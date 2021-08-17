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Rus generalden Taliban’ın Afganistan’daki başarısının nedenlerine ilişkin açıklama
Rus generalden Taliban’ın Afganistan’daki başarısının nedenlerine ilişkin açıklama
Eski Rusya Genelkurmay Başkanı Baluyevskiy, Taliban’ın hızlı ilerleyişinin her şeyden önce Afgan ordusundaki moral bozukluğundan kaynaklandığını belirtti. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T15:18+0300
2021-08-17T15:18+0300
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afganistan
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2004-2008 döneminde Rusya Genelkurmay Başkanı görevinde bulunan Yuriy Baluyevskiy, Sputnik’e demecinde Taliban’ın Afganistan’daki başarısının nedenlerine değindi, Taliban’ın bu denli hızlı ilerleyişinin başlıca nedeni olarak Afgan ordusundaki moralsizliği gösterdi.Orgeneral Baluyevskiy, “Neden bu kadar hızlı ilerlediler? Çünkü ordunun morali bozuk, ordunun motivasyonu yok. Afganistan Silahlı Kuvvetleri’nden toplu çıkış oldu, silahlar toplu bir şekilde teslim edildi. Ordu bugün kimi savunuyor? Halkı mı? Söylemesi zor, zira insanlar çocuk gibidir, halk daha çok Taliban yönetiminde en azından bir parça istikrar olacağını düşünüyor” diye konuştu.‘ABD birliklerinin Afganistan’dan çekilmesi kaçıştır’ABD’nin askerlerini Afganistan'dan çekmeyip aslında kaçtığını vurgulayan Baluyevskiy, şöyle konuştu:Orgeneral Baluyevskiy, tüm bu gelişmelerin sonucunda Taliban’ın bugün fiilen Afganistan’ın tamamını kontrol ettiğini sözlerine ekledi.
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abd, rusya, afganistan, taliban, asker

Rus generalden Taliban’ın Afganistan’daki başarısının nedenlerine ilişkin açıklama

15:18 17.08.2021
© AFP 2021Afganistan'daki durum
Afganistan'daki durum - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© AFP 2021
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Eski Rusya Genelkurmay Başkanı Baluyevskiy, Taliban’ın hızlı ilerleyişinin her şeyden önce Afgan ordusundaki moral bozukluğundan kaynaklandığını belirtti.
2004-2008 döneminde Rusya Genelkurmay Başkanı görevinde bulunan Yuriy Baluyevskiy, Sputnik’e demecinde Taliban’ın Afganistan’daki başarısının nedenlerine değindi, Taliban’ın bu denli hızlı ilerleyişinin başlıca nedeni olarak Afgan ordusundaki moralsizliği gösterdi.
Orgeneral Baluyevskiy, “Neden bu kadar hızlı ilerlediler? Çünkü ordunun morali bozuk, ordunun motivasyonu yok. Afganistan Silahlı Kuvvetleri’nden toplu çıkış oldu, silahlar toplu bir şekilde teslim edildi. Ordu bugün kimi savunuyor? Halkı mı? Söylemesi zor, zira insanlar çocuk gibidir, halk daha çok Taliban yönetiminde en azından bir parça istikrar olacağını düşünüyor” diye konuştu.

‘ABD birliklerinin Afganistan’dan çekilmesi kaçıştır’

ABD’nin askerlerini Afganistan'dan çekmeyip aslında kaçtığını vurgulayan Baluyevskiy, şöyle konuştu:
“Kendi kendime orada her şeyin neden bu kadar hızlı geliştiğini soruyorum. Amerikalılar, mayıs ayından itibaren birliklerini geri çekmeye başladı ve çekilmeyi fiilen tamamladı. Ancak Amerikalılar birliklerini geri çekmedi, aceleyle kaçtı. Neden? Büyük bir olasılıkla, durumun bunu gerektirdiğini hissettikleri için. Taliban onları kovalayabilirdi ve o zaman utanç, bugünküne göre daha büyük olurdu.”
Orgeneral Baluyevskiy, tüm bu gelişmelerin sonucunda Taliban’ın bugün fiilen Afganistan’ın tamamını kontrol ettiğini sözlerine ekledi.
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