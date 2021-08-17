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https://tr.sputniknews.com/20210817/konsensus-anketi-turkiyeye-artik-siginmaci-kabul-edilmemeli-diyenlerin-orani-yuzde-677-1048098761.html
Konsensus anketi: 'Türkiye'ye artık sığınmacı kabul edilmemeli' diyenlerin oranı yüzde 67.7
Konsensus anketi: 'Türkiye'ye artık sığınmacı kabul edilmemeli' diyenlerin oranı yüzde 67.7
Konsensus Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette, Türkiye'ye artık sığınmacı kabul edilmemesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 67.7 olarak... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T14:15+0300
2021-08-17T14:28+0300
anket
türkiye
ak parti
chp
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saadet partisi
sığınmacı
ekonomi
araştırma
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Konsensus Araştırma Şirketi, 4-10 Temmuz 2021 tarihleri arasında 1500 kişiyle telefon anketi yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen 'Türkiye'nin Gündemi Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı. Yüzde 95 güven sınırında hata payının +/- yüzde 2.5 olduğu belirtilen araştırma, Türkiye'nin 667 ilçesi, 87 seçim çevresi ve 81 ilinde yapıldı.Türkiye'de son dönemde sıkça tartışılan 'göçmenler' konusuna değinilen ankette, katılımcılara "Türkiye'ye artık sığınmacı kabul edilmemelidir ifadesine katılıyor musunuz katılmıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.Bu ifadeye katıldığını söyleyenlerin oranı yüzde 67.7 olarak belirlendi. Kısmen katıldığını belirtenlerin oranı yüzde 23.2, "Katılmıyorum" diyenlerin oranıysa yüzde 9.1 oldu.Siyasetçilerin performansıKatılımcıların yanıtlarına göre siyasi performans sıralamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2.92 beğeni puanı ile birinci sırada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2.91 ile 2. sırada. Erdoğan ve Koca'yı 2.81 puan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip ediyor. Son zamanlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi performansını 'beğendiğini' söyleyenlerin oranı yüzde 43.3 oldu. Erdoğan'ın ardından yüzde 40.2 ile Sağlık Bakanı Koca ve yüzde 35.5 ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geliyor.Katılımcılara, 'son 30 gün içinde Türkiye'de yaşanan olayların siyasi partilere bakış açılarını nasıl etkilediği' de soruldu. Katılımcıların bakış açılarını en olumlu etkileyen partinin CHP olduğu tespit edildi. CHP'yi sırasıyla AK Parti, İYİ Parti ve Vatan Partisi izledi. Yaşananların MHP, HDP, DEVA Partisi, TDP, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'ne bakış açısını olumsuz etkilediği görüldü.Parlamenter sisteme destek yüzde 55.5Katılımcılara "Sizce Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile mi, Parlamenter Sistem ile mi yönetilmelidir?" sorusu da yöneltildi. "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" yanıtını verenlerin oranı yüzde 44.5, "Parlamenter Sistem" yanıtını verenlerin oranıysa yüzde 55.5 oldu.Erken seçim istemeyenlerin oranı yüzde 58.5Katılımcıların yüzde 58.5'i, erken seçimle ilgili kendilerine yöneltilen soru üzerine 'seçimlerin normal zamanında yapılması gerektiğini' söyledi. Erken seçimi destekleyenlerin oranı ise yüzde 41.5 olarak gerçekleşti.Devamında yöneltilen soru üzerine erken seçim yapılmayacağını düşünenlerin oranı yüzde 70.1 olarak belirlendi. Yapılacağı görüşünde olanların oranı ise yüzde 29.9.En başarılı bulunan belediye başkanı Mansur Yavaş oldu"Türkiye genelinde başarılı bulduğunuz belediye başkanı kimdir?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 37.9'u 'Mansur Yavaş' yanıtını verdi. 'Ekrem İmamoğlu' diyenlerin oranı yüzde 12.5, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ismini söyleyenlerin oranı yüzde 4.0 olarak belirlendi.Katılımcıların yüzde 33.2'si, "Sizce Türkiye iyi mi yönetiliyor, kötü mü yönetiliyor" sorusuna "Kötü" yanıtını verdi. Ne iyi ne kötü yönetildiğini belirtenlerin oranı yüzde 39.4 olurken, iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 27.4.'Türkiye'de adalet yok' diyenlerin oranı yüzde 60.7Anketin sonucuna göre Türkiye'de adalet olduğunu düşünenlerin oranı, olmadığını düşünenlerin oranından yüzde 21.4 daha az. Katılımcıların yüzde 60.7'si, "Sizce Türkiye'de adalet var mı, yok mu?" sorusu üzerine "Yok" dedi.Kanal İstanbul'un yapılmasını istemeyenlerin oranı yüzde 63.4Kamuoyunda tartışılmaya devam eden konulardan biri de Kanal İstanbul projesi. Araştırma kapsamında katılımcılara bu projenin hayata geçirilmesini isteyip, istemedikleri soruldu. "İstemiyorum" diyenlerin oranı yüzde 63.4, "İstiyorum" diyenlerin oranıysa yüzde 36.6 oldu.Katılımcılara göre Türkiye'nin en önemli üç sorunu: İşsizlik, enflasyon, gelir dağılımındaki eşitsizlikKatılımcıların yanıtlarına göre Türkiye'nin çözülmesi istenen en önemli üç sorunu sırasıyla 'işsizlik', 'enflasyon/hayat pahalılığı' ve 'gelir dağılımındaki eşitsizlik.' "Türkiye'nin en önemli 3 sorunu nedir?" sorusuna verilen yanıtlarda yüzde 43.3 ile 'İşsizlik', yüzde 33.1 ile 'Enflasyon/Hayat pahalılığı', yüzde 21.7 ile 'Gelir dağılımdaki eşitsizlik' öne çıktı.
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anket, ak parti, chp, hdp, mhp, saadet partisi, sığınmacı, ekonomi, araştırma, konsensus araştırma ve danışmanlık, iyi parti, gelecek partisi, deva partisi

