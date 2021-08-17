https://tr.sputniknews.com/20210817/icisleri-bakani-soyludan-17-agustos-marmara-depremi-paylasimi-tekrar-yasamamak-icin-calisiyoruz-1048088253.html

İçişleri Bakanı Soylu'dan 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımı: Tekrar yaşamamak için çalışıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu'dan 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımı: Tekrar yaşamamak için çalışıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle andı. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T06:42+0300

2021-08-17T06:42+0300

2021-08-17T06:42+0300

yaşam

süleyman soylu

17 ağustos depremi

anma

twitter

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gününü, saatini, dakikasını, saniyesini… Hiçbir anını unutmadık. Acısını, yaşattıklarını, bizden aldıklarını unutmadık. Tekrar yaşamamak için çalıştık, çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Soylu, 17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri rahmet ve özlemle andıklarını belirtti.

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süleyman soylu, 17 ağustos depremi, anma, twitter