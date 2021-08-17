https://tr.sputniknews.com/20210817/ibb-sozcusu-ongundan-berrak-tuzunataca-taksi-yaniti-1048105143.html

İBB Sözcüsü Ongun'dan Berrak Tüzünataç'a taksi yanıtı

İBB Sözcüsü Ongun'dan Berrak Tüzünataç'a taksi yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, oyuncu Berrak Tüzünataç'ın taksilerle ilgili tepkisine yanıt verdi. Ongun, "İstanbul'da taksi sayısını... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T16:40+0300

2021-08-17T16:40+0300

2021-08-17T16:40+0300

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

taksi

berrak tüzünataç

murat ongun

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Oyuncu Berrak Tüzünataç, İstanbul'daki taksi sorunuyla ilgili kişisel Twitter hesabında bir paylaşım yaptı. Tüzünaç'ın "İstanbul’da taksi yok. Hiçbir günün hiçbir saati yok. Bunun mantıklı bir açıklaması var mı?" sorusuna İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun yanıt verdi.Ongun, "Berrak Hanım, bu konuda şikayetler ne yazık ki her geçen gün artmakta ancak İstanbul'da taksi sayısını artırıp kaliteli, erişilebilir, denetlenebilir bir sistem oluşturma çabamız Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yönlendirmesiyle UKOME'de 7 kez reddedildi. Israrımız devam edecek" dedi.

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi, berrak tüzünataç, murat ongun