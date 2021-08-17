İBB Sözcüsü Ongun'dan Berrak Tüzünataç'a taksi yanıtı

Oyuncu Berrak Tüzünataç, İstanbul'daki taksi sorunuyla ilgili kişisel Twitter hesabında bir paylaşım yaptı. Tüzünaç'ın "İstanbul’da taksi yok. Hiçbir günün hiçbir saati yok. Bunun mantıklı bir açıklaması var mı?" sorusuna İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun yanıt verdi.Ongun, "Berrak Hanım, bu konuda şikayetler ne yazık ki her geçen gün artmakta ancak İstanbul'da taksi sayısını artırıp kaliteli, erişilebilir, denetlenebilir bir sistem oluşturma çabamız Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yönlendirmesiyle UKOME'de 7 kez reddedildi. Israrımız devam edecek" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, oyuncu Berrak Tüzünataç'ın taksilerle ilgili tepkisine yanıt verdi. Ongun, "İstanbul'da taksi sayısını artırıp kaliteli, erişilebilir, denetlenebilir bir sistem oluşturma çabamız Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yönlendirmesiyle UKOME'de 7 kez reddedildi. Israrımız devam edecek" dedi.
Oyuncu Berrak Tüzünataç, İstanbul'daki taksi sorunuyla ilgili kişisel Twitter hesabında bir paylaşım yaptı. Tüzünaç'ın "İstanbul’da taksi yok. Hiçbir günün hiçbir saati yok. Bunun mantıklı bir açıklaması var mı?" sorusuna İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun yanıt verdi.
Ongun, "Berrak Hanım, bu konuda şikayetler ne yazık ki her geçen gün artmakta ancak İstanbul'da taksi sayısını artırıp kaliteli, erişilebilir, denetlenebilir bir sistem oluşturma çabamız Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yönlendirmesiyle UKOME'de 7 kez reddedildi. Israrımız devam edecek" dedi.
Berrak Hanım, bu konuda şikayetler ne yazık ki her geçen gün artmakta ancak İstanbul'da taksi sayısını artırıp kaliteli, erişilebilir, denetlenebilir bir sistem oluşturma çabamız Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yönlendirmesiyle UKOME'de 7 kez reddedildi. Israrımız devam edecek.