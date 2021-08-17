https://tr.sputniknews.com/20210817/havai-fisek-elinde-patlayinca-yaralandi-1048093989.html

Havai fişek elinde patlayınca yaralandı

Havai fişek elinde patlayınca yaralandı

İstanbul Sancaktepe'de düzenlenen kına gecesinde elindeki havai fişek patlayan genç yaralandı. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T11:42+0300

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türkiye

istanbul

düğün

sancaktepe

havai fişek

kına

fişek

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Sancaktepe'de bir genç, arkadaşının kına gecesinde havai fişek atmak istedi. O sırada da bir diğer arkadaşı cep telefonu kamerasıyla kayıttaydı. Gencin yaktığı havai fişekler bir anda elinde patladı.Talihsiz genç yaralanınca hemen hastaneye kaldırıldı. Gencin burnunda kırık ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanık oluştuğu öğrenildi.

türkiye

istanbul

sancaktepe

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