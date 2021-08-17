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'İki doz Pfizer aşısıyla Sputnik Light kombinesi edilmesi Delta varyantına karşı korumayı artırıyor'
19:42 17.08.2021 (güncellendi: 19:54 17.08.2021)
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUSputnik Light aşısı
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FU
Rus Gamaleya Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg, iki doz Pfizer aşısı olanlara üçüncü doz olarak Sputnik Light aşısı vurulduğunda Delta varyantına karşı koruma seviyesinin arttığını belirtti.
Daha önce Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF), Pfizer'a etki düzeyini artırmak için üçüncü doz aşı olarak Sputnik Light'ı test etmelerini önermişti.
Sputnik'e verdiği demeçte RDIF'ın önerisini değerlendiren Gintsburg, "RDIF'in Pfizer aşısını Sputnik Light aşısı ile güçlendirme önerisi son derece mantıklı. Böylece Pfizer aşısı olanlar, bu takviye sonucunda oluşacak daha geniş bir antikor yelpazesiyle etkin bir şekilde korunacak" dedi.
İki aşının kombine edilmesi halinde Pfizer aşısının Delta varyantına karşı koruma seviyesinin artacağını söyleyen Gintsburg, "Pfizer aşısının Delta varyantına karşı koruma seviyesi henüz bilinmiyor. Tahminlere göre yüzde 40 düzeyinde olabilir" ifadelerini kullandı.
Rusya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Sputnik V aşısı, bireyleri Delta varyantından yüzde 83 oranında koruyor.
ABD'li bilim insanları, Pfizer aşısının etkinliğinin Delta varyantının yayılması nedeniyle yüzde 76'dan yüzde 42'ye, Moderna aşısının ise yüzde 86'dan yüzde 76'ya kadar düştüğünü açıklamıştı.
Sputnik'e verdiği demeçte RDIF'ın önerisini değerlendiren Gintsburg, "RDIF'in Pfizer aşısını Sputnik Light aşısı ile güçlendirme önerisi son derece mantıklı. Böylece Pfizer aşısı olanlar, bu takviye sonucunda oluşacak daha geniş bir antikor yelpazesiyle etkin bir şekilde korunacak" dedi.
İki aşının kombine edilmesi halinde Pfizer aşısının Delta varyantına karşı koruma seviyesinin artacağını söyleyen Gintsburg, "Pfizer aşısının Delta varyantına karşı koruma seviyesi henüz bilinmiyor. Tahminlere göre yüzde 40 düzeyinde olabilir" ifadelerini kullandı.
Rusya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Sputnik V aşısı, bireyleri Delta varyantından yüzde 83 oranında koruyor.
ABD'li bilim insanları, Pfizer aşısının etkinliğinin Delta varyantının yayılması nedeniyle yüzde 76'dan yüzde 42'ye, Moderna aşısının ise yüzde 86'dan yüzde 76'ya kadar düştüğünü açıklamıştı.