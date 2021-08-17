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Kılıçdaroğlu: Yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan
Kılıçdaroğlu: Yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bir kez daha söylüyorum, yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T12:00+0300
2021-08-17T12:00+0300
recep tayyip erdoğan
chp
afganistan
kemal kılıçdaroğlu
sığınmacı
avrupa birliği
politika
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afganistan'da yaşananlarla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklamada bulundu.Sözlerine "Avrupa liderleri 'Afganistan Sığınmacı sorununu Türkiye ile halletmeliyiz' demeye başladılar. AB neden İran’la değil de Türkiye ile konuşalım diyor? Komşu değiliz, neden biz?" diye soran Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslendiği açıklamasına şöyle devam etti:"Siz verin bu sorunun yanıtını sevgili halkım. Sizce İran böyle bir Sığınmacı Anlaşmasına ‘evet’ der mi? Saray İktidarı ne yapıyor? Taliban'la konuşacağım diyor. Afganistan’la aramızda 2.940 km mesafe var, sığınmacı İran’dan geliyor, İran yerine neden Taliban’la konuşuyorsun? Bir kez daha söylüyorum, yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan."
afganistan
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recep tayyip erdoğan, chp, afganistan, kemal kılıçdaroğlu, sığınmacı, avrupa birliği

Kılıçdaroğlu: Yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan

12:00 17.08.2021
© AACHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya Kriz Merkezi'nde konuştu: Her yıl 1 tane uçak alınsa bugün 19 uçağımız olacaktı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya Kriz Merkezi'nde konuştu: Her yıl 1 tane uçak alınsa bugün 19 uçağımız olacaktı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bir kez daha söylüyorum, yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan" diye seslendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afganistan'da yaşananlarla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklamada bulundu.
Sözlerine "Avrupa liderleri 'Afganistan Sığınmacı sorununu Türkiye ile halletmeliyiz' demeye başladılar. AB neden İran’la değil de Türkiye ile konuşalım diyor? Komşu değiliz, neden biz?" diye soran Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslendiği açıklamasına şöyle devam etti:
"Siz verin bu sorunun yanıtını sevgili halkım. Sizce İran böyle bir Sığınmacı Anlaşmasına ‘evet’ der mi? Saray İktidarı ne yapıyor? Taliban'la konuşacağım diyor. Afganistan’la aramızda 2.940 km mesafe var, sığınmacı İran’dan geliyor, İran yerine neden Taliban’la konuşuyorsun? Bir kez daha söylüyorum, yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan."
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