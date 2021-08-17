https://tr.sputniknews.com/20210817/israil-suriyenin-guneyindeki-kuneytrayi-hedef-aldi-1048111823.html

'İsrail, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'yı hedef aldı'

'İsrail, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'yı hedef aldı'

İsrail'in, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı Hadar kasabası yakınlarındaki bir bölgeyi füzelerle hedef aldığı bildirildi. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T22:56+0300

2021-08-17T22:56+0300

2021-08-17T23:36+0300

dünya

suriye

israil

kuneytra

füze saldırısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104135/49/1041354951_153:0:1083:523_1920x0_80_0_0_5c1ee0ab94afd4ada348ce135727144f.jpg

Suriye devlet ajansı SANA, ülkenin güneybatısındaki Kuneytra iline bağlı Hadar kasabası yakınlarında akşam saatlerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.Ardından sosyal medyada, İsrail ordusunun Suriye topraklarını vurduğu yönünde videolar paylaşıldı.Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı ise, Hadar yakınlarında bir bölgenin vurulduğu bilgisini paylaştı.Al Mayadeen muhabiri, "İsrail, Kuneytra'nın kuzey kırsalındaki Hadar kasabasının batısındaki Kir en-Nefl bölgesini hedef aldı" ifadelerini kullandı.Suriye ordusundaki bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "İsrail, Kuneytra bölgesindeki Hadar yerleşiminin batısındaki Kir en-Nefl askeri tesisini 3 füzeyle hedef alarak saldırganlık sergiledi" ifadelerini kullandı.İsrail'in ayrıca Kuneytra’nın doğusunda yer alan Suriye ordusu 90. Tugay Karargah binasına saldırdığını aktaran kaynak, ön belirlemelere göre maddi hasar meydana geldiğini belirterek, "Askerler arasında ölen ve yaralanan yok" dedi.İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

suriye

israil

kuneytra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

suriye, israil, kuneytra, füze saldırısı