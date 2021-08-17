https://tr.sputniknews.com/20210817/orman-yanginlari-kecilerin-de-psikolojisini-bozdu-yavrularini-kaybeden-keci-yemeden-icmeden-kesildi-1048096339.html

Orman yangınları keçilerin de psikolojisini bozdu: Yavrularını kaybeden keçi yemeden içmeden kesildi

Orman yangınları keçilerin de psikolojisini bozdu: Yavrularını kaybeden keçi yemeden içmeden kesildi

Muğla’da orman yangınları sadece insanların değil hayvanların da psikolojisini bozdu. Milas’ta keçi sürüleri afetten en çok etkilenen canlılar arasında yerini... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T12:54+0300

2021-08-17T12:54+0300

2021-08-17T12:54+0300

yaşam

muğla

orman yangını

psikolojik

keçi

hayvan

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Muğla genelinde birçok bölgede çıkan orman yangınları mavi ile yeşilin buluştuğu alanları siyaha çevirdi. Ekiplerin canla başla kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ettiği yangınların tamamı 15 günde ancak söndürülebildi.Muğla’daki yangınlardan insanlar kadar hayvanlar da etkilendi. Ormanda yaşayan birçok hayvan yanarak telef olurken, kurtulmayı başaranların çoğunun vücutlarında yanıklar oluştu.Milas Akçakaya Mahallesi’nde yangınlardan kurtulan keçilerin psikolojileri bozuldu. Gün boyunca ne yem yiyen ne de su içen çoğu keçi adeta hayata küstü. Yangında yavrusunu kaybeden bir keçi başını duvardan ayırmazken, annesini kaybeden yavru keçi ise tüm gün hareketsiz şekilde yatıyor. ‘Uçak ve helikopter sesinden korkarak ormanın içine kaçtılar’Keçilerinin uçak ve helikopter sesinden korkup ormanın içerisine kaçtığını, 46 hayvanından 23 tanesinin kayıp olduğunu ifade eden Ali Rıza Yılmaz, şunları söyledi:‘Hepsinin psikolojisi bozuk’Yılmaz, yangından kurtarılan 16 keçinin hayvanlarla ilgili bir derneğin gönüllüleri tarafından tedavilerinin yapıldığını kaydetti:‘Birçoğunun tırnakları kopmuş, ileri derecede yanıkları var'Keçileri tedavi eden gönüllü grupta yer alan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinden Gökberk Gökçeyrek ise şunları belirtti:

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muğla, orman yangını, psikolojik, keçi, hayvan