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https://tr.sputniknews.com/20210817/kasimpasada-teknik-direktorluk-gorevine-cihat-arslan-getirildi-1048099920.html
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Cihat Arslan getirildi
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Cihat Arslan getirildi
Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Cihat Arslan'ın getirildiğini duyurdu. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T14:17+0300
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yaşam
futbol
teknik direktör
kasımpaşa
şenol can
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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mız teknik direktörlük konusunda Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Cihat Arslan ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.Kasımpaşa, 2 gün önce teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırmıştı.
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futbol, teknik direktör, kasımpaşa, şenol can

Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Cihat Arslan getirildi

14:17 17.08.2021
© AACihat Arslan
Cihat Arslan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© AA
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Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Cihat Arslan'ın getirildiğini duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mız teknik direktörlük konusunda Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Cihat Arslan ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.
Kasımpaşa, 2 gün önce teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırmıştı.
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