https://tr.sputniknews.com/20210817/pfizerbiontech-asisinda-3-doz-icin-ilk-veriler-aciklandi-1048092897.html
Pfizer/BioNTech aşısında 3. doz için ilk veriler açıklandı
Pfizer/BioNTech aşısında 3. doz için ilk veriler açıklandı
Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısının üçüncü dozuna dair ilk veriler ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) sunuldu. BionTech CEO'su Uğur Şahin, üçüncü dozun yüksek... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T11:17+0300
2021-08-17T11:17+0300
2021-08-17T11:21+0300
koronavirüs
pfizer
veri
avrupa ilaç ajansı
aşı
abd gıda ve ilaç dairesi
koronavirüs
biontech
koronavirüs aşısı
uğur şahin
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ABD'li ortağı Pfizer ile birlikte geliştirdiği mRNA bazlı koronavirüs aşısını tüm dünya çapında kullanıma sunan Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, onay için üçüncü doz aşıya ilişkin verileri ABD'deki ilgili kuruma iletti.DW Türkçe'nin haberine göre şirketten yapılan açıklamada, klinik deneyler sonucunda elde edilen verilerin ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) iletildiği bildirildi. Açıklamada, ilk aşamada deneklerin ikinci doz aşıdan altı ile dokuz ay sonra "tazeleme aşısı" olarak adlandırılan üçüncü doz aşıyı olduğu ifade edildi. Sonuçlara göre, üçüncü doz aşıyı olan kişiler hem orjinal koronavirüse hem de Delta varyantına karşı iki doz aşı olanlara kıyasla "belirgin şekilde daha fazla nötr edici antikor" geliştirdi. Deneylerin diğer aşamalarından elde edilen sonuçların da kuruma gönderileceği kaydedildi.Şahin: İlk veriler korumayı artırdığını gösteriyorBioNTech'in kurucu ve yöneticisi Uğur Şahin açıklamasında, "Virüsün en az bir adım önünde olmak için sürekli çalışıyoruz. Bu nedenle, dünyanın dört bir yanındaki insanların aşımıza erişimini artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Güçlendirici aşının daha önce aşılanmış kişilerde enfeksiyon ve hastalık oranlarını azaltmaya yardımcı olabileceğini ve gelecek sezonda virüs varyantlarının yayılmasını daha iyi kontrol edebileceğini söyleyen Şahin, ilk verilerin aşının üçüncü dozunun orjinal virüse ve varyantlarına karşı "yüksek koruma sağlanabileceğini, hatta bunun da aşılabileceğini" vurguladı.ABD Gıda ve İlaç Dairesi, geçen hafta bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere üçüncü doz aşı yapılmasına onay vermişti. ABD'de şu ana kadar 330 milyonluk nüfusun yarısından fazlası iki doz aşı oldu. BioNTech/Pfizer aşısı ABD'de acil kullanım onayı almıştı.BioNTech/Pfizer'in gelecek haftalarda üçüncü doz aşının klinik deneylerinin ilk aşamasından elde edilen sonuçları Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) yanı sıra diğer yetkili kuruluşlara da iletmesi bekleniyor.
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pfizer, veri, avrupa ilaç ajansı, aşı, abd gıda ve ilaç dairesi, koronavirüs, biontech , koronavirüs aşısı, uğur şahin
Pfizer/BioNTech aşısında 3. doz için ilk veriler açıklandı
11:17 17.08.2021 (güncellendi: 11:21 17.08.2021)
Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısının üçüncü dozuna dair ilk veriler ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) sunuldu. BionTech CEO'su Uğur Şahin, üçüncü dozun yüksek koruma sağladığını ifade etti.
ABD'li ortağı Pfizer ile birlikte geliştirdiği mRNA bazlı koronavirüs aşısını tüm dünya çapında kullanıma sunan Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, onay için üçüncü doz aşıya ilişkin verileri ABD'deki ilgili kuruma iletti.
DW Türkçe'nin haberine
göre şirketten yapılan açıklamada, klinik deneyler sonucunda elde edilen verilerin ABD Gıda ve İlaç Dairesi
'ne (FDA) iletildiği bildirildi. Açıklamada, ilk aşamada deneklerin ikinci doz aşıdan altı ile dokuz ay sonra "tazeleme aşısı"
olarak adlandırılan üçüncü doz aşıyı olduğu ifade edildi. Sonuçlara göre, üçüncü doz aşıyı olan kişiler hem orjinal koronavirüse hem de Delta varyantına
karşı iki doz aşı olanlara kıyasla "belirgin şekilde daha fazla nötr edici antikor"
geliştirdi. Deneylerin diğer aşamalarından elde edilen sonuçların da kuruma gönderileceği kaydedildi.
Şahin: İlk veriler korumayı artırdığını gösteriyor
BioNTech'in kurucu ve yöneticisi Uğur Şahin açıklamasında
, "Virüsün en az bir adım önünde olmak için sürekli çalışıyoruz. Bu nedenle, dünyanın dört bir yanındaki insanların aşımıza erişimini artırmayı hedefliyoruz
" ifadelerini kullandı.
Güçlendirici aşının daha önce aşılanmış kişilerde enfeksiyon ve hastalık oranlarını azaltmaya yardımcı olabileceğini ve gelecek sezonda virüs varyantlarının yayılmasını daha iyi kontrol edebileceğini söyleyen Şahin, ilk verilerin aşının üçüncü dozunun orjinal virüse ve varyantlarına karşı "yüksek koruma sağlanabileceğini, hatta bunun da aşılabileceğini" vurguladı.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, geçen hafta bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere üçüncü doz aşı yapılmasına onay vermişti. ABD'de şu ana kadar 330 milyonluk nüfusun yarısından fazlası iki doz aşı oldu. BioNTech/Pfizer aşısı ABD'de acil kullanım onayı almıştı.
BioNTech/Pfizer'in gelecek haftalarda üçüncü doz aşının klinik deneylerinin ilk aşamasından elde edilen sonuçları Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) yanı sıra diğer yetkili kuruluşlara da iletmesi bekleniyor.