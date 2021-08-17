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https://tr.sputniknews.com/20210817/nesli-tehdit-altindaki-karakulak-olu-bulundu-1048104736.html
Nesli tehdit altındaki 'karakulak' ölü bulundu
Nesli tehdit altındaki 'karakulak' ölü bulundu
Muğla'da orman yangınları sonrası bölgeden ayrılıp yeni yaşam alanı aradığı belirtilen nesli tehlike altındaki karakulak, karayolundan geçerken araç çarpması... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T16:28+0300
2021-08-17T16:28+0300
dünya
küresel ısınma
orman yangını
hayvan
soyu tükenme
soyu tükenmekte olan
karakulak
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Akdeniz ve Ege'de Antalya ve Muğla'da yaban hayatı açısından çok zengin olarak bilinen binlerce hektar ormanlık alanının yanması, bu bölgelerde yaşayan karakulak, vaşak, geyik, dağ keçisi, yaban kedisi gibi birçok yaban havanının yaşam alanlarının yok olmasına ve başka yaşam alanları aramak zorunda kalmalarına neden oldu.Antalya'da 60 bin, Muğla'da 65 bin hektar olarak açıklanan orman yangınlarının yaban hayatı üzerine etkileri açısından geçen hafta bir araştırmada bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden yaban hayatı uzmanı Dr. Yasin İlemin, Muğla'dan orman yangınlarının dolaylı etkilerine yönelik ilk üzücü olayın yaşandığını açıkladı.'Ölüm riski daha da artıyor'Muğla'nın Kavaklıdere mevkisindeki karayolunda bir karakulağın araç çarpması sonucu ölü bulunduğunu belirten Dr. İlemin, “Yangınların karasal memeli yaban hayatı üzerine hemen olmasa bile sonra olacak dolaylı etkisinden bahsetmiştim. Maalesef ilk örneğini yaşadık. Bu karakulak diğerleri gibi yangından uzaklaştı. Ancak kaçtığı yanan alanlarda onun gibi avcı olan canlılar da kitlesel olarak yer değiştirdi. Bu hayvanlar alışık olmadıkları başka noktalara kitlesel olarak hareket ederek, yanmamış alanlarda düzensiz bir hareketlilik ve yoğunluk oluşturuyorlar. Hele bu hareket esnasında insan eliyle müdahale edilmiş bir alandan geçerken ölüm riski daha da artıyor. Bu karakulak karayolundan geçerken araç çarpması sonucu ölmüş. Geçiş güzergahı Kavaklıdere yangının batısında" dedi.Doku örneği alındıBu noktada yangından kaçan birçok hayvanın batıya yönelirken karayollarını geçtiğini anlatan Dr. İlemin, “Bu sırada normalde daha az olan araç çarpmaları, yangın etkisiyle oradaki yaban hayatı hareketliliğinin artmasına bağlı olarak daha çok oluyor. Bu bireyden doku örneği aldık. Aydın'dan Burdur'a kadar karakulak bireylerinden aldığımız genetik örnekler var. Bu örnekleri analiz ederek Anadolu'daki karakulakların genetik çeşitliliği hakkında bilgi sahibi olmayı amaçlıyoruz. Bu bilgiler bize, karakulakları korumak ve onları tehdit eden faktörleri en aza indirmek için çok değerli ipuçları verecek. Ümitliyiz, ders çıkardığımız sürece her konunun üstesinden geleceğiz. Yardımları için Aydın ve Muğla Milli Parklar'a teşekkür ederiz" diye konuştu.'Sadece 2 bin karakulak kaldı'Türkiye'de karakulak üzerine doktoralı tek uzman olan Yasin İlemin, "Karakulaklar için hayalet kediler denebilir. Aylarca bulunduğu alanlarda dolaşsanız dahi görmeniz neredeyse imkansıza yakın. Bütün Güneybatı Anadolu'da 2 bin civarı kaldı. Yaşam alanlarını tespit edip, koruyoruz" dedi.
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küresel ısınma, orman yangını, hayvan, soyu tükenme, soyu tükenmekte olan, karakulak