Konsensus anketi: 'Türkiye'ye artık sığınmacı kabul edilmemeli' diyenlerin oranı yüzde 67.7

14:15 17.08.2021 (güncellendi: 14:28 17.08.2021)
© AFP 2021 / YASIN AKGULİstanbul - kalabalık - Türkiye - koronavirüs
İstanbul - kalabalık - Türkiye - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© AFP 2021 / YASIN AKGUL
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Konsensus Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette, Türkiye'ye artık sığınmacı kabul edilmemesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 67.7 olarak belirlendi. Bu görüşe katılmayanların oranı ise yüzde 9.1'de kaldı.
Konsensus Araştırma Şirketi, 4-10 Temmuz 2021 tarihleri arasında 1500 kişiyle telefon anketi yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen 'Türkiye'nin Gündemi Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı.
Yüzde 95 güven sınırında hata payının +/- yüzde 2.5 olduğu belirtilen araştırma, Türkiye'nin 667 ilçesi, 87 seçim çevresi ve 81 ilinde yapıldı.
Türkiye'de son dönemde sıkça tartışılan 'göçmenler' konusuna değinilen ankette, katılımcılara "Türkiye'ye artık sığınmacı kabul edilmemelidir ifadesine katılıyor musunuz katılmıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
Bu ifadeye katıldığını söyleyenlerin oranı yüzde 67.7 olarak belirlendi. Kısmen katıldığını belirtenlerin oranı yüzde 23.2, "Katılmıyorum" diyenlerin oranıysa yüzde 9.1 oldu.
© Fotoğraf : Konsensus Araştırma Şirketi"Türkiye'ye artık sığınmacı kabul edilmemelidir" ifadesine 'katıldığını' söyleyenlerin oranı, 'katılmadığını' belirtenlerin oranında yüzde 58.6 daha fazla.
Türkiye'ye artık sığınmacı kabul edilmemelidir ifadesine 'katıldığını' söyleyenlerin oranı, 'katılmadığını' belirtenlerin oranında yüzde 58.6 daha fazla. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
"Türkiye'ye artık sığınmacı kabul edilmemelidir" ifadesine 'katıldığını' söyleyenlerin oranı, 'katılmadığını' belirtenlerin oranında yüzde 58.6 daha fazla.
© Fotoğraf : Konsensus Araştırma Şirketi

Siyasetçilerin performansı

Katılımcıların yanıtlarına göre siyasi performans sıralamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2.92 beğeni puanı ile birinci sırada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2.91 ile 2. sırada. Erdoğan ve Koca'yı 2.81 puan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip ediyor.
© Fotoğraf : Konsensus Araştırma Şirketi
- Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© Fotoğraf : Konsensus Araştırma Şirketi
Son zamanlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi performansını 'beğendiğini' söyleyenlerin oranı yüzde 43.3 oldu. Erdoğan'ın ardından yüzde 40.2 ile Sağlık Bakanı Koca ve yüzde 35.5 ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geliyor.
© Fotoğraf : Konsensus Araştırma ŞirketiAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 32.4 ile altıncı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 26.3 ile yedinci sırada yer aldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 32.4 ile altıncı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 26.3 ile yedinci sırada yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 32.4 ile altıncı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 26.3 ile yedinci sırada yer aldı.
© Fotoğraf : Konsensus Araştırma Şirketi
Katılımcılara, 'son 30 gün içinde Türkiye'de yaşanan olayların siyasi partilere bakış açılarını nasıl etkilediği' de soruldu.
Katılımcıların bakış açılarını en olumlu etkileyen partinin CHP olduğu tespit edildi. CHP'yi sırasıyla AK Parti, İYİ Parti ve Vatan Partisi izledi. Yaşananların MHP, HDP, DEVA Partisi, TDP, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'ne bakış açısını olumsuz etkilediği görüldü.
© Fotoğraf : Konsensus Araştırma Şirketi
- Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© Fotoğraf : Konsensus Araştırma Şirketi

Parlamenter sisteme destek yüzde 55.5

Katılımcılara "Sizce Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile mi, Parlamenter Sistem ile mi yönetilmelidir?" sorusu da yöneltildi. "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" yanıtını verenlerin oranı yüzde 44.5, "Parlamenter Sistem" yanıtını verenlerin oranıysa yüzde 55.5 oldu.

