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'İsrail, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'yı hedef aldı'
'İsrail, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'yı hedef aldı'
İsrail'in, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı Hadar kasabası yakınlarındaki bir bölgeyi füzelerle hedef aldığı bildirildi. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T22:56+0300
2021-08-17T23:36+0300
dünya
suriye
israil
kuneytra
füze saldırısı
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Suriye devlet ajansı SANA, ülkenin güneybatısındaki Kuneytra iline bağlı Hadar kasabası yakınlarında akşam saatlerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.Ardından sosyal medyada, İsrail ordusunun Suriye topraklarını vurduğu yönünde videolar paylaşıldı.Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı ise, Hadar yakınlarında bir bölgenin vurulduğu bilgisini paylaştı.Al Mayadeen muhabiri, "İsrail, Kuneytra'nın kuzey kırsalındaki Hadar kasabasının batısındaki Kir en-Nefl bölgesini hedef aldı" ifadelerini kullandı.Suriye ordusundaki bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "İsrail, Kuneytra bölgesindeki Hadar yerleşiminin batısındaki Kir en-Nefl askeri tesisini 3 füzeyle hedef alarak saldırganlık sergiledi" ifadelerini kullandı.İsrail'in ayrıca Kuneytra’nın doğusunda yer alan Suriye ordusu 90. Tugay Karargah binasına saldırdığını aktaran kaynak, ön belirlemelere göre maddi hasar meydana geldiğini belirterek, "Askerler arasında ölen ve yaralanan yok" dedi.İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
suriye
israil
kuneytra
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suriye, israil, kuneytra, füze saldırısı

'İsrail, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'yı hedef aldı'

22:56 17.08.2021 (güncellendi: 23:36 17.08.2021)
© Ruptlyİsrail'in Suriye'ye saldırısı böyle görüntülendi
İsrail'in Suriye'ye saldırısı böyle görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© Ruptly
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İsrail'in, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı Hadar kasabası yakınlarındaki bir bölgeyi füzelerle hedef aldığı bildirildi.
Suriye devlet ajansı SANA, ülkenin güneybatısındaki Kuneytra iline bağlı Hadar kasabası yakınlarında akşam saatlerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.
Ardından sosyal medyada, İsrail ordusunun Suriye topraklarını vurduğu yönünde videolar paylaşıldı.
Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı ise, Hadar yakınlarında bir bölgenin vurulduğu bilgisini paylaştı.
Al Mayadeen muhabiri, "İsrail, Kuneytra'nın kuzey kırsalındaki Hadar kasabasının batısındaki Kir en-Nefl bölgesini hedef aldı" ifadelerini kullandı.
Suriye ordusundaki bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "İsrail, Kuneytra bölgesindeki Hadar yerleşiminin batısındaki Kir en-Nefl askeri tesisini 3 füzeyle hedef alarak saldırganlık sergiledi" ifadelerini kullandı.
İsrail'in ayrıca Kuneytra’nın doğusunda yer alan Suriye ordusu 90. Tugay Karargah binasına saldırdığını aktaran kaynak, ön belirlemelere göre maddi hasar meydana geldiğini belirterek, "Askerler arasında ölen ve yaralanan yok" dedi.
İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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