https://tr.sputniknews.com/20210817/israil-gazze-seridine-giden-23-ton-cikolataya-el-koydu-1048103472.html

İsrail, Gazze Şeridi'ne giden 23 ton çikolataya el koydu

İsrail, Gazze Şeridi'ne giden 23 ton çikolataya el koydu

İsrail makamları, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne gönderilmek üzere yola çıkan 23 ton çikolataya "Hamas’a gittiği" gerekçesiyle el koydu. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T16:00+0300

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ortadoğu

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gazze şeridi

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Israel HaYom gazetesi, Gazze'ye giden 23 ton çikolataya el konulması emrini İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’ın imzaladığını belirtti.Gazetenin haberinde, bu kararın, “Hamas’a para transferi için gıda ithalatının araç olarak kullanıldığına ilişkin şüpheli bir faaliyetin tespit edilmesinin ardından” dün alındığı kaydedildi.İsrail basınında yer alan haberlerde, çikolatayı ithal eden Gazze merkezli şirketin İsrail tarafından mayıs ayında kara para aklama ve terörün finansmanıyla ilgili kara listeye alındığı belirtildi.İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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ortadoğu, israil, hamas, gazze, gazze şeridi, çikolata