Erken seçim istemeyenlerin oranı yüzde 58.5

Katılımcıların yüzde 58.5'i, erken seçimle ilgili kendilerine yöneltilen soru üzerine 'seçimlerin normal zamanında yapılması gerektiğini' söyledi. Erken seçimi destekleyenlerin oranı ise yüzde 41.5 olarak gerçekleşti.
© Fotoğraf : Konsensus Araştırma Şirketi
- Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© Fotoğraf : Konsensus Araştırma Şirketi
Devamında yöneltilen soru üzerine erken seçim yapılmayacağını düşünenlerin oranı yüzde 70.1 olarak belirlendi. Yapılacağı görüşünde olanların oranı ise yüzde 29.9.

En başarılı bulunan belediye başkanı Mansur Yavaş oldu

"Türkiye genelinde başarılı bulduğunuz belediye başkanı kimdir?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 37.9'u 'Mansur Yavaş' yanıtını verdi. 'Ekrem İmamoğlu' diyenlerin oranı yüzde 12.5, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ismini söyleyenlerin oranı yüzde 4.0 olarak belirlendi.
© Fotoğraf : Konsensus Araştırma ŞirketiYavaş, katılımcıların Türkiye genelinde en başarılı bulduğu belediye başkanı olarak öne çıktı.
Yavaş, katılımcıların Türkiye genelinde en başarılı bulduğu belediye başkanı olarak öne çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
Yavaş, katılımcıların Türkiye genelinde en başarılı bulduğu belediye başkanı olarak öne çıktı.
© Fotoğraf : Konsensus Araştırma Şirketi
Katılımcıların yüzde 33.2'si, "Sizce Türkiye iyi mi yönetiliyor, kötü mü yönetiliyor" sorusuna "Kötü" yanıtını verdi. Ne iyi ne kötü yönetildiğini belirtenlerin oranı yüzde 39.4 olurken, iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 27.4.

'Türkiye'de adalet yok' diyenlerin oranı yüzde 60.7

Anketin sonucuna göre Türkiye'de adalet olduğunu düşünenlerin oranı, olmadığını düşünenlerin oranından yüzde 21.4 daha az. Katılımcıların yüzde 60.7'si, "Sizce Türkiye'de adalet var mı, yok mu?" sorusu üzerine "Yok" dedi.
© Fotoğraf : Konsensus Araştırma Şirketi"Türkiye'de adalet var" diyenlerin oranı ise yüzde 39.3 olarak belirlendi.
Türkiye'de adalet var diyenlerin oranı ise yüzde 39.3 olarak belirlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
"Türkiye'de adalet var" diyenlerin oranı ise yüzde 39.3 olarak belirlendi.
© Fotoğraf : Konsensus Araştırma Şirketi

Kanal İstanbul'un yapılmasını istemeyenlerin oranı yüzde 63.4

Kamuoyunda tartışılmaya devam eden konulardan biri de Kanal İstanbul projesi. Araştırma kapsamında katılımcılara bu projenin hayata geçirilmesini isteyip, istemedikleri soruldu.
"İstemiyorum" diyenlerin oranı yüzde 63.4, "İstiyorum" diyenlerin oranıysa yüzde 36.6 oldu.
© Fotoğraf : Konsensus Araştırma Şirketi
- Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© Fotoğraf : Konsensus Araştırma Şirketi

Katılımcılara göre Türkiye'nin en önemli üç sorunu: İşsizlik, enflasyon, gelir dağılımındaki eşitsizlik

Katılımcıların yanıtlarına göre Türkiye'nin çözülmesi istenen en önemli üç sorunu sırasıyla 'işsizlik', 'enflasyon/hayat pahalılığı' ve 'gelir dağılımındaki eşitsizlik.'
"Türkiye'nin en önemli 3 sorunu nedir?" sorusuna verilen yanıtlarda yüzde 43.3 ile 'İşsizlik', yüzde 33.1 ile 'Enflasyon/Hayat pahalılığı', yüzde 21.7 ile 'Gelir dağılımdaki eşitsizlik' öne çıktı.
© Fotoğraf : Konsensus Araştırma Şirketi
- Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© Fotoğraf : Konsensus Araştırma Şirketi
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