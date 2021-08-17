https://tr.sputniknews.com/20210817/kaynak-ustasi-melek-cumhurbaskani-erdogan-ile-kaynak-yapti-1048102610.html

Kaynak ustası Melek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kaynak yaptı

Kaynak ustası Melek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kaynak yaptı

Ankara'da, 3 yıldır kaynak ustası olarak çalışan Melek Tuğ, dün yeni fabrikaların açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kaynak yaptı. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T15:22+0300

2021-08-17T15:22+0300

2021-08-17T15:22+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

kaynak

usta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1048102264_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_68d276b78fc08f6370346b0084ba695a.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katıldı. Erdoğan, törenin gerçekleştirildiği Madeni İnşaat İşleri Türk A.Ş. (MİTAŞ) fabrikasında kaynak ustası Melek Tuğ ile kaynak yaptı. 'Şu anda 3. yılını doldurmuş bir kadın kaynak ustası olarak karşınızdayım'Argon, gazaltı, oksijen ve elektrot kaynakçılığı yapan Tuğ, törendeki konuşmasıyla da Erdoğan'dan alkış aldı. Melek Tuğ, konuşmasında, doğal gaz ve kalorifer döşemeciliğinin ardından kaynak kursuna gittiğini, kendisine 'Kadın başına yapamazsın, edemezsin' diyenler olduğunu anlatarak, "Şu anda 3. yılını doldurmuş bir kadın kaynak ustası olarak karşınızdayım" dedi.'Türk kadınına, Türk kadının gücüne, emeğine güvenmeye devam edin'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Durmak yol yola devam' sözüne atıfta bulanan Tuğ, "Biz de durmuyoruz. Benim daha çok hedeflerim var. Bir şey üretmek, sanayinin bir parçası olmak, bir kadın olarak bunu başarabilmek müthiş bir duygu. Bugün burada onlarca fabrikada benim gibi yüzlerce kadın çalışıyor. Lütfen Türk kadınına, Türk kadının gücüne, emeğine güvenmeye devam edin. Biz sizin yüzünüzü asla kara çıkarmayacağız" diye konuştu.Melek Tuğ, Çamlıca Tepesi'ndeki 111 metrelik bayrak direğinin, kendisinin de çalıştığı MİTAŞ fabrikasında üretildiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'm, onun açılışını da siz yapmıştınız. Biz onu her gördüğümüzde ayrı bir gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki kadın elinin değdiği her yer pırıl pırıl oluyor" dedi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, kaynak, usta