https://tr.sputniknews.com/20210817/marcao-ozur-diledi-1048108248.html

Marcao özür diledi

Marcao özür diledi

Galatasaraylı futbolcu Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yönelik yumruklu saldırısından dolayı özür diledi. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T19:18+0300

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yaşam

galatasaray

kavga

özür

marcao

kerem aktürkoğlu

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Instagram hesabından video paylaşan Marcao, maçta yaşananları 'talihsizlik' olarak yorumladı.Marcao, Aktürkoğlu'ndan özür dileyerek, "Haklı olduğumu düşündüğüm bir konuda o anki öfkeme yenik düştüm. Kerem'in anne ve babasından, onların elini öperek af diliyorum. Kardeşim Kerem'den çok çok özür diliyorum" dedi.

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galatasaray, kavga, özür, marcao, kerem aktürkoğlu