https://tr.sputniknews.com/20210817/kilicdaroglu-yeni-siginmacilar-getirecek-hicbir-anlasmaya-imza-atamayacaksin-erdogan-1048094377.html

Kılıçdaroğlu: Yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan

Kılıçdaroğlu: Yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bir kez daha söylüyorum, yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T12:00+0300

2021-08-17T12:00+0300

2021-08-17T12:00+0300

recep tayyip erdoğan

chp

afganistan

kemal kılıçdaroğlu

sığınmacı

avrupa birliği

politika

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afganistan'da yaşananlarla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklamada bulundu.Sözlerine "Avrupa liderleri 'Afganistan Sığınmacı sorununu Türkiye ile halletmeliyiz' demeye başladılar. AB neden İran’la değil de Türkiye ile konuşalım diyor? Komşu değiliz, neden biz?" diye soran Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslendiği açıklamasına şöyle devam etti:"Siz verin bu sorunun yanıtını sevgili halkım. Sizce İran böyle bir Sığınmacı Anlaşmasına ‘evet’ der mi? Saray İktidarı ne yapıyor? Taliban'la konuşacağım diyor. Afganistan’la aramızda 2.940 km mesafe var, sığınmacı İran’dan geliyor, İran yerine neden Taliban’la konuşuyorsun? Bir kez daha söylüyorum, yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan."

afganistan

avrupa birliği

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recep tayyip erdoğan, chp, afganistan, kemal kılıçdaroğlu, sığınmacı, avrupa birliği