https://tr.sputniknews.com/20210817/lavrov-afganistanda-tum-guclerin-kapsayici-bir-ulusal-diyalog-kurmasini-destekliyoruz-1048102483.html

Lavrov: Afganistan'da tüm güçlerin kapsayıcı bir ulusal diyalog kurmasını destekliyoruz

Lavrov: Afganistan'da tüm güçlerin kapsayıcı bir ulusal diyalog kurmasını destekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'da tüm siyasi ve etnik güçlerin katılımıyla kapsayıcı bir ulusal diyalog kurulmasını desteklediklerini... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T15:20+0300

2021-08-17T15:20+0300

2021-08-17T15:42+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

sergey lavrov

afganistan

taliban

açıklama

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Rus gazetecilerin Afganistan'daki durumla ilgili sorularını yanıtlayan Lavrov, Taliban'ın ülkedeki siyasi güçlerin liderleriyle yaptığı görüşmelerden beklentilerini anlattı.Lavrov, "Anladığım kadarıyla bu günlerde, hatta bu saatlerde Taliban temsilcileriyle görüşme yapılıyor. Bu görüşmenin, çok büyük acıların yaşandığı bu ülkedeki durumun tamamen normalleşmesine yönelik önemli bir adım olarak, Afganların kapsayıcı geçiş yapıları kurulması konusunda mutabakat sağlamasıyla sonuçlanacağını umuyorum. Tüm siyasi ve etnik güçlerin katılımıyla herkesi kapsayan ulusal diyaloğun başlatılmasını destekliyoruz" dedi.Kabil sokaklarında pozitif süreçler yaşandığına dikkat çeken Lavrov, "Durum oldukça sakin ve Taliban üyeleri kamusal düzeni etkili bir şekilde sağlıyor. Taliban, diğerlerinin görüşüne saygı göstereceklerini ilan ediyor ve uygulamada da buna hazır olduklarını kanıtlıyor. Bunun olumlu bir sinyal olduğunu düşünüyorum. Özellikle de, sadece Taliban üyelerinin değil, diğer Afgan temsilcilerin de yer alacağı hükümeti istişare etmeye hazır olduklarını belirttiler" diye konuştu.Söz konusu diyaloğun organizasyonu sırasında ABD ve NATO'lu müttefiklerinin 20 yıl boyunca dayatmaya çalıştığı kriterlerin esas alınmaması gerektiğini kaydeden Lavrov, bunun yerine tüm Afgan halkının geleneklerine, tarihine, adetlerine saygı gösterilmesi gerektiğini, Washington'un en büyük hatasının bu ülkenin kültürünü ve özelliklerini dikkate almadan demokrasiyi dayatması olduğunu vurguladı.'Taliban'ı meşru Afgan hükümeti olarak tanıma konusunda acele etmiyoruz'Bu arada Lavrov, Moskova'nın Rusya'da terör örgütü olarak görülen ve faaliyetleri yasaklanan Taliban'ı Afganistan'ın meşru hükümeti olarak tanıma konusunda acele etmediğini ekledi.

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rusya, sergey lavrov, afganistan, taliban, açıklama