https://tr.sputniknews.com/20210817/ozbekistan-talibanla-temas-halindeyiz-sinir-ihlallerine-sert-karsilik-verecegiz-1048109330.html

Özbekistan: Taliban'la temas halindeyiz, sınır ihlallerine sert karşılık vereceğiz

Özbekistan: Taliban'la temas halindeyiz, sınır ihlallerine sert karşılık vereceğiz

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Taşkent yönetiminin sınır güvenliğinin sağlanması konusunda Taliban'la yakın temas içinde olduğunu ve sınır ihlali... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T20:25+0300

2021-08-17T20:25+0300

2021-08-17T20:25+0300

taliban kontrolünde afganistan

taliban

özbekistan

sınır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1048100853_0:200:2931:1848_1920x0_80_0_0_37e1deb6cc4d909fe61ef2374fdb78a8.jpg

Afganistan'daki duruma ilişkin bir açıklama yapan Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, "Özbek tarafı, sınır güvenliğinin sağlanması ve sınır bölgesinde sükunetin korunması konularında Taliban temsilcileriyle yakın temaslarını sürdürüyor. Devlet sınırına yönelik her türlü ihlal girişimlerine Özbekistan mevzuatına uygun olarak sert şekilde karşılık verilecek" ifadelerini kullandı.Bakanlık, Afganistan'da iktidar devrinin uluslararası hukuktaki genel kabul görmüş normlar dikkate alınarak genel bir fikir birliği temelinde barışçıl yoldan gerçekleşeceğini umduklarını belirtti.Afganistan'daki güçlerin kapsayıcı bir hükümet kurmaya hazır oldukları yönündeki açıklamalarını desteklediklerini ve Doha'daki müzakereler kapsamında tam kapsamlı barışın sağlanacağını umduklarını belirten bakanlık, "Olayların bu yönde gelişmesinin ulusal uzlaşının sağlanmasına katkıda bulunacağından ve güçlü ve hukuken ehliyetli bir devletin kurulması için gereken koşulları sağlayacağından eminiz" diye ekledi.YanıtlaTümünü yanıtlaYönlendir

özbekistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

taliban, özbekistan, sınır