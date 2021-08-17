https://tr.sputniknews.com/20210817/rus-generalden-talibanin-afganistandaki-basarisinin-nedenlerine-iliskin-aciklama-1048102327.html

Rus generalden Taliban’ın Afganistan’daki başarısının nedenlerine ilişkin açıklama

Rus generalden Taliban’ın Afganistan’daki başarısının nedenlerine ilişkin açıklama

Eski Rusya Genelkurmay Başkanı Baluyevskiy, Taliban’ın hızlı ilerleyişinin her şeyden önce Afgan ordusundaki moral bozukluğundan kaynaklandığını belirtti. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T15:18+0300

2021-08-17T15:18+0300

2021-08-17T15:18+0300

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2004-2008 döneminde Rusya Genelkurmay Başkanı görevinde bulunan Yuriy Baluyevskiy, Sputnik’e demecinde Taliban’ın Afganistan’daki başarısının nedenlerine değindi, Taliban’ın bu denli hızlı ilerleyişinin başlıca nedeni olarak Afgan ordusundaki moralsizliği gösterdi.Orgeneral Baluyevskiy, “Neden bu kadar hızlı ilerlediler? Çünkü ordunun morali bozuk, ordunun motivasyonu yok. Afganistan Silahlı Kuvvetleri’nden toplu çıkış oldu, silahlar toplu bir şekilde teslim edildi. Ordu bugün kimi savunuyor? Halkı mı? Söylemesi zor, zira insanlar çocuk gibidir, halk daha çok Taliban yönetiminde en azından bir parça istikrar olacağını düşünüyor” diye konuştu.‘ABD birliklerinin Afganistan’dan çekilmesi kaçıştır’ABD’nin askerlerini Afganistan'dan çekmeyip aslında kaçtığını vurgulayan Baluyevskiy, şöyle konuştu:Orgeneral Baluyevskiy, tüm bu gelişmelerin sonucunda Taliban’ın bugün fiilen Afganistan’ın tamamını kontrol ettiğini sözlerine ekledi.

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