Marcao özür diledi

Instagram hesabından video paylaşan Marcao, maçta yaşananları 'talihsizlik' olarak yorumladı.Marcao, Aktürkoğlu'ndan özür dileyerek, "Haklı olduğumu düşündüğüm bir konuda o anki öfkeme yenik düştüm. Kerem'in anne ve babasından, onların elini öperek af diliyorum. Kardeşim Kerem'den çok çok özür diliyorum" dedi.
Galatasaraylı futbolcu Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yönelik yumruklu saldırısından dolayı özür diledi.
Instagram hesabından video paylaşan Marcao, maçta yaşananları 'talihsizlik' olarak yorumladı.
Marcao, Aktürkoğlu'ndan özür dileyerek, "Haklı olduğumu düşündüğüm bir konuda o anki öfkeme yenik düştüm. Kerem'in anne ve babasından, onların elini öperek af diliyorum. Kardeşim Kerem'den çok çok özür diliyorum" dedi.