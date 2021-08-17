https://tr.sputniknews.com/20210817/meteoroloji-raporu-yagislarda-son-60-yilin-en-dusuk-seviyesi-1048096101.html

Meteoroloji raporu: Yağışlarda son 60 yılın en düşük seviyesi

Meteoroloji raporu: Yağışlarda son 60 yılın en düşük seviyesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün temmuz ayı yağış raporuna göre, Türkiye genelinde yağışlarda, 19 mm ortalama ile normaline göre yüzde 16, geçen yıla göre yüzde... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T12:47+0300

2021-08-17T12:47+0300

2021-08-17T12:52+0300

türkiye

doğu akdeniz

rize

yağmur

meteoroloji genel müdürlüğü

rapor

yağış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, son 50 yılın en sıcak temmuz ayının yaşandığını gösteren sıcaklık raporunun ardından, temmuz ayı yağış raporu da yayımlandı.2021 Yılı Temmuz Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, Türkiye geneli temmuz ayı yağışları normaline göre artış gösterdi.Temmuz ayı yağışı 19 mm, normali (1981-2010) 16.4 mm ve 2020 yılı temmuz ayı yağışı 14.1 mm olarak açıklandı. Yağışlarda normaline göre yüzde 16, geçen yıl temmuz ayı yağışlarına göre yüzde 35 artış gerçekleşti.Bölge geneli yağışlarda ise Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri normallerinin altında yağış aldı. Yağışlar Batı Trakya, İzmir, Balıkesir, Kuşadası, Marmaris, Kemer, Silifke, Anamur, Ankara'nın güneyi, Nevşehir, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa çevreleri ile Van Gölü'nün batı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimlerinde normallerine göre yüzde 80'den fazla azalma gösterdi.'En fazla yağış 235 mm ile Rize'de'Çanakkale, Sakarya, Düzce, Tunceli çevreleri ile Doğu Karadeniz, normalinin iki katından fazla yağış aldı. Temmuz ayı il geneli yağışlarda en fazla yağış 235 mm ile Rize'de, en az yağış 1 mm ile Şırnak, Hatay ve Siirt'te kaydedildi. Normaline göre en fazla azalma yüzde 89 ile Hatay ve yüzde 88 ile Edirne'de gerçekleşti.Yağışlı gün sayılarının Ege, Batı Trakya, Akdeniz Bölgesi sahil kesimi, İç Anadolu'nun iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer yer 1 güne kadar düştüğü, Kars ve Ardahan çevrelerinde ise 20 günün üzerine çıktığı gözlendi.Marmara'da artış yüzde 100'ü aştıMarmara'da temmuz ayı yağışı 20.6 mm ölçülürken, 23.3 mm normaline göre yüzde 12 azaldı, 4.8 mm 2020 yılı temmuz ayına göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi. Ege'de temmuz ayı yağışı 7.7 mm ölçülürken, 11.1 mm normaline göre yüzde 31 azaldı, 6.6 mm 2020 yılı temmuz ayına göre yüzde 17 arttı. Akdeniz'de temmuz ayı yağışı 5.8 mm olurken, 8.7 mm normaline göre yüzde 33 azaldı, 2.3 mm 2020 yılı temmuz ayına göre yüzde 100'den fazla arttı. İç Anadolu'da temmuz ayı yağışı 7.5 mm ölçüldü. 12.4 mm normaline göre yüzde 40 azaldı, 5.7 mm 2020 yılı temmuz ayına göre yüzde 32 yükseldi. Karadeniz'de temmuz ayı yağışı 61.8 mm olurken, 37.4 mm normaline ve 37.4 mm 2020 yılı temmuz ayına göre yüzde 65 arttı. Doğu Anadolu'da temmuz ayı yağışı 17.1 mm ölçüldü. 15.7 mm normaline göre yüzde 9 arttı, 23.1 mm 2020 yılı temmuz ayına göre yüzde 26 azaldı. Güneydoğu Anadolu'da temmuz ayı yağışı 2.3 mm olurken, 1.2 normaline göre yüzde 92 arttı, 2.6 mm 2020 yılı temmuz ayına göre yüzde 12 azaldı.Temmuz sonu itibarıyla 2020-2021 Su Yılı 10 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu'na bakıldığında ise, 1 Ekim 2020-31 Temmuz 2021 dönemini kapsayan 2021 su/tarım yılı yağışları, normali ve geçen yıl aynı dönem yağışlarının altında gerçekleşti. Türkiye geneli 10 aylık su/tarım yılı yağışlarının son 60 yılın en düşük seviyesinde olduğu açıklandı.

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doğu akdeniz, rize, yağmur, meteoroloji genel müdürlüğü, rapor, yağış