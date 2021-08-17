Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Çavuşoğlu: Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz
https://tr.sputniknews.com/20210817/kandilli-rasathanesi-muduru-turkiyenin-depreme-yuzde-yuz-hazir-olan-bir-ulke-oldugunu-sanmiyorum-1048091734.html
Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: Olası Marmara depreminin 7'nin üzerinde olması bekleniyor
Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: Olası Marmara depreminin 7'nin üzerinde olması bekleniyor
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Olası Marmara Depremi'nin 7'nin üzerinde olması... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T10:31+0300
2021-08-17T10:39+0300
gölcük
17 ağustos depremi
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104070/39/1040703991_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_692be24f2612ae34b11f688b75ec82e8.jpg
17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin 22. yıldönümünde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, açıklamalar yaptı.0.2 büyüklüğündeki depremleri bile tespit edebildiklerini söyleyen Prof. Dr. Haluk Özener, şu bilgileri verdi:'Türkiye'yi 476 farklı sensörle 7 gün 24 saat takip edebiliyoruz'Depremin ne zaman gerçekleşeceğini söyleme şanslarının olmadığını belirten Prof. Dr. Özener, "Vatandaşların bizlerden beklentisi depremin nerede ve ne zaman olacağı yönünde oluyor. Ancak biz sadece biriken enerji kapsamında hangi bölgelerde ne büyüklükte deprem olabileceğini söyleyebiliyoruz. Zaman verme şansımız yok. Böyle bir teknoloji dünyanın hiçbir yerinde yok" diye konuştu.'Türkiye'de 550 civarında aktif fay bulunuyor'"Diri fay haritasına baktığımızda Türkiye'de 550 civarında aktif fay bulunuyor" diyen Prof. Dr. Özener, şu değerlendirmelerde bulundu:'Hep 'Allah korusun' deriz ama Allah da insana bir akıl vermiş'Türkiye'de 7'nin üzerinde deprem üretebilecek fayların bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özener, "Olası Marmara Depremi'nin 7'nin üzerinde olması bekleniyor. Burada önemli olan depreme ne kadar hazır olduğumuz. Bu noktada hem vatandaşa hem de karar vericilere önemli yollar düşüyor. Türkiye'nin depreme yüzde yüz hazır olan bir ülke olduğunu sanmıyorum. Ancak deprem olduğunda dünyanın en gelişmiş ülkesi de olsa can ve mal kayıpları olabiliyor. Aynı zamanda vatandaşlarımızda bilinç olarak bir eksiklik var. Çünkü kaderci bir milletiz. Hep 'Allah korusun' deriz ama Allah da insana bir akıl vermiş. Allah'ın vermiş olduğu bu aklı da kullanmamız lazım" diye konuştu.Depremle ilgili doğru bilinen yanlışları sıralayan Prof. Dr. Haluk Özener, "Depremler genelde doğa olaylarına bağlanıyor. 'Hava deprem havası, güneş tutulması ya da ay tutulması oldu deprem olacak' gibi söyleyenler doğru değil. Yani doğa olayı oldu diye deprem olmuyor. Zaten depremler kendi kendine oluyor. Bir de 'küçük küçük depremler olduğunda fay hatları rahatlıyor' deniliyor. Bu durum teorik olarak doğru, ancak pratikte bu durum mümkün değil. Çünkü her depremin arasında 32 kat enerji farkı var" dedi.
gölcük
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104070/39/1040703991_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_1de4e859c7fbc3b8713caaf3f3b56b47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gölcük, 17 ağustos depremi, deprem

Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: Olası Marmara depreminin 7'nin üzerinde olması bekleniyor

10:31 17.08.2021 (güncellendi: 10:39 17.08.2021)
© DHAKandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Haluk Özener
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Haluk Özener - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© DHA
Abone ol
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Olası Marmara Depremi'nin 7'nin üzerinde olması bekleniyor. Burada önemli olan depreme ne kadar hazır olduğumuz. Türkiye'nin depreme yüzde yüz hazır olan bir ülke olduğunu sanmıyorum" dedi.
17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin 22. yıldönümünde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, açıklamalar yaptı.
0.2 büyüklüğündeki depremleri bile tespit edebildiklerini söyleyen Prof. Dr. Haluk Özener, şu bilgileri verdi:

'Türkiye'yi 476 farklı sensörle 7 gün 24 saat takip edebiliyoruz'

"1999 depremi sırasında bizim sadece 30 tane deprem izleme istasyonumuz vardı. Dolayısıyla depremi belli bir büyüklüğe kadar tespit edebiliyorduk. 1999 depremi sonrası gerçekleşen projelerle bugün Türkiye'yi 476 farklı sensörle 7 gün 24 saat takip edebiliyoruz. Aynı zamanda Marmara bölgesinin deniz tabanına yerleştirmiş olduğumuz sismik istasyonlarla 0.2 büyüklüğündeki depremleri dahi tespit edebiliyoruz. Aynı zamanda yer kabuğundaki hareketleri milimetre hassasiyetinde tespit ederek, hangi faylarda ne kadar enerji biriktiğini ve ne büyüklüğünde depremler olabileceğini ön görebiliyoruz."
Depremin ne zaman gerçekleşeceğini söyleme şanslarının olmadığını belirten Prof. Dr. Özener, "Vatandaşların bizlerden beklentisi depremin nerede ve ne zaman olacağı yönünde oluyor. Ancak biz sadece biriken enerji kapsamında hangi bölgelerde ne büyüklükte deprem olabileceğini söyleyebiliyoruz. Zaman verme şansımız yok. Böyle bir teknoloji dünyanın hiçbir yerinde yok" diye konuştu.

