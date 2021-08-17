Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
Özbekistan: Taliban'la temas halindeyiz, sınır ihlallerine sert karşılık vereceğiz
© AP PhotoAfganistan'da Taliban dönemi | Örgütün basın sorumlusu: Yönetim boşluğunun doldurulacağını umuyorum
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Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Taşkent yönetiminin sınır güvenliğinin sağlanması konusunda Taliban'la yakın temas içinde olduğunu ve sınır ihlali girişimlerine sert karşılık verileceğini duyurdu.
Afganistan'daki duruma ilişkin bir açıklama yapan Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, "Özbek tarafı, sınır güvenliğinin sağlanması ve sınır bölgesinde sükunetin korunması konularında Taliban temsilcileriyle yakın temaslarını sürdürüyor. Devlet sınırına yönelik her türlü ihlal girişimlerine Özbekistan mevzuatına uygun olarak sert şekilde karşılık verilecek" ifadelerini kullandı.
Bakanlık, Afganistan'da iktidar devrinin uluslararası hukuktaki genel kabul görmüş normlar dikkate alınarak genel bir fikir birliği temelinde barışçıl yoldan gerçekleşeceğini umduklarını belirtti.
Afganistan'daki güçlerin kapsayıcı bir hükümet kurmaya hazır oldukları yönündeki açıklamalarını desteklediklerini ve Doha'daki müzakereler kapsamında tam kapsamlı barışın sağlanacağını umduklarını belirten bakanlık, "Olayların bu yönde gelişmesinin ulusal uzlaşının sağlanmasına katkıda bulunacağından ve güçlü ve hukuken ehliyetli bir devletin kurulması için gereken koşulları sağlayacağından eminiz" diye ekledi.
Bakanlık, Afganistan'da iktidar devrinin uluslararası hukuktaki genel kabul görmüş normlar dikkate alınarak genel bir fikir birliği temelinde barışçıl yoldan gerçekleşeceğini umduklarını belirtti.
Afganistan'daki güçlerin kapsayıcı bir hükümet kurmaya hazır oldukları yönündeki açıklamalarını desteklediklerini ve Doha'daki müzakereler kapsamında tam kapsamlı barışın sağlanacağını umduklarını belirten bakanlık, "Olayların bu yönde gelişmesinin ulusal uzlaşının sağlanmasına katkıda bulunacağından ve güçlü ve hukuken ehliyetli bir devletin kurulması için gereken koşulları sağlayacağından eminiz" diye ekledi.
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