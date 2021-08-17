https://tr.sputniknews.com/20210817/rus-disisleri-afganistanda-farkli-bir-sonuc-beklenebilir-miydi-1048105249.html
Rus Dışişleri: Afganistan'da farklı bir sonuç beklenebilir miydi?
Rus Dışişleri: Afganistan'da farklı bir sonuç beklenebilir miydi?
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Afganistan’da yaşananların ABD ve NATO’nun güçlerini çekmesinin mantıklı bir sonucu olduğunu belirtti. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T16:46+0300
2021-08-17T16:46+0300
2021-08-17T16:55+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
nato
afganistan
libya
aleksandr gruşko
yugoslavya
karikatür
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Gruşko, “Yugoslavya’da, Libya’da böyle oldu, şimdi de Afganistan’da. Olanlardan daha farklı bir sonuç beklenebilir miydi?” dedi.
afganistan
libya
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abd, nato, afganistan, libya, aleksandr gruşko, yugoslavya, karikatür
Rus Dışişleri: Afganistan'da farklı bir sonuç beklenebilir miydi?
16:46 17.08.2021 (güncellendi: 16:55 17.08.2021)
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Afganistan’da yaşananların ABD ve NATO’nun güçlerini çekmesinin mantıklı bir sonucu olduğunu belirtti.