https://tr.sputniknews.com/20210817/jigolo-olmak-icin-internet-sitesine-uye-oldu-77-bin-lira-dolandirildi-1048098093.html

Jigolo olmak için internet sitesine üye oldu, 77 bin lira dolandırıldı

Jigolo olmak için internet sitesine üye oldu, 77 bin lira dolandırıldı

Jigolo olmak için bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki Y.A., 77 bin lira dolandırıldı. Yanlış yaptığının farkında olduğunu söyleyen Y.A. "Her şeyim... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T13:38+0300

2021-08-17T13:38+0300

2021-08-17T13:38+0300

türkiye

esenyurt

mahkeme

dolandırıcılık

jigolo

vaat

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Esenyurt'ta yaşayan Y.A., iddiaya göre yüksek kazanç vadeden bir internet sitesine jigolo olmak için üye oldu. Y.A., kaydolduğu internet sitesi üzerinden iletişimde olduğu kişilerin talimatı üzerine banka hesaplarına farklı tarihlerde toplam 77 bin lira yatırdı. Y.A. mağdur olduğunu belirterek yaşadıklarını anlattı.‘250 TL ile üye oldum, 2 - 4 bin arası kazanacağımı söylediler’Y.A., "Jigolo sitesine 250 TL ile üye oldum. 2 bin lira ile 4 bin lira arası para kazanacağımı söylediler. Daha sonra 2 bin lira para yattı. Türkiye'de jigolo siteleri yasak olduğu için manken ajansı üzerinden devam edeceğimizi ve evraklarımı tamamlamam gerektiğini söylediler. Daha sonra ben 20 bin lira para ödedim. Her şeyim altüst oldu" dedi.‘Beni mahkemeye verdiklerini söylediler’Yanlış yaptığının farkında olduğunu söyleyen Y.A. şöyle devam etti:Y.A., Türkiye genelinde jigolo siteleri yasak olduğu için başının belaya gireceğinden korktuğunu ve şikayetçi olmadığını da sözlerine ekledi.

türkiye

esenyurt

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esenyurt, mahkeme, dolandırıcılık, jigolo, vaat