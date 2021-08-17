Rus Dışişleri: Biden’ın Afganistan’daki başarılara ilişkin sözleri hayal ürünü

“Washington, Afganistan’a yönelik belirlediği hedeflere nasıl ulaşıldığı konusunda o kadar çok şey söyledi ki, bu konuya açıklık getirme gereği duyuyorum. Amerikalı yetkililer garip bir kolaylıkla ‘hedefler’ konusunda hayaller kurmaya ve bunları sıralamaya başladıklarında akla şu soru geliyor: Bu hedefleri kimler ve nasıl tanımladı?”