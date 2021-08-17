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https://tr.sputniknews.com/20210817/model-cindy-crawford-evini-135-milyon-dolara-whatsappin-kurucu-ortagi-kouma-satti-1048100985.html
Model Cindy Crawford, evini 13.5 milyon dolara WhatsApp'ın kurucu ortağı Koum'a sattı
Model Cindy Crawford, evini 13.5 milyon dolara WhatsApp'ın kurucu ortağı Koum'a sattı
Bir dönemin ünlü mankeni Cindy Crawford, Beverly Hills'teki evini komşusu olan WhatsApp'ın kurucu ortağı Jan Koum'a 13.5 milyon dolara sattı ve 1.88 milyon... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T14:55+0300
2021-08-17T14:55+0300
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cindy crawford
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90’lı yıllara damga vuran süper modellerden 55 yaşındaki Cindy Crawford ile eşi iş insanı Rande Gerber, ABD’nin gözde Beverly Hills şehrindeki malikânelerini komşuları olan WhatsApp’ın kurucu ortağı Jan Koum’a 13.5 milyon dolara sattılar.NTV'nin aktardığı habere göre Çiftin malikâneyi aldıkları fiyatla karşılaştırıldığında 1.88 milyon dolar kâr elde ettiği açıklandı.Ukrayna kökenli ABD’li Jan Koum, Brian Acton ile beraber WhatsApp’ın kurucu ortağı ve CEO’suydu. Büyük ilgi gören uygulama, 2014’te Facebook tarafından satın alındı.Kazancını emlak yatırımı olarak değerlendiren eski model Cindy Crawford toplam gayrimenkul kârı son altı yılda yaklaşık 8 milyon dolara ulaştı. Crawford, 2015’ten bu yana Malibu, Beverly Hills ve California’da neredeyse 80 milyon dolarlık satış yaptı.Crawford ve eşi Rande Gerber, 2017 yılında 11,62 milyon dolara 5 yatak odalı evi, Ryan Tedder’dan satın aldı.1959’da inşa edilen ev, tamamen yeniden tasarlandı ve Ağustos 2020’de de evi 16 milyon dolara satışa çıkardılar.Oturma odası, barı ve şömineye sahip olan evin mutfağında Calacatta mermerinden yapılmış bir orta ada bulunuyor.Dekorasyonuyla büyüleyen ev ayrıca dış mekanda da büyük bir havuza ve özel yürüyüş yollarına sahip.Çiftin ayrıca Miami’de 3 milyon dolarlık, Kanada’da 5.4 milyon dolarlık evleri ve Malibu’da da 12 milyon dolarlık evi var.
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facebook, whatsapp, malikane, cindy crawford, rande gerber, jan koum

Model Cindy Crawford, evini 13.5 milyon dolara WhatsApp'ın kurucu ortağı Koum'a sattı

14:55 17.08.2021
© AP Photo / Willy SanjuanCindy Crawford ve Rande Gerber
Cindy Crawford ve Rande Gerber - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© AP Photo / Willy Sanjuan
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Bir dönemin ünlü mankeni Cindy Crawford, Beverly Hills'teki evini komşusu olan WhatsApp'ın kurucu ortağı Jan Koum'a 13.5 milyon dolara sattı ve 1.88 milyon dolar kâr elde etti.
90’lı yıllara damga vuran süper modellerden 55 yaşındaki Cindy Crawford ile eşi iş insanı Rande Gerber, ABD’nin gözde Beverly Hills şehrindeki malikânelerini komşuları olan WhatsApp’ın kurucu ortağı Jan Koum’a 13.5 milyon dolara sattılar.
NTV'nin aktardığı habere göre Çiftin malikâneyi aldıkları fiyatla karşılaştırıldığında 1.88 milyon dolar kâr elde ettiği açıklandı.
Ukrayna kökenli ABD’li Jan Koum, Brian Acton ile beraber WhatsApp’ın kurucu ortağı ve CEO’suydu. Büyük ilgi gören uygulama, 2014’te Facebook tarafından satın alındı.
Kazancını emlak yatırımı olarak değerlendiren eski model Cindy Crawford toplam gayrimenkul kârı son altı yılda yaklaşık 8 milyon dolara ulaştı. Crawford, 2015’ten bu yana Malibu, Beverly Hills ve California’da neredeyse 80 milyon dolarlık satış yaptı.
Crawford ve eşi Rande Gerber, 2017 yılında 11,62 milyon dolara 5 yatak odalı evi, Ryan Tedder’dan satın aldı.
1959’da inşa edilen ev, tamamen yeniden tasarlandı ve Ağustos 2020’de de evi 16 milyon dolara satışa çıkardılar.
Oturma odası, barı ve şömineye sahip olan evin mutfağında Calacatta mermerinden yapılmış bir orta ada bulunuyor.
Dekorasyonuyla büyüleyen ev ayrıca dış mekanda da büyük bir havuza ve özel yürüyüş yollarına sahip.
Çiftin ayrıca Miami’de 3 milyon dolarlık, Kanada’da 5.4 milyon dolarlık evleri ve Malibu’da da 12 milyon dolarlık evi var.
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