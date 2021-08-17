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Marcao özür diledi
Marcao özür diledi
Galatasaraylı futbolcu Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yönelik yumruklu saldırısından dolayı özür diledi. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T19:18+0300
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yaşam
galatasaray
kavga
özür
marcao
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Instagram hesabından video paylaşan Marcao, maçta yaşananları 'talihsizlik' olarak yorumladı.Marcao, Aktürkoğlu'ndan özür dileyerek, "Haklı olduğumu düşündüğüm bir konuda o anki öfkeme yenik düştüm. Kerem'in anne ve babasından, onların elini öperek af diliyorum. Kardeşim Kerem'den çok çok özür diliyorum" dedi.
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galatasaray, kavga, özür, marcao, kerem aktürkoğlu

Marcao özür diledi

19:18 17.08.2021 (güncellendi: 19:20 17.08.2021)
© DHAMarcao
Marcao - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© DHA
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Galatasaraylı futbolcu Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yönelik yumruklu saldırısından dolayı özür diledi.
Instagram hesabından video paylaşan Marcao, maçta yaşananları 'talihsizlik' olarak yorumladı.
Marcao, Aktürkoğlu'ndan özür dileyerek, "Haklı olduğumu düşündüğüm bir konuda o anki öfkeme yenik düştüm. Kerem'in anne ve babasından, onların elini öperek af diliyorum. Kardeşim Kerem'den çok çok özür diliyorum" dedi.
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