Nesli tehdit altındaki 'karakulak' ölü bulundu

16:28 17.08.2021
© DHAHesli tükenme tehlikesinde olan 'Karakulak'
Hesli tükenme tehlikesinde olan 'Karakulak' - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© DHA
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Muğla'da orman yangınları sonrası bölgeden ayrılıp yeni yaşam alanı aradığı belirtilen nesli tehlike altındaki karakulak, karayolundan geçerken araç çarpması sonucu öldü. Yaban hayatı uzmanı Dr. Yasin İlemin, Türkiye'de sadece 2 bin karakulak kaldığını belirtti.
Akdeniz ve Ege'de Antalya ve Muğla'da yaban hayatı açısından çok zengin olarak bilinen binlerce hektar ormanlık alanının yanması, bu bölgelerde yaşayan karakulak, vaşak, geyik, dağ keçisi, yaban kedisi gibi birçok yaban havanının yaşam alanlarının yok olmasına ve başka yaşam alanları aramak zorunda kalmalarına neden oldu.
Antalya'da 60 bin, Muğla'da 65 bin hektar olarak açıklanan orman yangınlarının yaban hayatı üzerine etkileri açısından geçen hafta bir araştırmada bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden yaban hayatı uzmanı Dr. Yasin İlemin, Muğla'dan orman yangınlarının dolaylı etkilerine yönelik ilk üzücü olayın yaşandığını açıkladı.

'Ölüm riski daha da artıyor'

Muğla'nın Kavaklıdere mevkisindeki karayolunda bir karakulağın araç çarpması sonucu ölü bulunduğunu belirten Dr. İlemin, “Yangınların karasal memeli yaban hayatı üzerine hemen olmasa bile sonra olacak dolaylı etkisinden bahsetmiştim. Maalesef ilk örneğini yaşadık. Bu karakulak diğerleri gibi yangından uzaklaştı. Ancak kaçtığı yanan alanlarda onun gibi avcı olan canlılar da kitlesel olarak yer değiştirdi. Bu hayvanlar alışık olmadıkları başka noktalara kitlesel olarak hareket ederek, yanmamış alanlarda düzensiz bir hareketlilik ve yoğunluk oluşturuyorlar. Hele bu hareket esnasında insan eliyle müdahale edilmiş bir alandan geçerken ölüm riski daha da artıyor. Bu karakulak karayolundan geçerken araç çarpması sonucu ölmüş. Geçiş güzergahı Kavaklıdere yangının batısında" dedi.

Doku örneği alındı

Bu noktada yangından kaçan birçok hayvanın batıya yönelirken karayollarını geçtiğini anlatan Dr. İlemin, “Bu sırada normalde daha az olan araç çarpmaları, yangın etkisiyle oradaki yaban hayatı hareketliliğinin artmasına bağlı olarak daha çok oluyor. Bu bireyden doku örneği aldık. Aydın'dan Burdur'a kadar karakulak bireylerinden aldığımız genetik örnekler var. Bu örnekleri analiz ederek Anadolu'daki karakulakların genetik çeşitliliği hakkında bilgi sahibi olmayı amaçlıyoruz. Bu bilgiler bize, karakulakları korumak ve onları tehdit eden faktörleri en aza indirmek için çok değerli ipuçları verecek. Ümitliyiz, ders çıkardığımız sürece her konunun üstesinden geleceğiz. Yardımları için Aydın ve Muğla Milli Parklar'a teşekkür ederiz" diye konuştu.

'Sadece 2 bin karakulak kaldı'

Türkiye'de karakulak üzerine doktoralı tek uzman olan Yasin İlemin, "Karakulaklar için hayalet kediler denebilir. Aylarca bulunduğu alanlarda dolaşsanız dahi görmeniz neredeyse imkansıza yakın. Bütün Güneybatı Anadolu'da 2 bin civarı kaldı. Yaşam alanlarını tespit edip, koruyoruz" dedi.
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