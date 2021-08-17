Popova: Rusya’nın yakında beşinci koronavirüs aşısı olacak

Popova, “Rusya’da dört aşı tescil edildi, beşinci aşı da yolda. Bu durum virüsün yayılmasını önlüyor” dedi.Daha önce Vektor Bilim Merkezi’nin Direktörü Rinat Maksyutov, yeni koronavirüs aşılarının birkaç farklı varyantla, grip aşılarına benzer bir şekilde geliştirileceğini söylemişti. Maksyutov, modernize edilmiş aşı olan EpiVakKorona-N’nin de ağustosta tescil edilmesinin planlandığını ifade etmişti.Rusya’da şu anda Sputnik V, Sputnik Light, EpiVakKorona ve KoviVak olmak üzere dört aşı tescil edilmiş durumda.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rusya’nın yakında beşinci koronavirüs aşısının olacağını söyledi.
Popova, “Rusya’da dört aşı tescil edildi, beşinci aşı da yolda. Bu durum virüsün yayılmasını önlüyor” dedi.
Daha önce Vektor Bilim Merkezi’nin Direktörü Rinat Maksyutov, yeni koronavirüs aşılarının birkaç farklı varyantla, grip aşılarına benzer bir şekilde geliştirileceğini söylemişti. Maksyutov, modernize edilmiş aşı olan EpiVakKorona-N’nin de ağustosta tescil edilmesinin planlandığını ifade etmişti.
Rusya’da şu anda Sputnik V,Sputnik Light, EpiVakKorona ve KoviVak olmak üzere dört aşı tescil edilmiş durumda.