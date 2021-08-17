https://tr.sputniknews.com/20210817/iki-doz-pfizer-asisiyla-sputnik-light-kombinesi-edilmesi-delta-varyantina-karsi-korumayi-artiriyor-1048108649.html

'İki doz Pfizer aşısıyla Sputnik Light kombinesi edilmesi Delta varyantına karşı korumayı artırıyor'

'İki doz Pfizer aşısıyla Sputnik Light kombinesi edilmesi Delta varyantına karşı korumayı artırıyor'

Rus Gamaleya Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg, iki doz Pfizer aşısı olanlara üçüncü doz olarak Sputnik Light aşısı vurulduğunda Delta varyantına karşı... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T19:42+0300

2021-08-17T19:42+0300

2021-08-17T19:54+0300

koronavirüs

sputnik light

pfizer

koronavirüs aşısı

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Daha önce Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF), Pfizer'a etki düzeyini artırmak için üçüncü doz aşı olarak Sputnik Light'ı test etmelerini önermişti.Sputnik'e verdiği demeçte RDIF'ın önerisini değerlendiren Gintsburg, "RDIF'in Pfizer aşısını Sputnik Light aşısı ile güçlendirme önerisi son derece mantıklı. Böylece Pfizer aşısı olanlar, bu takviye sonucunda oluşacak daha geniş bir antikor yelpazesiyle etkin bir şekilde korunacak" dedi.İki aşının kombine edilmesi halinde Pfizer aşısının Delta varyantına karşı koruma seviyesinin artacağını söyleyen Gintsburg, "Pfizer aşısının Delta varyantına karşı koruma seviyesi henüz bilinmiyor. Tahminlere göre yüzde 40 düzeyinde olabilir" ifadelerini kullandı.Rusya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Sputnik V aşısı, bireyleri Delta varyantından yüzde 83 oranında koruyor.ABD'li bilim insanları, Pfizer aşısının etkinliğinin Delta varyantının yayılması nedeniyle yüzde 76'dan yüzde 42'ye, Moderna aşısının ise yüzde 86'dan yüzde 76'ya kadar düştüğünü açıklamıştı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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sputnik light , pfizer, koronavirüs aşısı