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Havai fişek elinde patlayınca yaralandı
Havai fişek elinde patlayınca yaralandı
İstanbul Sancaktepe'de düzenlenen kına gecesinde elindeki havai fişek patlayan genç yaralandı. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T11:42+0300
2021-08-17T11:42+0300
2021-08-17T11:42+0300
türkiye
istanbul
düğün
sancaktepe
havai fişek
kına
fişek
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Sancaktepe'de bir genç, arkadaşının kına gecesinde havai fişek atmak istedi. O sırada da bir diğer arkadaşı cep telefonu kamerasıyla kayıttaydı. Gencin yaktığı havai fişekler bir anda elinde patladı.Talihsiz genç yaralanınca hemen hastaneye kaldırıldı. Gencin burnunda kırık ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanık oluştuğu öğrenildi.
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istanbul, düğün, sancaktepe, havai fişek, kına, fişek
Havai fişek elinde patlayınca yaralandı
İstanbul Sancaktepe'de düzenlenen kına gecesinde elindeki havai fişek patlayan genç yaralandı.
Sancaktepe'de
bir genç, arkadaşının kına gecesinde
havai fişek atmak
istedi. O sırada da bir diğer arkadaşı cep telefonu kamerasıyla kayıttaydı.
Gencin yaktığı
havai fişekler bir anda elinde patladı.
Talihsiz genç yaralanınca hemen hastaneye kaldırıldı. Gencin burnunda
kırık ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanık oluştuğu öğrenildi.
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