Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 692 yeni vaka tespit edildi, 183 kişi hayatını kaybetti
N95 maske - Sputnik Türkiye
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210817/popova-rusyanin-yakinda-besinci-koronavirus-asisi-olacak-1048108123.html
Popova: Rusya’nın yakında beşinci koronavirüs aşısı olacak
Popova: Rusya’nın yakında beşinci koronavirüs aşısı olacak
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rusya’nın yakında beşinci koronavirüs aşısının olacağını söyledi. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T19:10+0300
2021-08-17T19:10+0300
koronavirüs
rusya
aşı
sputnik v
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/04/1044190283_0:92:2409:1447_1920x0_80_0_0_441ea1f40d9b69dba17a9c8ec8fb3e2e.jpg
Popova, “Rusya’da dört aşı tescil edildi, beşinci aşı da yolda. Bu durum virüsün yayılmasını önlüyor” dedi.Daha önce Vektor Bilim Merkezi’nin Direktörü Rinat Maksyutov, yeni koronavirüs aşılarının birkaç farklı varyantla, grip aşılarına benzer bir şekilde geliştirileceğini söylemişti. Maksyutov, modernize edilmiş aşı olan EpiVakKorona-N’nin de ağustosta tescil edilmesinin planlandığını ifade etmişti.Rusya’da şu anda Sputnik V, Sputnik Light, EpiVakKorona ve KoviVak olmak üzere dört aşı tescil edilmiş durumda.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/04/1044190283_179:0:2230:1538_1920x0_80_0_0_ec2ea2f442b91f49682014dcfc7c875b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, aşı, sputnik v

Popova: Rusya’nın yakında beşinci koronavirüs aşısı olacak

19:10 17.08.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSputnik V, aşı, koronavirüs, Rusya
Sputnik V, aşı, koronavirüs, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rusya’nın yakında beşinci koronavirüs aşısının olacağını söyledi.
Popova, “Rusya’da dört aşı tescil edildi, beşinci aşı da yolda. Bu durum virüsün yayılmasını önlüyor” dedi.
Daha önce Vektor Bilim Merkezi’nin Direktörü Rinat Maksyutov, yeni koronavirüs aşılarının birkaç farklı varyantla, grip aşılarına benzer bir şekilde geliştirileceğini söylemişti. Maksyutov, modernize edilmiş aşı olan EpiVakKorona-N’nin de ağustosta tescil edilmesinin planlandığını ifade etmişti.
Rusya’da şu anda Sputnik V, Sputnik Light, EpiVakKorona ve KoviVak olmak üzere dört aşı tescil edilmiş durumda.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:27Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 692 yeni vaka tespit edildi, 183 kişi hayatını kaybetti
19:18Marcao özür diledi
19:10Popova: Rusya’nın yakında beşinci koronavirüs aşısı olacak
18:48Fenerbahçe, Getir ile sponsorluk anlaşması imzaladı
18:28Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Jirnov: Taliban ile yapılan görüşme yapıcı ve olumlu geçti
18:19Ukraynalı vekilden Kabil havalimanındaki olaylardan sonra ‘ABD’nin garantilerini unutma’ çağrısı
18:04‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda geceliği 76 bin liraya kral dairesi
17:46‘Hudut Namustur’ yazılı pankart asan gençler serbest bırakıldı
17:31Beşiktaş’tan ‘Ebrar Karakurt’ paylaşımı: 'Kime ne'
17:27Türk firmasının geliştirdiği İHA yangınla mücadelede görev alabilecek
17:21Biden’in Afganistan açıklaması yenilginin kabulü mü?
17:13İstanbul'da 7 ilçede 11 saatlik su kesintisi uygulanacak
17:02100 TIR'ın yüklerini bırakacakları teslimat noktası boş bir arazi çıktı
16:59Bozkurt'taki sel felaketinde çöken apartmanın müteahhidi gözaltına alındı
16:50Kılıçdaroğlu'ndan 165 belediye başkanına teşekkür mektubu
16:46Rus Dışişleri: Afganistan'da farklı bir sonuç beklenebilir miydi?
16:40İBB Sözcüsü Ongun'dan Berrak Tüzünataç'a taksi yanıtı
16:31Yeni geliştirilen milli füze sistemine Mete Gazoz’un ismi verildi
16:28Nesli tehdit altındaki 'karakulak' ölü bulundu
16:28Yunanistan Göç Bakanı Mitarachi: Mülteciler için bir giriş kapısı olmayacağımızı açıkça söylüyoruz