https://tr.sputniknews.com/20210817/komsularini-bicaklayarak-olduren-anne-ve-ogul-tutuklandi-suc-dosyalari-kabarik-cikti-1048087879.html

Komşularını bıçaklayarak öldüren anne ve oğul tutuklandı: Suç dosyaları kabarık çıktı

Komşularını bıçaklayarak öldüren anne ve oğul tutuklandı: Suç dosyaları kabarık çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşu aileden 4 kişiyi bıçaklayarak 2 kişinin ölümüne sebep olarak tutuklanan anne ve oğlunun çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T06:11+0300

2021-08-17T06:11+0300

2021-08-17T06:11+0300

yaşam

kocaeli

saldırı

gebze

kavga

cinayet

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Dün Gebze'de yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre daha önceden aralarında yaşanan husumet neticesinde davalık olan iki aile karşı karşıya geldi. Tülay Y. ve oğlu Hakan Y., apartmandaki kameradan husumetli oldukları Mustafa Avcı eşi Fatma Avcı çocukları Ebru ve Ahmet Avcı'nın marketten binaya girmek üzere olduklarını görünce dışarı çıktılar. Sokakta karşılaşan iki aile arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Tülay Y. ve Hakan Y., ellerindeki bıçaklarla Mustafa Avcı ve ailesine saldırdı. Kavgada bıçakla yaralanan baba Mustafa Avcı olay yerinde, kızı Ebru Avcı ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayda sokak ortasında bıçakladıkları komşularının başında elleri bıçakla bekleyen anne ve oğlu ise polisin havaya ateş açmasının ardından bıçaklarını yola bırakarak teslim oldu. Gözaltına alınan Tülay Y. ve oğlu Hakan Y., emniyette yapılan incelemelerinde çeşitli suçlardan Hakan Y.'nin 9 adet, annesi Tülay Y.'nin ise 7 ayrı suç kaydığın olduğu tespit edildi.

https://tr.sputniknews.com/20210704/guvercin-yuzunden-tartistigi-komsusunu-oldurdu-1044885940.html

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kocaeli, saldırı, gebze, kavga, cinayet