Rus Dışişleri: Biden’ın Afganistan’daki başarılara ilişkin sözleri hayal ürünü

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalındaki paylaşımında, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan ile ilgili açıklamalarını yorumladı:BM Güvenlik Konseyi’nin kararıyla 2001’de Uluslararası Güvenlik Destek Gücü’nün (ISAF) ortaya çıktığını anımsatan Zaharova, “Ancak BM Güvenlik Konseyi’nin 1386 sayılı kararında net bir şekilde ISAF’ın amacının, Afgan geçiş hükümetinin yanı sıra, Birleşmiş Milletler personelinin de güvenlik içinde çalışabilmesi için Kabil ve çevresindeki bölgelerde güvenliği sağlamak için Afgan geçiş hükümetine yardım etmek olduğu yazıyor” diye kaydetti.BM Güvenlik Konseyi’nin 2003 yılında misyonun Kabil dışına genişletme kararı aldığını belirten Mariya Zaharova, “Genişleme kademeli olarak hayata geçirildi ve ISAF’ın, ülke genelinde güvenliği sağlama görevini üstlendiği 2006’da bitti. Afganistan’daki asker sayısının artırılmasının amacı, Taliban militanlarının etkinliğini önleyerek Afganlara ülke kontrolünü eline alması için zaman vermekti. Şimdi hedeflerin yerine getirilip getirilmediğine kendiniz karar verebilirsiniz” ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden’ın Afganistan’a yönelik hedeflere ulaşıldığı yönündeki sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bu hedeflerden birinin Taliban’ın caydırılması olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalındaki paylaşımında, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan ile ilgili açıklamalarını yorumladı:
“Washington, Afganistan’a yönelik belirlediği hedeflere nasıl ulaşıldığı konusunda o kadar çok şey söyledi ki, bu konuya açıklık getirme gereği duyuyorum. Amerikalı yetkililer garip bir kolaylıkla ‘hedefler’ konusunda hayaller kurmaya ve bunları sıralamaya başladıklarında akla şu soru geliyor: Bu hedefleri kimler ve nasıl tanımladı?”
BM Güvenlik Konseyi’nin kararıyla 2001’de Uluslararası Güvenlik Destek Gücü’nün (ISAF) ortaya çıktığını anımsatan Zaharova, “Ancak BM Güvenlik Konseyi’nin 1386 sayılı kararında net bir şekilde ISAF’ın amacının, Afgan geçiş hükümetinin yanı sıra, Birleşmiş Milletler personelinin de güvenlik içinde çalışabilmesi için Kabil ve çevresindeki bölgelerde güvenliği sağlamak için Afgan geçiş hükümetine yardım etmek olduğu yazıyor” diye kaydetti.
BM Güvenlik Konseyi’nin 2003 yılında misyonun Kabil dışına genişletme kararı aldığını belirten Mariya Zaharova, “Genişleme kademeli olarak hayata geçirildi ve ISAF’ın, ülke genelinde güvenliği sağlama görevini üstlendiği 2006’da bitti. Afganistan’daki asker sayısının artırılmasının amacı, Taliban militanlarının etkinliğini önleyerek Afganlara ülke kontrolünü eline alması için zaman vermekti. Şimdi hedeflerin yerine getirilip getirilmediğine kendiniz karar verebilirsiniz” ifadesini kullandı.