https://tr.sputniknews.com/20210817/rus-disisleri-afganistanda-farkli-bir-sonuc-beklenebilir-miydi-1048105249.html

Rus Dışişleri: Afganistan'da farklı bir sonuç beklenebilir miydi?

Rus Dışişleri: Afganistan'da farklı bir sonuç beklenebilir miydi?

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Afganistan’da yaşananların ABD ve NATO’nun güçlerini çekmesinin mantıklı bir sonucu olduğunu belirtti. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T16:46+0300

2021-08-17T16:46+0300

2021-08-17T16:55+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

nato

afganistan

libya

aleksandr gruşko

yugoslavya

karikatür

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Gruşko, “Yugoslavya’da, Libya’da böyle oldu, şimdi de Afganistan’da. Olanlardan daha farklı bir sonuç beklenebilir miydi?” dedi.

afganistan

libya

yugoslavya

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2021

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abd, nato, afganistan, libya, aleksandr gruşko, yugoslavya, karikatür