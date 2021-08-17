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Jigolo olmak için internet sitesine üye oldu, 77 bin lira dolandırıldı
Jigolo olmak için internet sitesine üye oldu, 77 bin lira dolandırıldı
Jigolo olmak için bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki Y.A., 77 bin lira dolandırıldı. Yanlış yaptığının farkında olduğunu söyleyen Y.A. "Her şeyim... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T13:38+0300
2021-08-17T13:38+0300
türkiye
esenyurt
mahkeme
dolandırıcılık
jigolo
vaat
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Esenyurt'ta yaşayan Y.A., iddiaya göre yüksek kazanç vadeden bir internet sitesine jigolo olmak için üye oldu. Y.A., kaydolduğu internet sitesi üzerinden iletişimde olduğu kişilerin talimatı üzerine banka hesaplarına farklı tarihlerde toplam 77 bin lira yatırdı. Y.A. mağdur olduğunu belirterek yaşadıklarını anlattı.‘250 TL ile üye oldum, 2 - 4 bin arası kazanacağımı söylediler’Y.A., "Jigolo sitesine 250 TL ile üye oldum. 2 bin lira ile 4 bin lira arası para kazanacağımı söylediler. Daha sonra 2 bin lira para yattı. Türkiye'de jigolo siteleri yasak olduğu için manken ajansı üzerinden devam edeceğimizi ve evraklarımı tamamlamam gerektiğini söylediler. Daha sonra ben 20 bin lira para ödedim. Her şeyim altüst oldu" dedi.‘Beni mahkemeye verdiklerini söylediler’Yanlış yaptığının farkında olduğunu söyleyen Y.A. şöyle devam etti:Y.A., Türkiye genelinde jigolo siteleri yasak olduğu için başının belaya gireceğinden korktuğunu ve şikayetçi olmadığını da sözlerine ekledi.
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esenyurt, mahkeme, dolandırıcılık, jigolo, vaat

Jigolo olmak için internet sitesine üye oldu, 77 bin lira dolandırıldı

13:38 17.08.2021
© DHAEsenyurt'ta jigolo olmayı deneyen 50 yaşındaki Y.A.
Esenyurt'ta jigolo olmayı deneyen 50 yaşındaki Y.A. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© DHA
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Jigolo olmak için bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki Y.A., 77 bin lira dolandırıldı. Yanlış yaptığının farkında olduğunu söyleyen Y.A. "Her şeyim altüst oldu" dedi.
Esenyurt'ta yaşayan Y.A., iddiaya göre yüksek kazanç vadeden bir internet sitesine jigolo olmak için üye oldu. Y.A., kaydolduğu internet sitesi üzerinden iletişimde olduğu kişilerin talimatı üzerine banka hesaplarına farklı tarihlerde toplam 77 bin lira yatırdı.
Y.A. mağdur olduğunu belirterek yaşadıklarını anlattı.

‘250 TL ile üye oldum, 2 - 4 bin arası kazanacağımı söylediler’

Y.A., "Jigolo sitesine 250 TL ile üye oldum. 2 bin lira ile 4 bin lira arası para kazanacağımı söylediler. Daha sonra 2 bin lira para yattı. Türkiye'de jigolo siteleri yasak olduğu için manken ajansı üzerinden devam edeceğimizi ve evraklarımı tamamlamam gerektiğini söylediler. Daha sonra ben 20 bin lira para ödedim. Her şeyim altüst oldu" dedi.

‘Beni mahkemeye verdiklerini söylediler’

Yanlış yaptığının farkında olduğunu söyleyen Y.A. şöyle devam etti:
"Sonra beni avukat aradı, kendisinin arabulucu olduğunu ve bu firmanın beni mahkemeye verdiğini söyleyerek 5 bin liraya bu işi halledeceğini söyledi. Firma yetkilileri ise 'Biz 13 senelik kurumsal firmayız sizden her türlü bu parayı alırız' dediler. Karakola gittiğimde telefon numaralarının kayıtlı olmadığını gördüm. Toplam zararım 77 bin lira.”
Y.A., Türkiye genelinde jigolo siteleri yasak olduğu için başının belaya gireceğinden korktuğunu ve şikayetçi olmadığını da sözlerine ekledi.
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