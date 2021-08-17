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Kaynak ustası Melek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kaynak yaptı
Kaynak ustası Melek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kaynak yaptı
Ankara'da, 3 yıldır kaynak ustası olarak çalışan Melek Tuğ, dün yeni fabrikaların açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kaynak yaptı. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T15:22+0300
2021-08-17T15:22+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
kaynak
usta
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katıldı. Erdoğan, törenin gerçekleştirildiği Madeni İnşaat İşleri Türk A.Ş. (MİTAŞ) fabrikasında kaynak ustası Melek Tuğ ile kaynak yaptı. 'Şu anda 3. yılını doldurmuş bir kadın kaynak ustası olarak karşınızdayım'Argon, gazaltı, oksijen ve elektrot kaynakçılığı yapan Tuğ, törendeki konuşmasıyla da Erdoğan'dan alkış aldı. Melek Tuğ, konuşmasında, doğal gaz ve kalorifer döşemeciliğinin ardından kaynak kursuna gittiğini, kendisine 'Kadın başına yapamazsın, edemezsin' diyenler olduğunu anlatarak, "Şu anda 3. yılını doldurmuş bir kadın kaynak ustası olarak karşınızdayım" dedi.'Türk kadınına, Türk kadının gücüne, emeğine güvenmeye devam edin'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Durmak yol yola devam' sözüne atıfta bulanan Tuğ, "Biz de durmuyoruz. Benim daha çok hedeflerim var. Bir şey üretmek, sanayinin bir parçası olmak, bir kadın olarak bunu başarabilmek müthiş bir duygu. Bugün burada onlarca fabrikada benim gibi yüzlerce kadın çalışıyor. Lütfen Türk kadınına, Türk kadının gücüne, emeğine güvenmeye devam edin. Biz sizin yüzünüzü asla kara çıkarmayacağız" diye konuştu.Melek Tuğ, Çamlıca Tepesi'ndeki 111 metrelik bayrak direğinin, kendisinin de çalıştığı MİTAŞ fabrikasında üretildiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'm, onun açılışını da siz yapmıştınız. Biz onu her gördüğümüzde ayrı bir gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki kadın elinin değdiği her yer pırıl pırıl oluyor" dedi.
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recep tayyip erdoğan, kaynak, usta

Kaynak ustası Melek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kaynak yaptı

15:22 17.08.2021
© İHAAnkara'da, 3 yıldır kaynak ustası olarak çalışan Melek Tuğ, dün yeni fabrikaların açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kaynak yaptı.
Ankara'da, 3 yıldır kaynak ustası olarak çalışan Melek Tuğ, dün yeni fabrikaların açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kaynak yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© İHA
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Ankara'da, 3 yıldır kaynak ustası olarak çalışan Melek Tuğ, dün yeni fabrikaların açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kaynak yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katıldı.
Erdoğan, törenin gerçekleştirildiği Madeni İnşaat İşleri Türk A.Ş. (MİTAŞ) fabrikasında kaynak ustası Melek Tuğ ile kaynak yaptı.
'Şu anda 3. yılını doldurmuş bir kadın kaynak ustası olarak karşınızdayım'
Argon, gazaltı, oksijen ve elektrot kaynakçılığı yapan Tuğ, törendeki konuşmasıyla da Erdoğan'dan alkış aldı.
Melek Tuğ, konuşmasında, doğal gaz ve kalorifer döşemeciliğinin ardından kaynak kursuna gittiğini, kendisine 'Kadın başına yapamazsın, edemezsin' diyenler olduğunu anlatarak, "Şu anda 3. yılını doldurmuş bir kadın kaynak ustası olarak karşınızdayım" dedi.

'Türk kadınına, Türk kadının gücüne, emeğine güvenmeye devam edin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Durmak yol yola devam' sözüne atıfta bulanan Tuğ, "Biz de durmuyoruz. Benim daha çok hedeflerim var. Bir şey üretmek, sanayinin bir parçası olmak, bir kadın olarak bunu başarabilmek müthiş bir duygu. Bugün burada onlarca fabrikada benim gibi yüzlerce kadın çalışıyor. Lütfen Türk kadınına, Türk kadının gücüne, emeğine güvenmeye devam edin. Biz sizin yüzünüzü asla kara çıkarmayacağız" diye konuştu.
© DHAMelek Tuğ
Melek Tuğ - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
Melek Tuğ
© DHA
Melek Tuğ, Çamlıca Tepesi'ndeki 111 metrelik bayrak direğinin, kendisinin de çalıştığı MİTAŞ fabrikasında üretildiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'm, onun açılışını da siz yapmıştınız. Biz onu her gördüğümüzde ayrı bir gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki kadın elinin değdiği her yer pırıl pırıl oluyor" dedi.
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