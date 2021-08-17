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'İsrail, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'yı hedef aldı'
22:56 17.08.2021 (güncellendi: 23:36 17.08.2021)
İsrail'in, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı Hadar kasabası yakınlarındaki bir bölgeyi füzelerle hedef aldığı bildirildi.
Suriye devlet ajansı SANA, ülkenin güneybatısındaki Kuneytra iline bağlı Hadar kasabası yakınlarında akşam saatlerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.
Ardından sosyal medyada, İsrail ordusunun Suriye topraklarını vurduğu yönünde videolar paylaşıldı.
#BREAKING: #Syria’s state news agency reports explosions in Quneitra and video below circulating of what looks like a strike by #Israel’s @IDF. pic.twitter.com/9RUKIpf6w4— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) August 17, 2021
Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı ise, Hadar yakınlarında bir bölgenin vurulduğu bilgisini paylaştı.
Al Mayadeen muhabiri, "İsrail, Kuneytra'nın kuzey kırsalındaki Hadar kasabasının batısındaki Kir en-Nefl bölgesini hedef aldı" ifadelerini kullandı.
سوريا: مراسل الميادين: اعتداء صاروخي إسرائيلي استهدف منطقة قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي— الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) August 17, 2021
#Quneitra#Israel— Adam Abdullah (@tommycats4) August 17, 2021
#Israeli warplanes bombed the positions of the Assad militia in the hill of Qars al-Nafl near the town of #Hader in the #Quneitra region. pic.twitter.com/iqF2CXJg1m
עוד תיעוד מרמת הגולן. כלי תקשורת בסוריה מדווחים על תקיפה ישראלית באזור הכפר חד'ר המקביל למג'דל שמס. תושבים תיעוד ירי לעבר עמדה או מוצב , בתיעוד רואים טיל או רקטה מתפוצץ מעל גבעה. pic.twitter.com/PkVUfOFfql— Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) August 17, 2021
Suriye ordusundaki bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "İsrail, Kuneytra bölgesindeki Hadar yerleşiminin batısındaki Kir en-Nefl askeri tesisini 3 füzeyle hedef alarak saldırganlık sergiledi" ifadelerini kullandı.
İsrail'in ayrıca Kuneytra’nın doğusunda yer alan Suriye ordusu 90. Tugay Karargah binasına saldırdığını aktaran kaynak, ön belirlemelere göre maddi hasar meydana geldiğini belirterek, "Askerler arasında ölen ve yaralanan yok" dedi.
İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.