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Türkiye
Afgan hükümet güçlerine destek veren eski mücahitler, Herat vilayetinin dışında Taliban'a direnmeye çalışırken - Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210817/lavrov-afganistanda-tum-guclerin-kapsayici-bir-ulusal-diyalog-kurmasini-destekliyoruz-1048102483.html
Lavrov: Afganistan'da tüm güçlerin kapsayıcı bir ulusal diyalog kurmasını destekliyoruz
Lavrov: Afganistan'da tüm güçlerin kapsayıcı bir ulusal diyalog kurmasını destekliyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'da tüm siyasi ve etnik güçlerin katılımıyla kapsayıcı bir ulusal diyalog kurulmasını desteklediklerini... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T15:20+0300
2021-08-17T15:42+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
sergey lavrov
afganistan
taliban
açıklama
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Rus gazetecilerin Afganistan'daki durumla ilgili sorularını yanıtlayan Lavrov, Taliban'ın ülkedeki siyasi güçlerin liderleriyle yaptığı görüşmelerden beklentilerini anlattı.Lavrov, "Anladığım kadarıyla bu günlerde, hatta bu saatlerde Taliban temsilcileriyle görüşme yapılıyor. Bu görüşmenin, çok büyük acıların yaşandığı bu ülkedeki durumun tamamen normalleşmesine yönelik önemli bir adım olarak, Afganların kapsayıcı geçiş yapıları kurulması konusunda mutabakat sağlamasıyla sonuçlanacağını umuyorum. Tüm siyasi ve etnik güçlerin katılımıyla herkesi kapsayan ulusal diyaloğun başlatılmasını destekliyoruz" dedi.Kabil sokaklarında pozitif süreçler yaşandığına dikkat çeken Lavrov, "Durum oldukça sakin ve Taliban üyeleri kamusal düzeni etkili bir şekilde sağlıyor. Taliban, diğerlerinin görüşüne saygı göstereceklerini ilan ediyor ve uygulamada da buna hazır olduklarını kanıtlıyor. Bunun olumlu bir sinyal olduğunu düşünüyorum. Özellikle de, sadece Taliban üyelerinin değil, diğer Afgan temsilcilerin de yer alacağı hükümeti istişare etmeye hazır olduklarını belirttiler" diye konuştu.Söz konusu diyaloğun organizasyonu sırasında ABD ve NATO'lu müttefiklerinin 20 yıl boyunca dayatmaya çalıştığı kriterlerin esas alınmaması gerektiğini kaydeden Lavrov, bunun yerine tüm Afgan halkının geleneklerine, tarihine, adetlerine saygı gösterilmesi gerektiğini, Washington'un en büyük hatasının bu ülkenin kültürünü ve özelliklerini dikkate almadan demokrasiyi dayatması olduğunu vurguladı.'Taliban'ı meşru Afgan hükümeti olarak tanıma konusunda acele etmiyoruz'Bu arada Lavrov, Moskova'nın Rusya'da terör örgütü olarak görülen ve faaliyetleri yasaklanan Taliban'ı Afganistan'ın meşru hükümeti olarak tanıma konusunda acele etmediğini ekledi.
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rusya, sergey lavrov, afganistan, taliban, açıklama

Lavrov: Afganistan'da tüm güçlerin kapsayıcı bir ulusal diyalog kurmasını destekliyoruz

15:20 17.08.2021 (güncellendi: 15:42 17.08.2021)
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'da tüm siyasi ve etnik güçlerin katılımıyla kapsayıcı bir ulusal diyalog kurulmasını desteklediklerini söyledi.
Rus gazetecilerin Afganistan'daki durumla ilgili sorularını yanıtlayan Lavrov, Taliban'ın ülkedeki siyasi güçlerin liderleriyle yaptığı görüşmelerden beklentilerini anlattı.

Lavrov, "Anladığım kadarıyla bu günlerde, hatta bu saatlerde Taliban temsilcileriyle görüşme yapılıyor. Bu görüşmenin, çok büyük acıların yaşandığı bu ülkedeki durumun tamamen normalleşmesine yönelik önemli bir adım olarak, Afganların kapsayıcı geçiş yapıları kurulması konusunda mutabakat sağlamasıyla sonuçlanacağını umuyorum. Tüm siyasi ve etnik güçlerin katılımıyla herkesi kapsayan ulusal diyaloğun başlatılmasını destekliyoruz" dedi.
Kabil sokaklarında pozitif süreçler yaşandığına dikkat çeken Lavrov, "Durum oldukça sakin ve Taliban üyeleri kamusal düzeni etkili bir şekilde sağlıyor. Taliban, diğerlerinin görüşüne saygı göstereceklerini ilan ediyor ve uygulamada da buna hazır olduklarını kanıtlıyor. Bunun olumlu bir sinyal olduğunu düşünüyorum. Özellikle de, sadece Taliban üyelerinin değil, diğer Afgan temsilcilerin de yer alacağı hükümeti istişare etmeye hazır olduklarını belirttiler" diye konuştu.
Söz konusu diyaloğun organizasyonu sırasında ABD ve NATO'lu müttefiklerinin 20 yıl boyunca dayatmaya çalıştığı kriterlerin esas alınmaması gerektiğini kaydeden Lavrov, bunun yerine tüm Afgan halkının geleneklerine, tarihine, adetlerine saygı gösterilmesi gerektiğini, Washington'un en büyük hatasının bu ülkenin kültürünü ve özelliklerini dikkate almadan demokrasiyi dayatması olduğunu vurguladı.

'Taliban'ı meşru Afgan hükümeti olarak tanıma konusunda acele etmiyoruz'

Bu arada Lavrov, Moskova'nın Rusya'da terör örgütü olarak görülen ve faaliyetleri yasaklanan Taliban'ı Afganistan'ın meşru hükümeti olarak tanıma konusunda acele etmediğini ekledi.
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