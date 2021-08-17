https://tr.sputniknews.com/20210817/hudut-namustur-yazili-pankarti-asan-gencler-serbest-birakildi-1048106923.html

‘Hudut Namustur’ yazılı pankart asan gençler serbest bırakıldı

‘Hudut Namustur’ yazılı pankart asan gençler serbest bırakıldı

İstanbul’un çeşitli noktalarına, ‘Hudut Namustur’ yazılı pankart astıktan sonra gözaltına alınan 6 üniversiteli genç, yurt dışına çıkış yasağı konularak... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T17:46+0300

2021-08-17T17:46+0300

2021-08-17T17:49+0300

türkiye

türkiye

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iyi parti

hudut namustur

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'Öfkeli Genç Türkler' imzalı pankartı astıkları belirlenen Semir Y., Ahmet Ç., Ersin A., Mert G., Yavuz A. ve Hüseyin B. isimli üniversite öğrencileri emniyette ifade verdikten sonra adliyeye sevk edildi. Avukat Afşin Hatipoğlu, gençlerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest kaldığını duyurdu.Gençlerin savcılık işlemleri sürerken, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da gençlere destek olmak için adliyeye geldi. Kavuncu, gazetecilere "Hudut namustur’ konusunda tartışılacak bir şey yok. Ormanlarımızı yakanlarla hesaplaşmak çok tabi bir refleks. Mültecilerle ilgili, biz de bir basın açıklaması gerçekleştirmiştik. Mültecilerin, kontrollü bir şekilde ülkelerine gönderilmesini istemiştik. Genç arkadaşlarımızın vatan sevgisiyle göstermiş oldukları normal bir refleks. Nerede olurlarsa olsunlar, onlara destek olacağız. Dünyanın hangi noktasında olurlarsa olsunlar, arkadaşlarımızın yanımda olacağız" açıklamasında bulundu.İfadeleri alınan gençlerin tamamı, haklarında yurt dışı çıkış yasağı konularak savcılıktan serbest bırakıldı.İYİ Parti İstanbul 1.Bölge Teşkilat Başkan Yardımcısı Emir Gürbüz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Öfkeli Genç Türkler' adına afiş aştığı için gözaltına alınan gençlerden birine, 'Masumiyet Kerhanesi' isimli bir WhatsApp grubunun sorulduğunu belirtti.Sözcü'den Fahrettin Öztürk'ün aktardığı habere göre Hüseyin B. ifadesinde şunları söyledi:"Son günlerde medyada görmüş olduğumuz Afganistan uyruklu insanların ülkemize giriş yapmaları ve tahrik edici haberlerin olması nedeniyle hiçbir etki ve tesir altında kalmadan, bir tepki vermek amacıyla söz konusu pankartları hazırladık. Vatanını milletini seven biriyim. Kesinlikle devlete başkaldırma niyetinde değilim. Sadece mültecilere tepki vermek amacıyla bu eylemi yaptım”Ersin A.'nın avukatı Suat Ocak da, “Bu gençler tamamen Türk milliyetçisi gençler. Örgüte bağlamaya çalıştılar ama örgütlük bir durum yok. Terör şubeye götürülmeleri anlamsızdı. Birbirlerinden bağımsız şekilde sosyal medyadan paylaşım yapan kişiler" görüşünü dile getirdi.

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türkiye, gözaltı, iyi parti, hudut namustur