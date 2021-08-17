Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Cihat Arslan getirildi

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mız teknik direktörlük konusunda Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Cihat Arslan ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.Kasımpaşa, 2 gün önce teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırmıştı.
Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Cihat Arslan'ın getirildiğini duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mız teknik direktörlük konusunda Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Cihat Arslan ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.
Kasımpaşamız Teknik Direktörlük konusunda Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Cihat Arslan’a ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz.