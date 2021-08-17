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Türkiye
Afgan hükümet güçlerine destek veren eski mücahitler, Herat vilayetinin dışında Taliban'a direnmeye çalışırken - Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210817/ozbekistan-talibanla-temas-halindeyiz-sinir-ihlallerine-sert-karsilik-verecegiz-1048109330.html
Özbekistan: Taliban'la temas halindeyiz, sınır ihlallerine sert karşılık vereceğiz
Özbekistan: Taliban'la temas halindeyiz, sınır ihlallerine sert karşılık vereceğiz
Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Taşkent yönetiminin sınır güvenliğinin sağlanması konusunda Taliban'la yakın temas içinde olduğunu ve sınır ihlali... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T20:25+0300
2021-08-17T20:25+0300
taliban kontrolünde afganistan
taliban
özbekistan
sınır
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Afganistan'daki duruma ilişkin bir açıklama yapan Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, "Özbek tarafı, sınır güvenliğinin sağlanması ve sınır bölgesinde sükunetin korunması konularında Taliban temsilcileriyle yakın temaslarını sürdürüyor. Devlet sınırına yönelik her türlü ihlal girişimlerine Özbekistan mevzuatına uygun olarak sert şekilde karşılık verilecek" ifadelerini kullandı.Bakanlık, Afganistan'da iktidar devrinin uluslararası hukuktaki genel kabul görmüş normlar dikkate alınarak genel bir fikir birliği temelinde barışçıl yoldan gerçekleşeceğini umduklarını belirtti.Afganistan'daki güçlerin kapsayıcı bir hükümet kurmaya hazır oldukları yönündeki açıklamalarını desteklediklerini ve Doha'daki müzakereler kapsamında tam kapsamlı barışın sağlanacağını umduklarını belirten bakanlık, "Olayların bu yönde gelişmesinin ulusal uzlaşının sağlanmasına katkıda bulunacağından ve güçlü ve hukuken ehliyetli bir devletin kurulması için gereken koşulları sağlayacağından eminiz" diye ekledi.YanıtlaTümünü yanıtlaYönlendir
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taliban, özbekistan, sınır

Özbekistan: Taliban'la temas halindeyiz, sınır ihlallerine sert karşılık vereceğiz

20:25 17.08.2021
© AP PhotoAfganistan'da Taliban dönemi | Örgütün basın sorumlusu: Yönetim boşluğunun doldurulacağını umuyorum
Afganistan'da Taliban dönemi | Örgütün basın sorumlusu: Yönetim boşluğunun doldurulacağını umuyorum - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© AP Photo
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Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Taşkent yönetiminin sınır güvenliğinin sağlanması konusunda Taliban'la yakın temas içinde olduğunu ve sınır ihlali girişimlerine sert karşılık verileceğini duyurdu.
Afganistan'daki duruma ilişkin bir açıklama yapan Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, "Özbek tarafı, sınır güvenliğinin sağlanması ve sınır bölgesinde sükunetin korunması konularında Taliban temsilcileriyle yakın temaslarını sürdürüyor. Devlet sınırına yönelik her türlü ihlal girişimlerine Özbekistan mevzuatına uygun olarak sert şekilde karşılık verilecek" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Afganistan'da iktidar devrinin uluslararası hukuktaki genel kabul görmüş normlar dikkate alınarak genel bir fikir birliği temelinde barışçıl yoldan gerçekleşeceğini umduklarını belirtti.

Afganistan'daki güçlerin kapsayıcı bir hükümet kurmaya hazır oldukları yönündeki açıklamalarını desteklediklerini ve Doha'daki müzakereler kapsamında tam kapsamlı barışın sağlanacağını umduklarını belirten bakanlık, "Olayların bu yönde gelişmesinin ulusal uzlaşının sağlanmasına katkıda bulunacağından ve güçlü ve hukuken ehliyetli bir devletin kurulması için gereken koşulları sağlayacağından eminiz" diye ekledi.
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