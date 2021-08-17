https://tr.sputniknews.com/20210817/model-cindy-crawford-evini-135-milyon-dolara-whatsappin-kurucu-ortagi-kouma-satti-1048100985.html

Model Cindy Crawford, evini 13.5 milyon dolara WhatsApp'ın kurucu ortağı Koum'a sattı

Model Cindy Crawford, evini 13.5 milyon dolara WhatsApp'ın kurucu ortağı Koum'a sattı

Bir dönemin ünlü mankeni Cindy Crawford, Beverly Hills'teki evini komşusu olan WhatsApp'ın kurucu ortağı Jan Koum'a 13.5 milyon dolara sattı ve 1.88 milyon... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T14:55+0300

2021-08-17T14:55+0300

2021-08-17T14:55+0300

yaşam

facebook

whatsapp

malikane

cindy crawford

rande gerber

jan koum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1048100803_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_46900e1cd7fcd95dfd49e03cf3477530.jpg

90’lı yıllara damga vuran süper modellerden 55 yaşındaki Cindy Crawford ile eşi iş insanı Rande Gerber, ABD’nin gözde Beverly Hills şehrindeki malikânelerini komşuları olan WhatsApp’ın kurucu ortağı Jan Koum’a 13.5 milyon dolara sattılar.NTV'nin aktardığı habere göre Çiftin malikâneyi aldıkları fiyatla karşılaştırıldığında 1.88 milyon dolar kâr elde ettiği açıklandı.Ukrayna kökenli ABD’li Jan Koum, Brian Acton ile beraber WhatsApp’ın kurucu ortağı ve CEO’suydu. Büyük ilgi gören uygulama, 2014’te Facebook tarafından satın alındı.Kazancını emlak yatırımı olarak değerlendiren eski model Cindy Crawford toplam gayrimenkul kârı son altı yılda yaklaşık 8 milyon dolara ulaştı. Crawford, 2015’ten bu yana Malibu, Beverly Hills ve California’da neredeyse 80 milyon dolarlık satış yaptı.Crawford ve eşi Rande Gerber, 2017 yılında 11,62 milyon dolara 5 yatak odalı evi, Ryan Tedder’dan satın aldı.1959’da inşa edilen ev, tamamen yeniden tasarlandı ve Ağustos 2020’de de evi 16 milyon dolara satışa çıkardılar.Oturma odası, barı ve şömineye sahip olan evin mutfağında Calacatta mermerinden yapılmış bir orta ada bulunuyor.Dekorasyonuyla büyüleyen ev ayrıca dış mekanda da büyük bir havuza ve özel yürüyüş yollarına sahip.Çiftin ayrıca Miami’de 3 milyon dolarlık, Kanada’da 5.4 milyon dolarlık evleri ve Malibu’da da 12 milyon dolarlık evi var.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

facebook, whatsapp, malikane, cindy crawford, rande gerber, jan koum