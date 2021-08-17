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Rus Dışişleri: Rusya’yı bir tehdit olarak nitelendirmek Batı için en kolayı
Rus Dışişleri: Rusya’yı bir tehdit olarak nitelendirmek Batı için en kolayı
ABD ve Avrupa’nın, Moskova’nın Afganistan’daki rolü hakkındaki endişeleriyle ilgili konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Batı için... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T09:43+0300
2021-08-17T10:02+0300
politika
rusya
afganistan
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Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, ABD ve Avrupa’nın Afganistan’da yaşananlar konusundaki tepkisi ve Moskova’nın rolü hakkındaki endişeleriyle ilgili konuştu.Gruşko, “En temel noktaya dönüp Rusya’yı bir tehdit olarak addetmekten daha kolay başka bir şey yok. Her şey daha iyi olsun istediler, ama sonuç her zamanki gibi oldu: ‘Yeni bir sayfa açmamız lazım, ama Çin bizi endişelendiriyor…’ Tüm hikaye böyle ilerliyor” ifadelerini kullandı.
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rusya, afganistan, aleksandr gruşko

Rus Dışişleri: Rusya’yı bir tehdit olarak nitelendirmek Batı için en kolayı

09:43 17.08.2021 (güncellendi: 10:02 17.08.2021)
© Sputnik / Grigoriy SisoevAleksandr Gruşko
Aleksandr Gruşko - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Grigoriy Sisoev
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ABD ve Avrupa’nın, Moskova’nın Afganistan’daki rolü hakkındaki endişeleriyle ilgili konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Batı için yapılabilecek en kolay şeyin Rusya’yı bir tehdit olarak nitelendirmek olduğunu söyledi.
Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, ABD ve Avrupa’nın Afganistan’da yaşananlar konusundaki tepkisi ve Moskova’nın rolü hakkındaki endişeleriyle ilgili konuştu.
Gruşko, “En temel noktaya dönüp Rusya’yı bir tehdit olarak addetmekten daha kolay başka bir şey yok. Her şey daha iyi olsun istediler, ama sonuç her zamanki gibi oldu: ‘Yeni bir sayfa açmamız lazım, ama Çin bizi endişelendiriyor…’ Tüm hikaye böyle ilerliyor” ifadelerini kullandı.
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