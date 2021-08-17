https://tr.sputniknews.com/20210817/rus-disisleri-rusyayi-bir-tehdit-olarak-nitelendirmek-bati-icin-en-kolayi-1048090519.html

Rus Dışişleri: Rusya’yı bir tehdit olarak nitelendirmek Batı için en kolayı

Rus Dışişleri: Rusya’yı bir tehdit olarak nitelendirmek Batı için en kolayı

ABD ve Avrupa’nın, Moskova’nın Afganistan’daki rolü hakkındaki endişeleriyle ilgili konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Batı için... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T09:43+0300

2021-08-17T09:43+0300

2021-08-17T10:02+0300

politika

rusya

afganistan

aleksandr gruşko

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Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, ABD ve Avrupa’nın Afganistan’da yaşananlar konusundaki tepkisi ve Moskova’nın rolü hakkındaki endişeleriyle ilgili konuştu.Gruşko, “En temel noktaya dönüp Rusya’yı bir tehdit olarak addetmekten daha kolay başka bir şey yok. Her şey daha iyi olsun istediler, ama sonuç her zamanki gibi oldu: ‘Yeni bir sayfa açmamız lazım, ama Çin bizi endişelendiriyor…’ Tüm hikaye böyle ilerliyor” ifadelerini kullandı.

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rusya, afganistan, aleksandr gruşko