Geleneksel aşure zamanı geldi, ancak malzeme fiyatlarında artış var. Bu yıl 25 kaselik bir tencere 81.75 liraya kaynıyor. Geçen yıl bu fiyat 56 liraydı. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T12:39+0300
2021-08-17T12:39+0300
aşure
hesap
fiyat
artış
ekonomi
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Çarşı pazarda aşure alışverişi bu yıl sakin geçiyor. Havaların sıcak gitmesi, tatil dönemi ve salgın gibi etkenlerle satışların fazla olmadığını belirten aşurelik malzeme satıcıları, bu hafta içinde satışlarda hareketlilik olabileceğini dile getiriyor.Milliyet gazetesinden Aylin Rana Aydin'ın haberinde görüşlerine yer verilen Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Aykut Dinler, hem sıcakların hem de salgının aşurelik malzeme satışlarını etkilediğini söyledi. Aşurelik malzeme fiyatlarında artış olduğunu belirten Dinler, "Ürün fiyatlarında geçen yıla göre neredeyse yüzde 30-40 düzeyinde bir artış söz konusu. Kuru meyve, kuruyemişlerde fiyatlar yüksek” diye konuştu.'Satışlar hızlanabilir'Eminönü’ndeki esnaf, “Aşurelik malzeme satışları tek tük oluyor. Gözlemlerime göre yaz ayı olması nedeniyle satışların çok fazla hızlanacağını düşünmüyorum. Fakat çarşamba gününden itibaren bir hareketlilik olabilir” dedi.Mısır Çarşısı’ndaki bir esnaf ise, "Hem fiyatların yüksekliği hem de yaz mevsimi nedeniyle eski satışlar yok. Tam teşekküllü aşure artık hayal gibi... Buğday, nohut, fasulye gibi ürünler alınıyor. Süsleme için pek fazla ürün tercih edilmiyor. Fiyatlarda yüzde 30’lara varan artış var. Yeni mahsul çıkıyor fakat fiyatlar düşmüyor” ifadelerini kullandı.Tüketiciler Kovid-19 salgını nedeniyle aşure dağıtımında geçen yıl tek kullanımlık ambalajları tercih etmişti. Bu yıl 250 gramlık sızdırmaz kapaklı ambalajların 100 adeti 22 liradan başlayıp 65 liraya kadar çıkıyor.Kaç lira tutuyor?25 kaselik bir aşure tarifini dikkate alarak yapılan hesaplamada bu yıl aşure tenceresinin 81.75 liraya kaynadığı belirtiliyor. 500 gram aşurelik buğday 2.25, 150’şer gram fasulye 1.70, nohut 1.30, fındık 16.50, ceviz 16.50, kayısı 9.75, incir 12 lira. 200 gramlık kuru üzüm 7, 200 gramlık kuş üzümü 13, 300 gram toz şeker ise 1.75 lira tutuyor. Böylece 25 kaselik bir tencere 81.75 liraya kaynıyor. Geçen yılki fiyatları ele aldığımızda aynı tarif 56 liraya mal oluyordu.
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aşure, hesap, fiyat, artış

Geçen yıl 56 liraydı: Bir tencere aşurenin maliyeti hesaplandı

12:39 17.08.2021
© DHAaşure
aşure - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© DHA
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Geleneksel aşure zamanı geldi, ancak malzeme fiyatlarında artış var. Bu yıl 25 kaselik bir tencere 81.75 liraya kaynıyor. Geçen yıl bu fiyat 56 liraydı.
Çarşı pazarda aşure alışverişi bu yıl sakin geçiyor. Havaların sıcak gitmesi, tatil dönemi ve salgın gibi etkenlerle satışların fazla olmadığını belirten aşurelik malzeme satıcıları, bu hafta içinde satışlarda hareketlilik olabileceğini dile getiriyor.
Milliyet gazetesinden Aylin Rana Aydin'ın haberinde görüşlerine yer verilen Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Aykut Dinler, hem sıcakların hem de salgının aşurelik malzeme satışlarını etkilediğini söyledi. Aşurelik malzeme fiyatlarında artış olduğunu belirten Dinler, "Ürün fiyatlarında geçen yıla göre neredeyse yüzde 30-40 düzeyinde bir artış söz konusu. Kuru meyve, kuruyemişlerde fiyatlar yüksek” diye konuştu.

'Satışlar hızlanabilir'

Eminönü’ndeki esnaf, “Aşurelik malzeme satışları tek tük oluyor. Gözlemlerime göre yaz ayı olması nedeniyle satışların çok fazla hızlanacağını düşünmüyorum. Fakat çarşamba gününden itibaren bir hareketlilik olabilir” dedi.

Mısır Çarşısı’ndaki bir esnaf ise, "Hem fiyatların yüksekliği hem de yaz mevsimi nedeniyle eski satışlar yok. Tam teşekküllü aşure artık hayal gibi... Buğday, nohut, fasulye gibi ürünler alınıyor. Süsleme için pek fazla ürün tercih edilmiyor. Fiyatlarda yüzde 30’lara varan artış var. Yeni mahsul çıkıyor fakat fiyatlar düşmüyor ifadelerini kullandı.
Tüketiciler Kovid-19 salgını nedeniyle aşure dağıtımında geçen yıl tek kullanımlık ambalajları tercih etmişti. Bu yıl 250 gramlık sızdırmaz kapaklı ambalajların 100 adeti 22 liradan başlayıp 65 liraya kadar çıkıyor.

Kaç lira tutuyor?

25 kaselik bir aşure tarifini dikkate alarak yapılan hesaplamada bu yıl aşure tenceresinin 81.75 liraya kaynadığı belirtiliyor.
500 gram aşurelik buğday 2.25, 150’şer gram fasulye 1.70, nohut 1.30, fındık 16.50, ceviz 16.50, kayısı 9.75, incir 12 lira. 200 gramlık kuru üzüm 7, 200 gramlık kuş üzümü 13, 300 gram toz şeker ise 1.75 lira tutuyor.
Böylece 25 kaselik bir tencere 81.75 liraya kaynıyor. Geçen yılki fiyatları ele aldığımızda aynı tarif 56 liraya mal oluyordu.
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