https://tr.sputniknews.com/20210817/istanbulda-7-ilcede-11-saatlik-su-kesintisi-uygulanacak-1048106195.html

İstanbul'da 7 ilçede 11 saatlik su kesintisi uygulanacak

İstanbul'da 7 ilçede 11 saatlik su kesintisi uygulanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ), Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos-İkitelli içmesuyu hattı üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T17:13+0300

2021-08-17T17:13+0300

2021-08-17T17:13+0300

türkiye

avcılar

esenyurt

başakşehir

su

arnavutköy

çatalca

su kesintisi

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

eyüpsultan

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İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos-İkitelli 2 bin 200 milimetre çapındaki içmesuyu hattı üzerinde tadilat ve yenileme çalışmaları sebebiyle 18 Ağustos Çarşamba 22:00 ile 19 Ağustos Perşembe 09:00 saatleri arasında 11 saat süreyle Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece'de su kesintisi uygulanacak. Su verilemeyecek mahalleler şu şekilde:Çalışma kapsamında Arnavutköy ilçesinde Yeşil Bayır, Ömerli, Delikli, Karaağaç, Dursunköy ve Hadımköy mahalleleri, Çatalca ilçesinde Yassıören, Babanakkaş ve Kızılcaali mahalleleri, Esenyurt ilçesinde Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent Mahalleleri, Eyüpsultan ilçesinde İhsaniye, Işıklar, Akpınar, Odayeri ve Ağaçlı Mahalleleri, Başakşehir ilçesinde Bahçeşehir 1. Kısım, Bahçeşehir 2. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B., Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri, Avcılar ilçesinde Cihangir, Merkez, Tahtakale ve Yeşilkent Mahalleleri ile E-5 üstü, Bizimevler ve Ispartakule, Küçükçekmece ilçesinde ise Yarımburgaz Mahallesine su verilemeyecek.

türkiye

avcılar

esenyurt

başakşehir

arnavutköy

çatalca

eyüpsultan

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avcılar, esenyurt, başakşehir, su, arnavutköy, çatalca, su kesintisi, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), eyüpsultan, küçükçekmece