'Türkiye'de 550 civarında aktif fay bulunuyor'

"Diri fay haritasına baktığımızda Türkiye'de 550 civarında aktif fay bulunuyor" diyen Prof. Dr. Özener, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bunlar tespit edilebilen faylar. Türkiye'nin herhangi bir yerinde deprem olması sürpriz değil. Ancak kuzey Anadolu fayının 1939 Erzincan depreminden sonra depremlerin batıya doğru bir göçü var. Bu göçün Marmara Denizi'ne kadar geldiği tespit ediliyor. Bir de 1912 Şarköy Mürefte Depremi var. Dolayısıyla aradaki boşluğu bir Marmara Denizi boyunca yaklaşık 130 kilometrelik bir alanda sismik boşluk olarak değerlendirebiliyoruz. Erzincan Yedisu segmenti ve Doğu Anadolu'da bulunan belli bölgeleri uzun süredir deprem üretmiyor. Bu bölgelerin deprem tehlikesi altında diyebiliriz."

'Hep 'Allah korusun' deriz ama Allah da insana bir akıl vermiş'

Türkiye'de 7'nin üzerinde deprem üretebilecek fayların bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özener, "Olası Marmara Depremi'nin 7'nin üzerinde olması bekleniyor. Burada önemli olan depreme ne kadar hazır olduğumuz. Bu noktada hem vatandaşa hem de karar vericilere önemli yollar düşüyor. Türkiye'nin depreme yüzde yüz hazır olan bir ülke olduğunu sanmıyorum. Ancak deprem olduğunda dünyanın en gelişmiş ülkesi de olsa can ve mal kayıpları olabiliyor. Aynı zamanda vatandaşlarımızda bilinç olarak bir eksiklik var. Çünkü kaderci bir milletiz. Hep 'Allah korusun' deriz ama Allah da insana bir akıl vermiş. Allah'ın vermiş olduğu bu aklı da kullanmamız lazım" diye konuştu.
Depremle ilgili doğru bilinen yanlışları sıralayan Prof. Dr. Haluk Özener, "Depremler genelde doğa olaylarına bağlanıyor. 'Hava deprem havası, güneş tutulması ya da ay tutulması oldu deprem olacak' gibi söyleyenler doğru değil. Yani doğa olayı oldu diye deprem olmuyor. Zaten depremler kendi kendine oluyor. Bir de 'küçük küçük depremler olduğunda fay hatları rahatlıyor' deniliyor. Bu durum teorik olarak doğru, ancak pratikte bu durum mümkün değil. Çünkü her depremin arasında 32 kat enerji farkı var" dedi.
020000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:42Havai fişek elinde patlayınca yaralandı
11:42Kripto paralarda düşüş
11:42Galatasaraylı Marcao'yu kaç maç men cezası bekliyor?
11:35Prof. Dr. Cinel: Aşı olmamayı tercih edebilirsiniz ama o zaman topluluklara karışmayacaksınız
11:27Çavuşoğlu: Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz
11:24Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul depremi bize pahalıya patlayacak
11:17Pfizer/BioNTech aşısında 3. doz için ilk veriler açıklandı
11:06Yeni aşı kararının ardından '35 dakika bekleme' uyarısı
10:58Alçı: Türkiye, Taliban’ın açık hedefi olan iki üst düzey Afganistanlı siyasetçiyi İstanbul’a getirdi
10:38Burhan Kuzu'nun ailesinden açıklama: Merhumun aziz hatırası zarara uğratılamaz
10:31Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: Olası Marmara depreminin 7'nin üzerinde olması bekleniyor
10:14Takside unuttuğu çantayı geri alan turist, 700 doların eksik olduğunu iddia etti, taksici yalanladı
10:10Fatih Altaylı'dan Abdulkadir Selvi'ye: Boyundan büyük bir yalakalık potansiyeline sahip
10:02Ailenin evliliğe müdahalesine ilişkin Yargıtay'dan emsal tazminat kararı
09:54'Yalan haber yayan ve yapanların 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor' iddiası
09:47Sel bölgesine çıkarma gemisiyle yardım
09:43Rus Dışişleri: Rusya’yı bir tehdit olarak nitelendirmek Batı için en kolayı
09:41Selvi: Nefret dilini körükleyen slogan attıranların lig bitene kadar maçlara girmeleri yasaklanacak
09:33Erzurum, Ağustos ayında beyaza büründü
09:20Uzmanından 'kazein' uyarısı: 'İçinde bir damla süt olmayan peynirler piyasada cirit atıyor'