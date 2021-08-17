Kılıçdaroğlu: Yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afganistan'da yaşananlarla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklamada bulundu.Sözlerine "Avrupa liderleri 'Afganistan Sığınmacı sorununu Türkiye ile halletmeliyiz' demeye başladılar. AB neden İran’la değil de Türkiye ile konuşalım diyor? Komşu değiliz, neden biz?" diye soran Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslendiği açıklamasına şöyle devam etti:"Siz verin bu sorunun yanıtını sevgili halkım. Sizce İran böyle bir Sığınmacı Anlaşmasına ‘evet’ der mi? Saray İktidarı ne yapıyor? Taliban'la konuşacağım diyor. Afganistan’la aramızda 2.940 km mesafe var, sığınmacı İran’dan geliyor, İran yerine neden Taliban’la konuşuyorsun? Bir kez daha söylüyorum, yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bir kez daha söylüyorum, yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan" diye seslendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afganistan'da yaşananlarla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklamada bulundu.
Sözlerine "Avrupa liderleri 'Afganistan Sığınmacı sorununu Türkiye ile halletmeliyiz' demeye başladılar. AB neden İran’la değil de Türkiye ile konuşalım diyor? Komşu değiliz, neden biz?" diye soran Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslendiği açıklamasına şöyle devam etti:
"Siz verin bu sorunun yanıtını sevgili halkım. Sizce İran böyle bir Sığınmacı Anlaşmasına ‘evet’ der mi? Saray İktidarı ne yapıyor? Taliban'la konuşacağım diyor. Afganistan’la aramızda 2.940 km mesafe var, sığınmacı İran’dan geliyor, İran yerine neden Taliban’la konuşuyorsun? Bir kez daha söylüyorum, yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan."
Saray İktidarı ne yapıyor? Taliban'la konuşacağım diyor. Afganistan’la aramızda 2.940 km mesafe var, sığınmacı İran’dan geliyor, İran yerine neden Taliban’la konuşuyorsun? Bir kez daha söylüyorum, yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan!