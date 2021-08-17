https://tr.sputniknews.com/20210817/kandilli-rasathanesi-muduru-turkiyenin-depreme-yuzde-yuz-hazir-olan-bir-ulke-oldugunu-sanmiyorum-1048091734.html

Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: Olası Marmara depreminin 7'nin üzerinde olması bekleniyor

Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: Olası Marmara depreminin 7'nin üzerinde olması bekleniyor

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Olası Marmara Depremi'nin 7'nin üzerinde olması... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T10:31+0300

2021-08-17T10:31+0300

2021-08-17T10:39+0300

gölcük

17 ağustos depremi

deprem

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17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin 22. yıldönümünde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, açıklamalar yaptı.0.2 büyüklüğündeki depremleri bile tespit edebildiklerini söyleyen Prof. Dr. Haluk Özener, şu bilgileri verdi:'Türkiye'yi 476 farklı sensörle 7 gün 24 saat takip edebiliyoruz'Depremin ne zaman gerçekleşeceğini söyleme şanslarının olmadığını belirten Prof. Dr. Özener, "Vatandaşların bizlerden beklentisi depremin nerede ve ne zaman olacağı yönünde oluyor. Ancak biz sadece biriken enerji kapsamında hangi bölgelerde ne büyüklükte deprem olabileceğini söyleyebiliyoruz. Zaman verme şansımız yok. Böyle bir teknoloji dünyanın hiçbir yerinde yok" diye konuştu.'Türkiye'de 550 civarında aktif fay bulunuyor'"Diri fay haritasına baktığımızda Türkiye'de 550 civarında aktif fay bulunuyor" diyen Prof. Dr. Özener, şu değerlendirmelerde bulundu:'Hep 'Allah korusun' deriz ama Allah da insana bir akıl vermiş'Türkiye'de 7'nin üzerinde deprem üretebilecek fayların bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özener, "Olası Marmara Depremi'nin 7'nin üzerinde olması bekleniyor. Burada önemli olan depreme ne kadar hazır olduğumuz. Bu noktada hem vatandaşa hem de karar vericilere önemli yollar düşüyor. Türkiye'nin depreme yüzde yüz hazır olan bir ülke olduğunu sanmıyorum. Ancak deprem olduğunda dünyanın en gelişmiş ülkesi de olsa can ve mal kayıpları olabiliyor. Aynı zamanda vatandaşlarımızda bilinç olarak bir eksiklik var. Çünkü kaderci bir milletiz. Hep 'Allah korusun' deriz ama Allah da insana bir akıl vermiş. Allah'ın vermiş olduğu bu aklı da kullanmamız lazım" diye konuştu.Depremle ilgili doğru bilinen yanlışları sıralayan Prof. Dr. Haluk Özener, "Depremler genelde doğa olaylarına bağlanıyor. 'Hava deprem havası, güneş tutulması ya da ay tutulması oldu deprem olacak' gibi söyleyenler doğru değil. Yani doğa olayı oldu diye deprem olmuyor. Zaten depremler kendi kendine oluyor. Bir de 'küçük küçük depremler olduğunda fay hatları rahatlıyor' deniliyor. Bu durum teorik olarak doğru, ancak pratikte bu durum mümkün değil. Çünkü her depremin arasında 32 kat enerji farkı var" dedi.

gölcük

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gölcük, 17 ağustos depremi, deprem