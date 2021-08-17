https://tr.sputniknews.com/20210817/popova-rusyanin-yakinda-besinci-koronavirus-asisi-olacak-1048108123.html

Popova: Rusya’nın yakında beşinci koronavirüs aşısı olacak

Popova: Rusya’nın yakında beşinci koronavirüs aşısı olacak

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rusya’nın yakında beşinci koronavirüs aşısının olacağını söyledi. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T19:10+0300

2021-08-17T19:10+0300

2021-08-17T19:10+0300

koronavirüs

rusya

aşı

sputnik v

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Popova, “Rusya’da dört aşı tescil edildi, beşinci aşı da yolda. Bu durum virüsün yayılmasını önlüyor” dedi.Daha önce Vektor Bilim Merkezi’nin Direktörü Rinat Maksyutov, yeni koronavirüs aşılarının birkaç farklı varyantla, grip aşılarına benzer bir şekilde geliştirileceğini söylemişti. Maksyutov, modernize edilmiş aşı olan EpiVakKorona-N’nin de ağustosta tescil edilmesinin planlandığını ifade etmişti.Rusya’da şu anda Sputnik V, Sputnik Light, EpiVakKorona ve KoviVak olmak üzere dört aşı tescil edilmiş durumda.

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rusya, aşı, sputnik v